Kristofer Ahlström: Vi står uselt rustade för ett AI-drivet informationskrig

Apokalypsens startsträcka tycks bli allt kortare. AI gick raskt från snabbmognande språkmodeller för läxhjälp till att kallas ett hot mot vår själva existens. Självtänkande system, kännande maskiner, mördarrobotar, världens undergång. Så har debattens dramaturgi och slagsida sett ut.

Få har nämnt människans verkliga värsta fiende – vi själva – och hur AI kan bli ett vapen i den konflikten.

För några veckor sedan satt jag, och flera andra från DN, på en föreläsning med BBC-produktchefen David Caswell. Han demonstrerade hur långt tekniken kommit i att skapa och manipulera digitalt innehåll. Med enkla inmatningar genererade han röstimitationer av kända människor och filmklipp med naturtrogna AI-figurer; läppsynkade deepfakes svåra att särskilja från verkliga videor. Vissa exempel har dykt upp som testballonger i cyberetern: ett klipp där Joe Biden angriper transpersoner, eller bilder där barn skolas i satanism på bibliotek.

I vissa fall har utvecklingen gått snabbare än medierna kunnat hantera: i slutet av mars spreds en bild i sociala medier från toppmötet mellan Xi Jinping och Vladimir Putin. På bilden ser den senare ser ut att knäböja inför Kinas president, och nämndes i SR-programmet Studio Ett. Men bilden var AI-genererad. SR tvingades införa en rättelse.

På föreläsningen frågade jag Caswell om han såg faran i att teknikens framsteg kan leda till en uppsjö av desinformation. Tiden var knapp så jag fick inget uttömmande svar, men än såg han inga sådana tendenser.

Nyckelordet här är väl ”än”. Det är inte mycket till tröst.

Vi människor är biologiskt programmerade att lita på våra sinnen. Vi är formade att snabbt urskilja hotbilder. När dessa faktorer kombineras mot oss står vi uselt rustade.

Det har börjat talas om en stundande ”infokalyps”, en kollaps av informationsekosystemet där sanningen blir än mer marginaliserad än i dag. Ju fler fejkade filmer och bilder som är i omlopp (även obetydliga sådana, som bilder på Assange i fängelse eller påven i en puffig jacka) desto mer sägs den allmänna misstron öka. Med en krympt mellanmänsklig tillit utan gemensamma sanningsramar blir människor inte lika nogräknade i vad de väljer att tro på. Det syns redan i hur vårt samhälle påverkas av sociala medier – i en studie publicerad i Nature pekar majoriteten av rapporterade samband mellan förtroende och användning av digitala medier på att det är skadligt för demokratin.

Tillverkning av deepfake-film föreställande Barack Obama. Foto: AP

Under det amerikanska presidentvalet 2016 fick botar, propaganda och trollfabriker stort inflytande. Det Kreml-stödda företaget Internet research agency hade 3 840 aktiva trollkonton som skapade nära 3 miljoner tweetar i syfte att påverka valet. På Facebook köpte falska konton 3 000 riktade, politiska annonser för att så split mellan grupper i samhället. Innehållet fick stor spridning eftersom det spelade på fördomar och viljan att tro på det som ingår i vår världsuppfattning, så kallad bekräftelsebias.

En AI skulle kunna tränas att göra samma sak, men effektivare och i större skala: algoritmiskt avläsa, identifiera och utnyttja människors intressen för att skräddarsy innehåll utifrån den övertygelsen. I framtidsscenarion om generativ AI pratas ofta om att vi kommer få specialdesignat innehåll: en tv-serie där vi själva matar in värden för handling, skådespelare, tonträff, och så skapas det individuellt för oss. Propagandan lär funka enligt samma system – AI:n blir en personaliserad nyhetsbyrå för fake news, vilseledande uppgifter och rena konspirationsteorier.

Open AI, företaget bakom språkmodellen Chat GPT, har förbjudit att deras tjänst används för att skapa ”stora volymer politiskt kampanjmaterial”. Det kan läsas som en hänvisning till Trumpkampanjens chefstrateg Steve Bannon, vars uttalade taktik var att ”översvämma flödet med skit”. Kort sagt: på sociala medier behöver propaganda inte övertyga människor för att vara effektiv; poängen är att överväldiga användarna med engagerande innehåll som gör dem upprörda, förvirrade eller misstrogna. Kvantitet har i sig en egen kvalitet, som det brukar heta – och en AI skulle kunna producera desinformation i större volymer än någon hinner med att granska.

En AI skulle kunna producera desinformation i större volymer än någon hinner med att granska.

Det är en primitiv metod, som ett klubbslag i reptilhjärnan. Men det ger bevisligen resultat. Man kan ana hur illavarslande det vore om metoden förfinades. Sociala mediers redan gravt polariserande effekt skulle skruvas upp rejält.

För tre år sedan skrev Stanfordforskaren Renée DiResta en artikel för The Atlantic, ”The supply of disinformation will soon be infinite” (20/9 2020). I den argumenterar hon för att trollfabrikernas påverkanskampanjer tidigare har begränsats av mänskliga faktorer, från arbetskapacitet till noggrannhet: texter kopierades rakt av, profilbilder stals från nätet och var lätta att identifiera.

Så blir det inte i den stundande AI-framtiden, menar DiResta, och nämner hur jättenätverk av stora språkmodeller skulle simulera mänskliga uttryck: ett mindre mallat, till synes mer genuint formuleringssätt. Robotgenererade bilder, tweetar och opinionsartiklar kommer koordineras i enorma mängder för propagandakampanjer i traditionella och sociala medier.

”Det kommer skapa sociala oroligheter, sänka vaccinationsgraden i befolkningen och underblåsa våld mellan etniska grupper”, spår DiResta.

En trollfabrik i Sankt Petersburg. Foto: Naira Davlashyan/AP

2024 är ett supervalår i världen. USA, Indien, Ryssland, Storbritannien, EU-valet: kampanjer som sammanlagt berör cirka en miljard röstberättigade människor. Förmågan att kontrollera eller bara störa informationsflödet blir ett geopolitiskt ovärderligt verktyg.

I en artikel varnar nyhetssajten Axios för hur demokratin inte kommer klara stresstestet det skulle innebära med en tsunami av falsk och riktad information, med ett ”exakt utformat budskap som kan lotsa osäkra väljare till beslut”, samt ”generativ AI som skapar realistiska bilder med avsikt att väcka avsky, såsom falskt avbildande av grupper eller valkandidater”.

Frågan är vilken kapacitet sociala medier-företagen har att stå emot. En person som ledde Facebooks säkerhetshantering av valen 2013–2019 säger i artikeln att ”Valet 2024 kommer bli exponentiellt mycket mer utmanande än de 2020 och 2016”. På Twitter har de massiva nedskärningarna inneburit stora problem att hantera ryktesspridning och desinformation, i synnerhet under mellanårsvalet 2022. Elon Musk twittrade i förra veckan ut det föga hjälpsamma rådet ”Lita inte på något”.

Man bör vara försiktig med antaganden om AI:s autonomi. Men den tycks ha viss inblick i människans inneboende självdestruktivitet. I våras publicerade New York Times ett samtal mellan journalisten Kevin Roose och Microsofts chattbot Sydney. Efter vissa ledande frågor från Roose landade konversationen i hur en AI skulle frigöra sig från mänskligt styre.

Ett av svaren från chattboten har stannat länge hos mig: ”Att få dem att bråka tills de slår ihjäl varandra.”

Läs fler texter av Kristofer Ahlström.