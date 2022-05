Krogkommissionen väljer Stockholms bästa frukost och brunch

Den klassiska barnboksförfattaren A A Milne skapade en av litteraturens stora frukostälskare:

”När du vaknar upp morgonen, Puh, vad är det första du säger till dig själv?” frågade Nasse. ”Vad blir det för frukost?” svarade Nalle Puh.

”Vad säger du då, Nasse?”

”Jag säger, jag undrar vilken spännande sak som kommer att hända i dag?”

Nalle Puh nickade eftertänksamt och sade: ”Är inte det samma sak?”

Egg Florentine, en krämig avokadosmörgås på surdeg, belgiska våfflor med grädde, amerikanska pannkakor badande i lönnsirap, israelisk shakshuka, friterad kyckling, gröt med äpple, dadlar och gojipulver, yogurt med hemrostad granola eller kanske en enkel men smörig frasig pain chocolat? I Stockholm tycks det finnas oändliga kombinationer för dagens arla timmar fram till lunch, från chiafrönyttigt till maximalt kaloristint. Även före pandemin och det ökade hemarbetet, dök allt fler frukostöppna kaféer upp i stan, fik som ofta också blivit mötesplatser.

Den del av Krogkommissionen som är lika frukost- och brunchbesatt som Nalle Puh har ätit sig igenom en stor del av det stockholmska utbudet och hittat pärlor av hög kvalitet, spännande rätter, skön stämning och umgängesvänlig inredning – oavsett om man vill äta tidigt på morgonen eller mer avslappnat på helgerna.

I veckorna kan en frukost på kafé vara högst njutbar: ett sätt att slippa gårdagens tråkiga bröd och kylskåpets halvtomma tetror. En frukost på stan är vardagslyx även för den som intar den i sällskap av en god bok allena – eller en laptop och dagens första jobbpunkter. Frukosten är sannolikt den bästa ensammåltiden, men i de fulltecknade kalendrarnas tid har den även blivit ett populärt alternativ till lunch för såväl affärsmöten som kompisdejter.

Vill man bryta lunken och har pengar på fickan går det förstås att komma oanmäld till nästan alla hotellens frukostbufféer.

Frukost är vana, så även om utbudet känns igen från plats till plats – varianter av espressokaffe, smörgås, yoghurt och croissanter – är det lätt att skaffa sig stamställen också när det handlar om kaféval i de egna kvarteren. Ställen där morgonfrallan görs precis som man vill ha den (solrosfrön eller pumpafrön? lagrad ost eller leverpastej?) eller där den turkiska yoghurten serveras med en särskilt god kompott. Bemötande och stämning är kanske allra viktigast på morgonen.

Men på helgerna är det bruncherna som regerar. I princip är detta utdragna bakismåltider som kan återställa alla energinivåer, även om några ställen serverar sina brunchliknande koncept även på vardagarna.

Valmöjligheterna har dock ökat avsevärt för Stockholms brunchfantaster, från ändlösa bufféer till separata, instagramvänliga rätter. Vissa ställen har köer som en stekarklubb i city, eller kräver bordsreservation veckor i förväg. Därmed inte sagt att en populär restaurang alltid levererar den bästa maten – tvärtom fuskas en hel del med halvfabrikat, billiga råvaror, dåligt kaffe och tråkiga tepåsar även på lyxiga etablissemang.

Hittar man rätt är dock dagen gjord, och mättnaden lagd för många timmar framöver. Här är våra favoriter:

Krogkommissionen väljer fem bra frukostställen

Bild 1 av 2 Snyggt, men inte så stort, utbud på Komet. Foto: Nicklas Thegerström Bild 2 av 2 På Komet är personalen trevlig och inspirerad. Foto: Nicklas Thegerström Bildspel

Komet

Kungsholmsgatan 10

kometstockholm.com

Relativt nytt franskt kafé i ett trivsamt kungsholmskt gathörn, med inspirerad, trevlig personal. Utbudet är litet men naggande gott – och snyggt! – med finfina mackor, yoghurt med äppelmos och granola och croissanter att dö för.

Delselius fick en gulddrake i kaféklassen 2020. Foto: Krogkommissionen

Delselius

Renstiernas gata 19

robindelseliusbageri.se

Gulddrakevinnaren från 2020 håller stilen och missar inte heller på frukost, med stort utbud av smörgåsar, overnight oats och chiapudding. Här frukosterar en blandning av gymnasister, par, laptopjobbare och gamla vänner i medelåldern.

Amerikanska pannkakor serveras med bacon och lönnsirap på Broms. Foto: Krogkommissionen

Broms

Karlavägen 76

www.bromskarlaplan.se

Om vardagarna fylls kvartersrestaurangen Broms av grannfolk som avverkar sina första möten med nära väninnor eller affärskontakter, samt av en och annan ensam stammis. Frukosten är avspänd och man beställer sin avokadosmörgås och sina grapefruktklyftor över disk - fram till elvatiden, då verksamheten övergår till bordsserverad lunch.

Trevlig ensamfrukost på Brunkebergs bageri. Foto: Krogkommissionen

Brunkebergs bageri

Birger Jarlsgatan 53

brunkebergsbageriochbistro.se

Det lilla bageriet på Regeringsgatan har vuxit till sig, men lokalen känns mysig trots sin storlek och passar för både frukostträffar och ensamma funderingar. Allt görs på plats och pålägg och granola är generöst och snyggt serverat.

