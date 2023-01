Kuggad 40 gånger – men drömmen om en k-popkarriär lever

Sak samma med Lee Tae-Young på samma förberedande artistskola i den sydkoreanska huvudstaden. Även hon är 19 år och växte också upp med tv, musikvideor, k-pop och en föreställning om att stå på scenen i framtiden.

– Jag gillar inte akademiska studier. Det är roligare att sjunga och dansa, säger Lee efter en träningskväll på akademin, som är inhyst i en lägenhet på tredje våningen i ett höghus i Seoul.

Hon har bara blivit kuggad 20 gånger – hittills.

K-pop, koreansk pop, är en musikstil som växte fram i Sydkorea och började spridas i Asien för drygt 20 år sedan. Men som i stort sett var okänd i väst innan en yvig partysångare dök upp med en låt och en galopperande dans i en musikvideo år 2012. ”Gangnam style” med artisten Psy blev den första låt som nådde över en miljard visningar på Youtube. I dag är den visad 4,6 miljarder gånger.

Lee Tae-Young, längst fram, och Heo Ji-In efter ett träningspass på skolan i Seoul där de förbereder sig för att bli k-popidoler. Tillsammans har de hittills blivit kuggade 60 gånger, men fortsätter drömma om ett liv som idoler. Foto: Roger Turesson

Det senaste decenniet har pojkbandet BTS tagit Sydkorea och världen med storm och fört k-popen till en ny nivå. Bandets ekonomiska betydelse spåras till och med i landets officiella bnp-statistik. Nu ska de sju bandmedlemmarna göra den obligatoriska militärtjänsten och därför kommer gruppen inte att återförenas förrän 2025. Huruvida det är rätt eller fel att de tvingas göra värnplikt delar nationen. Däremot är alla överens om musikgenrens grepp om den unga generationen.

Heo Ji-In och Lee Tae-Young vid artistskolan i Seoul är inte ensamma om sin dröm.

Först finns det 120 andra elever på samma akademi som bär på liknande framtidsplaner. Sedan kommer konkurrensen från ytterligare hundratals skolor med ett identiskt syfte att göra tusentals unga sydkoreaner, och numera även utlänningar, redo för inträdesprov hos de stora produktionsbolagen i landet.

Någon har räknat ut att chansen att lyckas på en audition i k-pop är en på cirka tvåtusen.

Drömmen om att bli en stjärna inom k-pop får unga sydkoreaner att söka sig till skolor som förbereder dem för stränga inträdesprov. Heo Ji-In är 19 år. Foto: Roger Turesson

Yoo Mi-Na, som grundade och driver artistskolan Flowing i Seoul, nöjer sig med att säga att det nästan alltid tar mer än hundra gånger innan någon lyckas. Hon har 15 år bakom sig som coach för unga förhoppningsfulla talanger. För ett och ett halvt år sedan startade hon sin egen lukrativa akademi, där eleverna (eller snarare föräldrarna) betalar mellan motsvarande 5 000 och 8 000 kronor i månaden i träningsavgift.

– Fram till nyligen kunde jag ofta säga vem som skulle klara det. Nu finns det så många talanger att jag har svårare att gissa. Det beror nog på att unga i dag har upplevt musiken sedan början av sina liv, säger Yoo Mi-Na.

Och det handlar om mer än sångröst och danssteg. De olika produktionsbolagen söker efter olika typer av ansikten och kroppar vid sina uttagningar.

– Ett produktionsbolag vill ha ett ansikte som hos en Disneyprinsessa. Ett annat söker efter imagen hos typen som brukar beskrivas som ”den populäraste tjejen i gymnasiet”, säger artistcoachen. Men det första det tittar efter är alltid image.

Det finns typiska face för SM Entertainment och YG Entertainment (två av de största bolagen) och förstås BTS-ansikten.

Yoo Mi-Na, som grundade artistskolan Flowing Academy i Seoul har 15 års erfarenhet som artistcoach. Foto: Roger Turesson

Svårast, menar hon, är att ha tur – att stå på en audition vid rätt tillfälle.

– Ibland vill produktionsbolagen ha flickor med gudabenådade röster. Ibland söker de en 21-årig dansdrottning. Rätt talang vid rätt tillfälle är avgörande.

Heo Ji-In har en sång och en dans som hon redan uppträtt med på audition flera gånger. Den här kvällen finslipar hon detaljerna så att allt ska sitta perfekt till nästa uttagning. Fyrtio misslyckade inträdesprov avskräcker inte.

När dagen för en audition närmar sig kan hon inte tänka på något annat, berättar hon.

– Förut visste jag inte var jag skulle stå under ett prov. Men nu har jag blivit en person som går direkt in i rummet. Ibland är det en ensam domare där, ibland är det tre. Jag stannar upp och säger mitt namn och min ålder. Och börjar sjunga sången som jag förberett. Jag har lärt mig att kontrollera nervositeten. Efter sången dansar jag och försöker uttrycka den unika känslan i just den dansen. Så att känslan av den tränger in i deras huvud, säger Heo Ji-In, om intrycket hon hoppas göra på de stränga bedömarna.

