Kristofer Ahlström: Springsteen avgiftade mig från toxisk maskulinitet

Det är april 1998 och Douglas Springsteen är på väg att lämna livet. Hans son står vid dödsbädden och tittar på honom, på de fortfarande muskulösa axlarna och armarna, på dalsänkan mellan bröstkorgen och ölmagen, på fötterna som är röda och gula, märkta av psoriasis.

”Det är min fiendes fötter, och min hjältes”, skriver Bruce Springsteen om stunden i sin självbiografi ”Born to run” nästan tjugo år senare.

För den som följt hans liv och musik är det ett ögonblick av nästan obegriplig nåd. Douglas Springsteen var demonen i sonens liv: den förbittrade knegaren, oberäknelig, alkoholiserad, inbunden och våldsam. Senare i livet diagnosticerad med paranoid schizofreni, men i alla år dessförinnan en hotbild med tydliga konturer, urskräcken i låtar som ”Adam raised a Cain”, ”Independence day” och ”My father’s house”.

Fakta. Bruce Springsteen Bruce Springsteen föddes 1949 och växte upp i New Jersey. Mamman var sekreterare och pappan busschaufför. Han släppte sina första två album 1973, men fick sitt riktigt stora genombrott 1975 med ”Born to run”. Springsteen har gjort totalt 21 album och etablerat sig som en av världens främsta rockmusiker. 2016 kom självbiografin ”Born to run” och 2021 boken ”Renegades. Born in the USA” som bygger på en serie podcastsamtal tillsammans med Barack Obama. Bruce Springsteen & The E Street Band gör tre konserter på Ullevi i Göteborg den 24, 26 och 28 juni. Visa mer Visa mindre

Kanske är det Springsteens katolska skolning som får honom att förlåta den tyranniske fadern på livets sluttamp. Men jag tror att det beror lika mycket på någonting större, mer metafysiskt och på samma gång mänskligare. Han inser med tacksamhet varför han blivit som han blev, vilka spår fadern lämnade i honom. Genom att tvingas uppleva det på nära håll lärde sig sonen genomskåda den kulturella romantiseringen av den hårda, tysta typen. ”Bryska läxor”, skriver han. Han stod därmed fri att forma sin egen manlighet.

Vi lider av synderna från någon annans förflutna, men det är varje människas plikt att försöka bryta sina ärvda generationstrauman. Det är männens ansvar att inte upprepa sina fäders misstag, frånvaro och skadliga ritualer; att försöka föra mansrollen framåt. Det är inte lätt. Man kan säga att det är kulturkrigets kärnkonflikt. Som man i dag, kanske som man i alla tider, dras man ständigt till alfa-arketyper och endimensionell ikonografi.

Springsteen brottades också med det. Med skinnjackan, machoposerna och muskelbilarna, den vite mannens stamsymboler. I en intervju med radioprogrammet ”Fresh air” från 2016 säger han att även om ytan var en alfahannes – Bossen, Bruce den allsmäktige – så dolde sig något skörare under skalet: ”Jag skapade min scenpersonlighet utifrån min pappas liv, kanske rentav för att blidka honom, vinna hans erkännande.”

Allt vi vet om manlighet lär vi oss först från våra pappor. Jag hade dubbla fadersgestalter. Av min pappa, född samma år som Bruce Springsteen, 1949, fick jag de klassiska fyrtiotalistdygderna: en stark arbetsmoral, obändig pliktkänsla, envishet, förmågan att kunna bita ihop. Av Springsteen fick jag någonting annat – ett sätt att beskriva livet. Att känslor inte måste vara hemliga, att förlorare kan vara vackra, att det är modigare att uppleva än att stänga av. Och att det finns ord, om man kan hitta dem, som bänder upp det svåra.

För att förklara Springsteens betydelse som maskulinitetsmentor och skildrare av vänskap finns hundra låtar att hänvisa till – ”Bobby Jean”, ”Backstreets”, ”Blood brothers”, helst i den längre liveversionen där hans röst spricker på raden om alla floder de korsat tillsammans – men jag skulle inte välja någon av dem.

I stället tar jag en monolog. Ett av dessa evighetslånga men aldrig långrandiga mellansnack som Springsteen framför med övertygelsen hos en bergspredikant.