Stämning, stammisar och smörgåsar finns på Mellqvist kaffebar. Foto: Krogkommissionen

Mellqvist kaffebar

Rörstrandsgatan 4

En utsocknes som vill lära känna stockholmarna kan med fördel bege sig till Mellqvist, en kaffebar svår att runda. Det är trångt, stojigt, stimmigt. Även om man kan gå hit för stämningen och stammisarna, hör croissanterna till stans bästa.

Krogkommissionen väljer fem bra brunchställen:

Ugnsbakad gröt på Greasy Spoon. Foto: Krogkommissionen

Greasy Spoon

Tjärhovsgatan 19

www.greasyspoon.se

Södermalms vegovänliga brunchdrottning har länge varit omåttligt populär. På helgmorgnar ringlar köerna långa (man kan inte förboka utan får gå dit och skriva upp sig). Det är visserligen värt väntan, men ett alternativ är att komma en vardagsmorgon – utbudet är detsamma (bara lite billigare). Numera en luftig och välkomnande lokal med omfattande meny. Detta är klassisk anglosaxisk brunchmat med en twist, och med ett bra urval av veganska alternativ. Egg Arlington (english muffin, pocherat ägg, lax och hemgjord hollandaise) håller hög nivå. Andra favoriter är ugnsbakad, trendig gröt med gojipulver och karamelliserad grapefrukt med färska bär och varmt bananbröd med lönnsirap och valnötter.

Bild 1 av 2 På cykelkaféet Le Mond får man ta med sig cykeln in. Foto: Nicklas Thegerström Bild 2 av 2 Menyn på Le Mond är stor och man hittar bland annat mac'n'cheese. Foto: Nicklas Thegerström Bildspel

Le Mond

Södermannagatan 10

cykelcafe.se

Charmiga cykelkafeet Le Mond (man får ta med sig cykeln in) har hämtat sitt udda namn från den amerikanska, flerfaldiga Tour de France-vinnaren Greg LeMond. Suveränt mysigt och inbott brunchställe med en omsorgsfullt komponerad meny som rör sig fritt över världen; från belgiska våfflor till israelisk kryddig shakshuka, från kyld acaibowl med havregurt och jordnötssmör till amerikansk mac’n'cheese. Rätterna är av det generösa slaget – och avokadomackorna med dubbla stekta ägg och färsk grönkål kan mätta ett helt kompani.

Rejält med bacon på Urban Delis Egg Benedict. Foto: Krogkommissionen

Urban Deli

Nytorget 4

urbandeli.se/nytorget/

Nytorgsklassikern Urban Deli har ynglat av sig till bland annat Sveavägen, men det fortfarande trevligast och mest hängvänligt på den rymliga Söderfilialen med utsikt över torget. Helgerna är heta och den underbemannade personalen hinner inte alltid med, men stämningen är god. En brunchmeny med betoning på kolhydrater och fett (Egg Benedict med massor av bacon) som snabbt glider över till mer lunchliknande alternativ. Ett fräscht och udda inslag är ”rökt” burratina med tomatsirap och grönkål som sticker ut. Här görs också en riktigt bra Bloody Mary med färskpressad grönsaksjuice och mycket sting.

Imponerande freakshake på Sthlm Brunch Club. Foto: Krogkommissionen

Sthlm Brunch Club

Dalagatan 24

www.sthlmbrunchclub.se

I hörnet av Dalagatan ringlar kön lång redan under tidiga söndagsmorgnar – Sthlm Brunch Club tar inga bordsbokningar men har nått kultstatus och platserna fylls raskt till sista man av kompisgäng och unga par. Det lönar sig att vara tidig, eller ha tålamod, särskilt om man är svag för imponerande skapelser som ”freakshakes” (nämligen en mjölkfri milkshake med extra allt: ”grädde”, chokladsås, rostad mandel, kakor, you name it) eller amerikanska pannkakor dignande av bacon eller sirap. Till de något lättare menyvalen hör bagels och fruktskål. Ett extra plus för den stresståliga personalen, vänlig men (om så krävs) bestämd. Under våren öppnar en ny filial i hörnet Karlavägen/Jungfrugatan.

Sushi och wokat erbjuds på Berns Asiatiska. Foto: Krogkommissionen

Berns Asiatiska

Berzelii Park

berns.se/sv/restaurants/berns-asiatiska/

Efter ett besök på brunchen på Berns – som serveras endast söndagar – inställer sig frågan vad som faktiskt skiljer en ”brunch” från en ”lunch”. Som brunch presenteras denna buffé i alla fall, och för den som börjat tröttna på ägg och bacon är detta ett fullgott alternativ i anrik miljö, komplett med ståtliga kristallkronor. På Berns serveras ett tiotal fräscha sushivarianter och nyriven papayasallad, därpå en varmrättssida med wokat och friterat, samt ett dessertbord med näpna skålar crème brûlée och bubble tea. Visst finns en viss löpande band-känsla, men uppläggningarna hålls efter. Ett minus dock för att inga drycker ingår i buffépriset, och för hutlösa priser på mineralvatten.

