”Kritikerna anklagar oss för att urskulda Putins brott”

Logga in

Logga in

När boken ”Illusionen om den amerikanska freden” av Trita Parsi och Frida Stranne utkom i mitten av maj möttes den av hårda reaktioner. Kritiken gällde främst vad många uppfattade som författarnas underförstådda tes, att USA och västvärlden har ett medansvar för Rysslands krig mot Ukraina. I några av de stora medierna – främst SvD och Expressen – stämplades det som ett urskuldande av Putins brutala anfallskrig mot Ukraina.

När jag träffar statsvetarna Frida Stranne och Trita Parsi – den senare via en datorskärm från Washington DC – står det därför snabbt klart att intervjun bara delvis kommer att handla om det som de skulle vilja tala om.

– Vi började skriva boken när USA drog sig ur Afghanistan efter tjugo års förödande krig. Sedan kom kriget i Ukraina, och då måste det med. Men det är bara en liten del av boken som handlar om Ukraina, och det är inte huvudargumentet för varför det är angeläget att diskutera USA:s utrikespolitiska vägval, säger Frida Stranne.

Hennes medförfattare Trita Parsi, iransk-svensk statsvetare baserad i USA och en av grundarna till tankesmedjan Quincy Institute, säger:

– Vi visste att Ukraina skulle få mycket uppmärksamhet, men det är inte det centrala i boken. Jag hade gärna pratat mer om det globala geopolitiska läget, som inte diskuteras så mycket i Sverige.

”Illusionen om den amerikanska freden” av Frida Stranne och Trita Parsi.

Det är främst två saker han säger sig sakna i den svenska debatten: det som kallas för ”globala syd” och tecknen på att världen är på väg bort från en enpolighet med USA som obestridlig supermakt. Och det som sker inne i USA, där Trump eller en Trumpliknande figur snart kan återkomma som president.

Frida Stranne är märkbart illa berörd över alla personangrepp, men inte främst för egen del utan för vår demokratis skull.

– Det är djupt bekymmersamt att diskussionen inte kan vara mer respektfull, med en intellektuell höjd som inte misstänkliggör våra intentioner. Debatten här är mycket snävare och mer aggressiv och ohederlig än i andra länder. Det gör mig orolig för vårt demokratiska samtal, men också för vad det ska innebära när det gäller just dessa ödesdigra vägval vi står inför, säger hon.

Kritiken av er bok riktar in sig på det som rör Ukraina, som slåss för sin överlevnad. Varför i det läget skriva en bok om USA:s roll i världen?

– Att reaktionerna har gällt Ukraina är ett symptom på det problem vi försöker lägga fram, att det sker förändringar i världen som är väldigt viktiga för Europas och Sveriges säkerhet. Då krävs förmåga att kunna fokusera på Ukraina och hotet från Ryssland, men också på de globala geopolitiska förändringarna som påverkar Sveriges säkerhet. Exempelvis USA:s oförmåga att återetablera sin unipolaritet och riskerna med att Sverige gör sig så beroende av USA i detta skede, säger Trita Parsi.

USA:s säkerhetsparaply har varit fördelaktigt för Europa, men inte i andra världsdelar. Vi har blundat för detta, och det är delvis därför Ukraina har så lite stöd utanför väst

Ni menar att USA:s krig i Afghanistan och Irak gör att det inte finns någon skillnad på ”våra folkrättsbrott och andras”. Men finns ingen principiell skillnad när Putin förnekar Ukrainas rätt att existera?

– Det ryssarna säger är helt oacceptabelt och oförenligt med folkrätten. Men att bara se på västs motiveringar – som har framställts som mer goda och värdiga – och blunda för konsekvenserna av USA:s agerande så urskuldar vi oss själva på ett ohederligt sätt. Konsekvenserna har varit fruktansvärda: 4,5 miljoner människor har dödats på grund av kriget mot terrorismen. USA:s säkerhetsparaply har varit fördelaktigt för Europa, men inte i andra världsdelar. Vi har blundat för detta, och det är delvis därför Ukraina har så lite stöd utanför väst, säger Frida Stranne.

Hon lägger till:

– Poängen med boken är att vi måste kunna diskutera dessa båda saker. Kritikerna anklagar oss för att urskulda Putins brott trots att vi understryker att Rysslands invasion är ett brott mot folkrätten, men det är i själva verket de som urskuldar USA:s övergrepp genom att försöka kväva en bredare diskussion om hur vi förhindrar alla stormakter från att bete sig på det sättet.

Är det inte ”whataboutism” att dra upp USA:s gamla förbrytelser just när Ryssland bedriver anfallskrig i Ukraina?