Det är den 30 september 1985 på OS-arenan Los Angeles Coliseum. Han ska introducera ”The river” men åkallar ett minne om sina ständiga bråk med pappan, hur Douglas Springsteen hatade sonens hippiefasoner och lät en barberare raka av honom allt hår när han var sängbunden efter en motorcykelolycka vid 18 års ålder. ”Jag längtar tills du hamnar i armén”, säger pappan, ”i armén får du lära dig att bli man.” Det är mitt under brinnande Vietnamkrig och mycket riktigt får Springsteen en inkallelse till militärtjänst. I tre dagar håller han sig hemifrån, panikslagen av rädsla, men åker sedan för att göra fystestet på värvningskontoret – och blir nekad. Han är för klen, inte man nog. När han kommer hem igen sitter pappan i köket och undrar var han varit. ”Jag har gjort arméns fystest.” Pappan frågar hur det gick. Springsteen svarar att de inte ville ha honom. Pappan nickar: ”Det är bra.”

Från nöd till nåd på fem minuter. Jag kan återge monologen ord för ord, har aldrig behövt memorera den eftersom den fastnade i hjärtat i stället för i hjärnan, och det visade sig vara likadant för flera av mina vänner. Vi lärde oss den långt innan vi träffades. Vi hade förstått något av den, och därför förstod vi varandra. I tider när konservativa, jungianskt präglade mansrörelser pratar om vikten av ritualer för manlig gemenskap – från Robert Blys trumceremonier till Andrew Tates våldsamma inkilningar – fördes vi samman av Springsteens sårbarhet.

Bruce Springsteen, 1980. Foto: Sam Emerson

Eftersom han rev det skydd som vi alla, var och en, ägnat flera år åt att mura upp mot omvärlden kunde vi odla en innerlig vänskap. Vi kan prata öppet med varandra om hur vi vill vara som män. Våra tvivel, brister och önskningar. Som pappor, söner och partner.

Det går säkert att skratta åt. Killar som gråter i grupp till rock. Fånigt ju. Men visa mig något annat verk som handlar om kärlek och förlåtelse som kan förena unga män, få dem att öppna sig, män som aldrig hört talas om eller kommer att läsa Marilynne Robinson.

Den bästa litteraturen fångar det gemensamt mänskliga. Jag hör låtarna och ser mitt liv. Jag sitter i pappas knä i framsätet på vår gamla Saab och försöker styra med armar som knappt når ratten – minns jag det så tydligt bara för att Springsteen sjungit om sin pappa: sit on his lap in that big old Buick, steer as we drove through town?

Och den där raden i ”No surrender” där han sjunger hear your sister’s voice calling us home across the open yards. Hugger den så djupt i mig för att jag saknar min egen uppväxt där kvarterets pojkar spelade fotboll tills det blev så skumt att det enda man såg var den vita bollen som lyste, och allt som hördes var hundarna som skällde och dreglade vid staketet, tills mammorna klev ut ur sina lägenheter och ropade hem oss?

Stundvis kunde jag inte lyssna eftersom texterna tryckte på smärtpunkter jag hade gjort allt för att bedöva

”Born in the USA”-albumet spelades på kassett i vår bil när jag var liten tills magnetremsan var blanknött. Pappa lanserade honom för mig, men inte förrän i tonåren förstod jag till fullo. Den där sköra, formativa tiden när jag imiterade andra män, började till och med gå annorlunda, med bredsidorna utåt, ett högljutt kroppsspråk, som hjältarna jag trodde att jag måste vara. Och då kom Springsteen och förstörde allt. Han förde mig närmare något jag var ovan att prata om: att uttrycka kärlek, att kunna ta emot den. Stundvis kunde jag inte lyssna eftersom texterna tryckte på smärtpunkter jag hade gjort allt för att bedöva. Förändring gör ont, och vem vill ha ont?

”Till en början bestod publiken vi spelade för mest av unga män som jag var ett slags storebrorsfigur för, så det var något jag jobbade hårt på”, säger Springsteen i ”Fresh air”-intervjun. Han har genom åren tänkt mycket på mansrollen och sin uppgift som förebild. Kanske för att han under så lång tid har feltolkats. Betraktats som en bandanaprydd maskot för machomän. Alla känner till hur hans bombastiska protestsång ”Born in the USA” utnyttjades av såväl Reagan som Trump. Och han är förvisso motorvägens bredbente trubadur, men för mig är låten ”Born to run” mest av allt en berättelse om rädsla.

