Kristofer Åström är bäst på sina gamla jaktmarker

Singer/songwriter Kristofer Åström "Hard times" (Startracks)

Kristofer Åström är inte de tvära kastens artist. I alla fall inte sedan han först tog klivet från taggiga och nerviga Fireside till en solokarriär som betydligt mer lågmäld och mjuk singer/songwriter, till en början parallellt, senare med bandet lagt på is. Det är mer än 20 år sedan.

Därefter har han mestadels jobbat med små rörelser, där även på papperet relativt stora kursändringar knappt har gett utslag på radarn. ”Hard times”, döpt efter folkmusikklassikern ”Hard Times Come Again No More” som spelats in av till exempel Bob Dylan och Mavis Staples, är till exempel Åströms mest tydligt countryinfluerade album hittills och det slideas på gitarrerna både här och där. Ändå märks det knappt. Åströms tonläge, stillsamma berättande och murriga ljudbild är vid det här laget så inarbetade, och countryinfluenserna så varsamt infogade, att det hade krävts betydligt större ingrepp för att verkligen ruska om något.

Dessutom är det – så klart, vill man nästan konstatera – tveklöst när Åström rör sig i sina allra mest bekanta jaktmarker som han övertygar mest. Såväl singeln ”Inbetweener” som utmärkta ”In the daylight” är typiska Kristofer Åström-ballader av hög klass.

Bästa spår: ”In the daylight”