– Hade det varit ”whataboutism” om man skrev en bok om Rysslands brott i Tjetjenien när USA invaderade Irak? Det är väldigt farligt för demokratin och vår säkerhet att sätta upp sådana regler att det bara finns en problematisk internationell aktör i taget, säger Frida Stranne.

Hur kan man säga att väst, genom Natos utvidgning, är medskyldigt till Rysslands krig mot Ukraina?

– Vi uttrycker det inte så. Men om man ser på vad en del tunga amerikaner har sagt så är det ingen kontroversiell åsikt. Nuvarande CIA-chefen Bill Burns skrev 2019 att det var en röd linje för ryssarna. Och tidigare hade veterandiplomaten George Kennan sagt att Natos expansion i slutändan kommer att leda till krig. Han ansåg att det var bättre att integrera Ukraina ekonomiskt med Europa än att hålla dörren öppen för ett Natomedlemskap. Det betyder inte att vi tar ifrån Putin ansvaret för kriget, säger Trita Parsi.

Vilken egen roll ger ni de utsatta länderna – Ukraina, Polen och de baltiska staterna – som i årtionden har förutspått att Ryssland en dag återkommer som ett hot?

– Ingen förnekar dessa länders agency, de har all rätt i världen att försvara sig och att gå med i vilken allians de vill. Tyvärr är det så i geopolitiken att mindre länder som är grannar till stora länder är tvungna att ta in konsekvenserna i analysen. I det avseendet drev Sverige under kalla kriget en klok politik, säger Trita Parsi.

Trita Parsi och Frida Stranne Trita Parsi, född i Iran 1974, kom till Sverige som barn. Examen från Uppsala universitet och Handels i Stockholm. Doktorerat vid Johns Hopkins University. Expert på amerikansk och iransk utrikespolitik. Bosatt i USA där han grundade det nationella iransk-amerikanska rådet National Iranian American Council (NIAC). Är i dag vicepresident för tankesmedjan Quincy Institute. Frida Stranne, född 1971 i Halmstad. Doktorerade 2011 vid Göteborgs universitet med en avhandling om George W. Bushs utrikespolitik. Hon är lektor och forskare med särskild inriktning på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. 2013–2014 var hon gästforskare vid American University, Washington DC. Aktuella med boken ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront förlag). Visa mer Visa mindre

Ni hävdar att det pågår ett proxykrig (ombudskrig) i Ukraina mellan USA och Ryssland. Något liknande säger också Kreml. Men är inte kärnan i konflikten att Ukraina slåss för sin existens?

– De två sakerna är inte ömsesidigt uteslutande. Ur ukrainskt perspektiv är det utan tvekan ett krig för existens och integritet inom Ukrainas erkända gränser. Men samtidigt skulle de inte kunna fortsätta slåss utan hjälpen från USA. Så det finns en proxydimension här, säger Trita Parsi.

Hur skulle en fredsuppgörelse kunna se ut?

– Det hade varit bättre om man hade tagit in Nato i de diskussioner mellan Biden och Putin som förekom innan Ryssland invaderade. Det var ett misstag att amerikanerna aldrig testade det kortet. Vi på Quincy-institutet hade ett förslag om ett moratorium på tio år för expansion av Nato. Om man hade gjort det, och Putin ändå invaderat, hade argumentet att detta inte har med Nato att göra varit mycket starkare, säger Trita Parsi.

Stranne och Parsi varnar för vad som kan hända i USA. I Sverige antar man att USA är en konstant variabel, och att Biden har starkt stöd för att lägga ut 100 miljarder dollar om året på kriget.

– Vad hade hänt om Putin invaderat när Trump var president? Det är oroande att vi antar att Trump var en avvikelse, och att vi nu är tillbaka i det normala USA. I en CNN-intervju fick Trump frågan om han vill att Ukraina ska vinna. Han svarade att han vill att dödandet ska ta slut. Underskatta inte hur många som inte ens gillar Trump som tyckte att det var det bästa svaret de hade hört om Ukraina, säger Trita Parsi.

Frida Stranne reagerar mot anklagelserna att hon och Trita Parsi har samma retorik som Trump:

– En viktig poäng är snarare att det är livsfarligt att det är Trump och hans anhängare som kanaliserar och profiterar på tröttheten på militära lösningar och utdragna krig. Att inte ta till sig en analys om vad som sker i det amerikanska samhället kan leda till att Sverige blir väldigt utsatt ifall Trump och hans kumpaner kommer tillbaka till makten.

Läs fler författarintervjuer och läs fler artiklar av Michael Winiarski