Foto: Annelie Carlström

Men den utbredda missuppfattningen om honom gör det särskilt intressant när han konfronteras med att den kanske rymmer korn av sanning. I självbiografin får han plötsligt syn på misogynin i sin rejält homosociala miljö. Som när Patti Scialfa, sedermera hans fru, börjar i E Street Band som enda kvinna och det genast uppstår friktion i hans förhållningssätt – en bandmedlem som bär blus! ”Jag vill ha en kvinna i bandet, men jag vill inte att hon ska se ut som en kvinna!”

Det är tydligt att Springsteen nu gått in i en fas där livet summeras. Tillbakablickarna duggar allt tätare. Självbiografin kom 2016, Broadwayshowen 2018 är hans memoarer i scenform, skivan ”Letter to you” från 2020 är offentlig självterapi och meditation över alltings ändlighet: You count the names of the missing as you count off time.

Vilket påminner mig – fast jag inte vill bli påmind – om ett videoklipp min chef nyligen visade. Det är från en spelning i Tulsa, Oklahoma, den 21 februari i år. Under saxofonsolot i ”Out in the street” ska Springsteen tillsammans med Jake Clemons gå uppför rampen till publiken bakom scenen. Det är den solidariska delen av showen där han alltid vänder sig till dem som annars bara får se bandets ryggtavlor. Halvvägs dit inser dock sångaren att han glömt kvar mikrofonen i stativet och dunsar med lufsiga, stelbenta steg ner på scenen igen.

I Springsteens begynnande skröplighet ser jag min jämnåriga pappa

Ingen av oss blir yngre. Men Springsteen undkommer inte rollen som manligt ideal. När han fyllde 65 hade vi på min förra arbetsplats en utskuren kartongfigur i 1:1-skala som föreställde honom mitt i ett löpsteg på stranden, iförd enbart badbyxor och ett skinn som knappt veckades.

Nu är han 74, och mina känslor inför midsommarhelgens Ullevispelningar är tudelade. Dels har vi ”Sista natten med gänget”-stämningen, insikten att det nog inte blir fler chanser att få se honom live. Dels smyger en annan rädsla sig på. Sist jag såg honom spela i Göteborg, 2003, kunde han fortfarande kasta sig glidande längs scengolvet på knäna och hänga upp och ner i mikrofonstativet. Den versionen vill jag inte ha ersatt på näthinnan.

Och, förmodligen närmare sanningen: i Springsteens begynnande skröplighet ser jag min jämnåriga pappa. Han som brottas med högt blodtryck och haltar på ena benet, men som efter pensionen startade egen firma för att kunna jobba mer än i sitt yrkesliv. De är del av den sista generationen riktiga Karlar som nu håller på att mista sin pondus. Efter dem finns bara vi pojkmän, fastklamrade vid en ungdomskultur vi aldrig verkar växa ur.

Bruce Springsteen under en konsert i Oslo 2016. Foto: Berit Roald

Det känns så orättvist att just som jag fått syn på min pappa och börjat intressera mig för honom, förstå honom, inte minst sedan jag själv blev pappa, så har tiden börjat rinna ut. Varför måste det vara så? Jag vet inte. Men nu anar jag på vilket sätt han växte upp, vilka mönster han ville ändra och vad som följde med. Jag kan se hans kärlek som inte uttryckts i ord särskilt ofta, men som fanns där i mina lagade cykelpunkteringar, monterade hyllsystem, ständiga läxförhör, alla miljoner mil och vägar han skjutsat mig till fotbollsträning, fester, återvinningscentralen i Årsta.

Jag inser också något annat, kanske samma sak som hände Springsteen – man ägnar ett helt liv åt att inte vilja bli som sina föräldrar, men till slut sker det ändå. Man blir en inkarnation av deras ord, tics och ideal. Men det måste inte vara dåligt. Man har, ibland utan att tänka på det, sett det bästa i sin pappa och låtit det leva vidare. Det är en omställning av blicken, naturens nåd.

