Krogshower får biljettpriserna att rusa: ”En skam att behöva ta så otroligt mycket betalt”

I somras hade musikerna Amanda Bergman och Petter Winnberg, som till vardags spelar i gruppen Amason, planerat hålla en serie konserter i sin lada i Näckenbäck i Dalarna. När pandemin kom fick de tänka om. Lösningen blev en nedskalad variant för 50 personer, där biljetterna kostade 1.250 kronor styck.

När arrangemanget utannonserades bad man om ursäkt för de dyra biljetterna. ”Vi vet att det är oerhört exkluderande”, skrev Bergman i ett inlägg på Instagram och tillade att det var det enda sättet att få ihop det.

– Det är klart att det fanns en skam i att behöva ta så otroligt mycket betalt. Det kändes inte bra i magen, säger Amanda Bergman och beskriver situationen som ironisk:

– Innan pandemin bröt ut hade vi en uttalad idé om att tillgängliggöra musik för lokalborna, de som inte automatiskt kan gå på spelningar i Stockholm. I stället blev det tvärtom. Om kulturen redan innan coronakrisen var exkluderande så blev den inte mindre så nu, säger Bergman.

De dyra biljetterna, där soppa och macka ingick, sålde slut på nolltid. Men trots det gick arrangemanget med nöd och näppe runt, berättar Bergman.

– Alla medverkande fick betydligt lägre betalt än de brukar få, men priset var ändå något slags smärtgräns för oss. Man måste komma ihåg att summan inte är pengar som går rätt in på någons konto. Förutom skatt är det bland annat tekniker, personal och hyra av utrustning som ska betalas, utöver artistgage, säger Bergman.

Amanda Bergman och Petter Winnberg är långt ifrån de enda som försökt hitta nya vägar för livemusiken under coronakrisen. Just kombinationen middag plus konsert, ofta benämnt som en krogshow, har blivit konceptet många arrangörer använder sig av. Det efter att förbudsförordningen justerades den 8 oktober, vilket innebär att serveringställen får arrangera konserter för fler än 50 personer så länge de förhåller sig till reglerna som krogar måste följa för att förhindra smittspridning.

Snabbt efter beskedet släppte Tallink Silja biljetter till sina shower där 350 personer får närvara som en sittande restaurangpublik. Scalateatern har meddelat att man bygger om lokalerna till en krogshowsrestaurang och tar emot 200 gäster. I Göteborg satsar Kajskjul 8 på flera shower med Arvingarna. Och den gångna helgen inledde Nalen i Stockholm en satsning där 150 middagsgäster samtidigt får uppleva en livespelning. Eftersom kostnaden för mat tillkommer blir priset högre – för att exempelvis se en konsert med Eric Gadd får besökarna betala 1.400 kronor inklusive en trerätters middag.

– För oss har det betytt mycket att det här går att göra. Då får man åtminstone i gång någonting, säger Pernilla Abrahamsson, vd på Nalen.

Hon berättar att intresset är högt och tror att det beror på att många människor har ett stort sug efter kultur- och musikupplevelser. Flera av senhöstens evenemang har snabbt blivit utsålda.

– Många går ut och äter innan en konsert i vanliga fall ändå. Antingen i vår restaurang eller någon annanstans. Sett till helheten på en helkväll blir nog inte skillnaden i kostnad så stor. Men vissa försvinner, eftersom de inte kan eller har lust att lägga den pengen, säger Pernilla Abrahamsson.

Än dyrare blir det för dem som köpt biljett till Weeping Willows på Fotografiska i början av november, där man samtidigt får en trerätters meny som tagits fram av kocken Paul Svensson. Kostnaden per biljett var cirka 2.500 kronor. Samtliga kvällar är redan slutsålda.

Arrangören Blixten & co ser möjligheten att anordna konserter på det här sättet som viktig för artisterna.

– Då näringsförbudet inträdde i mars drogs mattan undan för många. Därför är den här typen av evenemang mycket viktiga från ekonomisk synpunkt, men framför allt för att upprätthålla någon form av motivation till att fortsätta göra det man älskar, säger Sandra Nordin, marknads- och kommunikationschef på Blixten & co.

Blixten & co kommer att arrangera fler liknande evenemang under vintern men ser en risk att de höga priserna blir exkluderande och att kulturen enbart blir öppen för en köpstark publik.

– Vi ser en jättestor risk i att vi hamnar där och det är fruktansvärt olyckligt eftersom det innebär exkludering av en del fans som vanligtvis kommer, men nu inte har råd, säger Sandra Nordin och tillägger:

– Däremot kan inte vi göra annat än förhålla oss till de regler, restriktioner och rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten fastställt, vilket bland annat leder till konserter och evenemang med högre biljettkostnader.

Redan i somras arrangerades Republic of Woodland för första gången – en tvådagars minifestival i Stockholms skärgård för 40 personer. Utöver tältplats och konsert med Gustaf och Viktor Norén ingick även middag tillagad av en egen kock och bartender. Priset? 3.995 kronor.

Journalisten och DN-medarbetaren Po Tidholm, som recenserade festivalen, kallade konceptet för ”gränslöst utvecklingsbart” och skrev: ”Tanken att bygga på kvalitet i stället för kvantitet är förstås rätt under en pandemi och all forskning på konsumenters beteenden de senaste åren har pekat på en långt större beredvillighet att betala för upplevelser snarare än prylar.”

– Den här beredvilligheten vill förstås arrangörer profitera på. Att artisternas hela affärsmodell har förändrats har också spelat in, de stora pengarna finns inte i skivförsäljning och strömning utan i framträdanden, säger Tidholm.

Han menar att 50-regeln påskyndar en utveckling som redan har varit på gång länge i Sverige, där arrangörer erbjuder olika varianter av påkostade vip-paket vid livekonserter.

– Helt självklart så innebär den här utvecklingen att stora publikgrupper exkluderas när priserna stiger, och att det dessutom krävs en rätt dedikerad insats för att komma över biljetterna. De mest engagerade kommer, men de som står längre bort från kulturlivet når man inte, säger Tidholm.

Ju längre tiden går, desto svårare kommer det att bli för livekulturen att starta om på nytt, menar han.

– Min rädsla är att stora grupper också inser att man faktiskt kan leva utan livemusik eller scenupplevelser. Vi kan tappa en hel generation.

Amanda Bergman ser dock vissa fördelar med den nya tillvaron. Vanligtvis hade många artister aldrig tackat ja till att uppträda för en mindre publik, eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt, säger hon.

– Den här epoken vi befinner oss i kan leda till många minnesvärda upplevelser som aldrig hade uppstått annars.

– Det finns inget som säger att en konsert för 50 personer nödvändigtvis blir bättre än en konsert för 2.000 personer. Däremot blir upplevelsen väldigt annorlunda för den som lyssnar.