Heo Ji-In har varit på audition runt 40 gånger – och alltid blivit kuggad. Men hon märker sina egna framsteg och tänker fortsätta satsa på en artistkarriär i tre år till. Foto: Roger Turesson

Något besked om hur det gått får hon inte i rummet. Resultatet förmedlas i stället till hennes tränare, som också varit närvarande.

– Jag blir inte besviken längre, säger hon om den härdande processen. Jag förbereder mig bara mer till nästa gång på detaljerna som jag fått feedback på, säger hon.

Heo Ji-In satsar för närvarande all energi på artistkarriären. Studierna har hon avslutat. För sig själv har hon satt upp en tidsgräns.

– Om det behövs fortsätter jag försöka tills jag blir 22, säger hon om projektet.

Den andra 19-åringen på artistskolan, Lee Tae-Young, har också en bestämd plan.

– Det finns väl inga föräldrar i Sydkorea som jublar när deras barn säger att de vill in i k-pop. När jag var liten och pratade om att bli artist, sa min pappa: 'det där är nonsens!' Alla sydkoreanska föräldrar hoppas att deras barn ska studera på universitet. Men i dag är pappa min största supporter, säger hon.

Länge förträngde hon sin dröm. Först för tre år sedan väckte hon liv i den igen och tränar nu fyra, fem kvällar i veckan på den förberedande artistskolan. Parallellt med att hon studerar på universitetet, vilket kanske bidragit till att blidka pappan.

– När jag gått ut universitetet tänker jag träna mer, säger hon.

K-pop erbjuder en alternativ väg till framgång i ett land som är besatt av akademiska studier. Foto: Roger Turesson

Vad händer sedan – om Lee och Heo verkligen lyckas och blir utvalda som lärlingar av ett produktionsbolag?

– Då väntar strikt träning i många år, påpekar Yoo Mi-Na, vid den introducerande artistskolan.

Ett kontrakt skrivs. Lärlingens träning bekostas av bolaget som står för instruktörer, redskap, scenkläder och annat som artisten behöver. Många försöker kombinera skolgång under dagen med träning sent på kvällarna för att bli artist.

– Varje månad håller produktionsbolaget olika tester. När lärlingen till slut blir uttagen till en grupp väntar en karriär som k-popidol. Men det kan ta fem år. Och den stora majoriteten lyckas aldrig, beskriver Yoo Mi-Na.

Det rör sig nästan alltid om band i k-pop. Det anses ekonomiskt mer rationellt att satsa på grupper än på individuella artister, bland annat för att olika medlemmar i ett band kan attrahera olika fans.

– K-pop handlar om storytelling. Alla band har sin egen berättelse. Flickgruppen Aespa presenterar sig till exempel som att de slåss mot den svarta mamban, ormen – något som hotar oss människor. BTS budskap är alltid: älska dig själv, förklarar Yoo Mi-Na.

Yoo Mi-Na grundade den förberedande artistskolan Flowing i Seoul för ett och ett halvt år sedan. I dag har skolan 120 elever och är en av de största i landet i sitt slag. Foto: Roger Turesson

Produktionsbolag har fått kritik för sitt strikta lärlingssystem, som det stora SM Entertainment. Vilket ändå är precis det bolag som Lee Tae-Young drömmer om.

– Ja, det är verkligen där jag vill komma in. Inom ett år ska jag vara lärling och inom tre år ha debuterat, formulerar hon sitt mål.

Ett öppet bråk i höstas mellan ett sydkoreanskt band på USA-turné och chefen för deras bolag blåste nytt liv i debatten hur nöjesföretag i Sydkorea exploaterar unga artister. Medlemmarna i bandet hävdade att de utsatts för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och stämde sitt bolag för att komma ur kontraktet.

Experter på k-pop sa att om bandets anklagelser är riktiga stämmer det väl överens med andra berättelser och vittnesmål från branschen.

Det skrämmer inte de förväntansfulla ”wannabe-idolerna”.

– De lockas av att folk ska älska dem och följa dem. Och självklart av den extravaganta livsstilen, tror Yoo Mi-Na, artistskolans chef.

Men k-pop erbjuder också en alternativ väg till framgång i ett land som är besatt av akademiska studier.

– Vi lever i ett samhälle som tvingar många människor att hålla sig inom strikta ramar. Sång och dans gör att de kan bryta sig ur ramarna och uttrycka sig själva utanför boxen.

K-pop är en del i den koreanska vågen Låten ”Gangnam style” år 2012 satte ordentlig fart på den koreanska vågen, kallad hallyu, i västvärlden. Framför allt pojkbandet BTS har det senaste årtiondet spridit k-pop i världen. Parallellt har sydkoreansk film och tv nått framgångar med Oscarsvinnande ”Parasit” och Netflixserien ”Squid game”. Succén inom musik och film kommer först och främst som ett resultat av stor skicklighet inom branscherna, men även som en medveten kulturpolitisk satsning i Sydkorea. Visa mer

