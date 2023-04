Kristoffer Viita: Den växande vågen av Jersey Club får oss att längta efter en bra klubbkväll igen

”Det är ditt morgonkaffe, din Red Bull på eftermiddagen och din espressoshot sent på kvällen. Det är larmig in-your-face partymusik”. Så sammanfattade DJ UNIIQU3 soundet från Newark i en intervju med PBS Sound Field. ”Drottningen av Jersey Club” är en av flera svarta dj:ar som sedan början av 2010-talet fått soundet att växa lokalt och så småningom omfamnas av en global publik.

Jersey Club bygger på upphackade och loopade raptexter, hårda tripplade trummönster och djupa 808-basar. Importerad från Baltimores klubbscen i början av 00-talet och omformad i Newark, New Jersey. Med mer frenetiska kickar, extra ”studsighet” och ett anarkistiskt remixande i samspel med ryckiga dansrutiner.

Soundet har vuxit och stadigt blivit mer trendigt på lokal nivå i New Jersey sedan 2010-talet, men de senaste åren har låtar som Cookiee Kawaiis ”Vibe (if I back it up)” och PEACEFULJOSHUA:s ”Kim possible (Jersey club remix)” också blivit stora på Tiktok, och mainstreamartister som Ciara har använt soundet på ”Level up”.

Ciara uppträder under den amerikanska Grammygalan i Los Angeles i februari i år. Foto: Earl Gibson III/TT

Drake – känd för att ”adoptera” sound och musikstilar – närmade sig Jersey Club på sitt sjunde studioalbum ”Honestly, nevermind” (2022). Bland annat på ”Currents” där mjuka housebeats och den kanadensiske rapparens förföriska texter vilar på en sampling av det ”sänggnissel”-ljud som populariserats av Jersey Club.

”Bed squeak” (som egentligen samplade en stol för att spela in ljudet synonymt med älskog) hördes första gången på Atlantagruppen Trillvills ”Some cut”, producerad av Lil Jon, men blev en stapelvara inom Jersey Club efter att en av genrens pionjärer DJ Tameil börjat använda det i sina remixer.

Den nya injektionen av dansmusik i hiphop är en välkommen frisk fläkt som kontrast till det domedagsartade soundet från drillrap som dominerat genren de senaste åren.

En del artister blandar visserligen drill med Jersey Club med imponerande resultat, som Newark-rapparen Bandmanrill, med ett eget recept på en slags gangster-klubb-rap (förra årets debut är logiskt döpt till ”Club Godfather”), även om hans hårda attityd ger honom en nischad målgrupp.

Jersey Club Subkultur och musikstil skapad av svarta DJ:s i Newark, New Jersey i början av 2000-talet med en stark kärlek för att blanda, sampla och stycka upp och loopa rader ur rap och R'n'b. Soundet är från början importerat från Baltimore, men har inslag av Chicago house och Miami Bass. En av genrens pionjärer DJ Tameil och Jerseykollektivet Brick Bandits gav Jerseysoundet en egen känsla, delvis genom en karaktäristisk trumtakt hämtad från Tapps låt ”Dikkontrol”. 2023 har soundet och danserna från Jersey Club blivit ett stort inslag i mycket mainstreamhiphop. Visa mer Visa mindre

Soundets popularitet nådde en ny nivå i slutet av 2022, när Lil Uzi Vert släppte ”I just wanna rock”. I videon reser rapparen från en annan planet i en intergalaktisk bepansrad bil, och landar på jorden för en konsert och dansbattle i New York. Låten består av en kort vers och sedan mässar Lil Uzi låttiteln ”I just wanna rock” om och om igen över spöklika syntar innan sången exploderar i ett autotunat ”daaaaaaaamn” över ett tungt drill-beat. Melodin är en slags brygga mellan två av av hiphoppens subgenrer, delvis producerad av den 19-årige MCVertt från Newark (också en frekvent samarbetspartner med Bandmanrill).

Lil Uzi Vert släppte låten ”I just wanna rock” i slutet av 2022. Här på en scen i Las Vegas i USA i november 2021. Foto: Sean Jorgensen/TT

”I just wanna rock” blev snabbt viral, med 500 miljoner visningar på Tiktok på tre veckor, och låten nådde upp till den amerikanska Billboardlistans top-10.

Coi Leray har haft en uppåtgående karriärkurva som mainstreamrappare de senaste åren, och har en av de största hitsen våren 2023: ”Players”. Leray, som är uppvuxen i Hackensack, New Jersey, har också släppt en kriminellt catchy Jersey Club-remix på samma låt. Originalet samplar Grandmaster Flash and The Furious Fives hiphopklassiker ”The message” som låter oigenkännlig i den uppspeedade Jersey Club-mixen av DJ Smallz 732. Videon är inspelad på gatan i New Jersey där dansbattles och stegrande motocrossar bildsätter en kaxig rap från Coi Leray och raden ”I just wanna have a good night” från refrängen loopas tillbaka in i låtens nästa brygga och hamrar in partybudskapet några extra gånger.

Coi Leray har haft en uppåtgående karriärkurva som mainstreamrappare de senaste åren, och har en av de största hitsen våren 2023: ”Players”. Foto: James Jeffrey Taylor/Alamy

Den ökade populariteten har satt igång diskussioner om urvattning av Jersey Club som genre. ”Vi har slitit för att försöka komma bort från hooden och nu kör alla med vårt sound”, sade DJ Jayhood i en intervju med Pitchfork i september 2022 och mindes tillbaka till 2010-talet.

Förhoppningsvis kan genrens pionjärer få rätt kredd och Jersey Club fortsätta växa utan att förlora sin kaosiga essens: att ge oss en bra klubbkväll.

