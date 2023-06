Kultfilmer får nytt liv på nätet

Cultpix har precis blivit blockerad i Förenade arabemiraten. Kanske är det inte helt förvånande med tanke på den svenska strömningstjänstens inriktning och den auktoritära federationens syn på sedlighet. Men det har faktiskt varit Cultpix enda censurproblem så här långt, berättar Rickard Gramfors. För två år sedan lanserade han sajten som ett mindre rumsrent alternativ till det antiseptiska strömningsutbudet. Inga filmer är nyare än 30 år, många har varit svartlistade på diverse censurmyndigheter.

– Spagettivästern blev till exempel skoningslöst klippt i Sverige. Martial arts-filmer stoppades mer eller mindre helt, säger Rickard Gramfors som har hittat två stycken som släpptes igenom efter en del censursaxande.

Rickard Gramfors är en av grundarna bakom den globala nätsajten Cultpix. Foto: Rickard Gramfors

Filmhistoriskt sett är det därför uppseendeväckande att katalogen finns till allmän beskådan. Från och med 1911 placerades otaliga filmer i giftskåpet på Statens Biografbyrå, med hänvisning till inte minst ungdomens mentala hygien. Mycket av det som totalförbjöds betraktas i dag som filmklassiker – från ”Motorsågsmassakern” till Draculafilmer med Christopher Lee.

Jürgen Schildts och Jan Agheds sågningar får dagens filmkritik att se ut som ”Anne på Grönkulla”

Rickard Gramfors menar att det inte bara var statens filmgranskare som motarbetade den exploitationfilm som dominerar Cultpix. Det vill säga: filmer gjorda för så lite pengar som möjligt i syfte att tjäna så mycket pengar som möjligt med sensationella medel.

– Kritikerna har gått hand i hand med censurmyndigheten. Det är bara att titta på den tidens kritiker. Jürgen Schildts och Jan Agheds sågningar får dagens filmkritik att se ut som ”Anne på Grönkulla”, säger Rickard Gramfors.

Bild 1 av 4 ”2069 a Sex Odyssey” (1974). Bild 2 av 4 ”The bitches” (1973). Bild 3 av 4 ”Ikarie XB 1” (1963). Bild 4 av 4 ”The unknown man of Shandigor” (1967).

Det betyder inte att allt med sex eller pangpang fick negativa recensioner – Jan Aghed var till exempel en kännare av västernregissören Anthony Mann medan Ingmar Bergmans erotiska utmanare ”Tystnaden” från 1963 belönades med tre Guldbaggar (och censuren gav med sig eftersom Bergman var Bergman). Men många filmer på Cultpix har definitivt varit misskända av kulturetablissemanget, påpekar Rickard Gramfors.

Cultpix började som ett pandemiprojekt. Rickard Gramfors var permitterad från jobbet som biografkonsulent på Folkets hus och parker. Under tiden hann han färdigställa boken ”Do you believe in Swedish sin?”, med svenska filmaffischer från åren 1951–1984. Dessutom fick han och Patrick von Sychowski idén till en egen strömningstjänst.

– Den enkla anledningen var att jag aldrig själv hittade något roligt att se på Netflix, HBO eller Disney plus, säger Rickard Gramfors.

Tillsammans driver de Klubb Super 8, som distribuerat ett sjuttiotal filmer på dvd sedan början av 2000-talet. Tre typiska titlar: ”Rymdinvasion i Lappland” (1959), ”Skräcken har 1000 ögon” (1970) och ”Anita. Ur en tonårsflickas dagbok” (1973).

Bild 1 av 2 Christina Lindberg och Stellan Skarsgård i ”Anita. Ur en tonårsflickas dagbok” (1973). Bild 2 av 2 Ungerska västernfilmen ”The wind blows under your feet” (1976).

Med andra ord filmer som inte blev erkända av sin samtid men däremot gjort senare avtryck internationellt. I den sistnämnda filmen spelar Christina Lindberg titelrollen som nymfoman och Stellan Skarsgård hennes psykolog – en roll han senare parafraserade i Lars von Triers ”Nymphomaniac” (2013). Mest välkänt är kanske att ”Thriller. En grym film” (1974), även den med Lindberg i huvudrollen, inspirerade Quentin Tarantinos ”Kill Bill” (2004).

Tarantinos hommage banade väg för Lindbergs visningsturné med Boarne Vibenius skandalklassiker (jo, först totalförbjuden i Sverige). Rickard Gramfors har funnits vid hennes sida på jorden runt-resorna. Då har han också fått bekräftat att det finns människor världen över med ett intresse för exploitationfilm.

– Egentligen räcker det om vi har tio personer i varje land som gillar Cultpix – då har vi en affär, säger Rickard Gramfors.

Förutom den svenska katalogen fyller man kontinuerligt på med utländska filmer. Kaninhålet verkar inte ha någon botten. Från japanska svärdfavoriter till ungerska västernfilmer. Under årets Cannes filmfestival presenterades nyheten att Cultpix skrivit ett avtal med ett polskt filmbolag för en serie erotiska klassiker från 1980-talet.

I skrivande stund är tio av tio filmer på topplistan kategoriserade som erotica eller nudie. Det har delvis att göra med temaveckan om Ed Wood, men toppar gör ”Kärleksön” från 1977. Det är en film om ”ett naturbarn som spenderar sina dagar utan trosor på en trädgren” i Stockholms skärgård. Varning gubbsjuka? Rickard Gramfors värjer sig mot misstanken att Cultpix skulle vara exklusivt inriktad mot heteromän.

– Visst, naket säljer alltid, men det där är fördomar som hängt med sedan vi började med Klubb Super 8. Jag skulle säga att det är närmare 50/50 män och kvinnor.

”Frankenstein meets the Spacemonster” (1965).

Förutom Förenade arabemiratens blockering har Cultpix faktiskt stött på patrull i ett annat sammanhang. Det handlar om tillfälliga avstängningar i sociala medier på grund av naken hud. I en samtid som ibland beskrivs som nyviktoriansk har dock ingen annan protesterat mot vare sig vulgariteter eller nakenchocker.

Det går att jämföra med filmkritiken när det begav sig. ”Kärleksön”-regissören Joseph Sarno, invandrad från USA, fick till exempel läsande följande i en recension när ”Kvinnolek” (1968) hade premiär: ”Hur vore det med en utvisning?”

Rickar Gramfors har länge varit kritisk till diskriminerande begrepp som kvalitetsfilm. Vem bestämmer att ”Tystnaden” med Gunnel Lindblom är bättre än ”Flossie” med Marie Forså? Och på Cannes filmfestival var det tydligt för honom att samtiden inte riktigt är för honom.

– I dag är man mycket mer intresserad av filmens tema eller goda budskap än estetiskt eller underhållningsvärde. Var det här kul, spännande eller läskigt? Eller var den jätteviktig? Filmer kanske förstås kan vara viktiga också, men det är inte huvudsaken för mig, säger Rickard Gramfors.

Vad är budskapet på Cultpix?

– Titta på filmen och bilda din egen uppfattning om den. Du får aldrig några triggervarningar på Cultpix.

Att göra mer eller mindre okända filmer tillgängliga är en av arbetets stora behållningar, menar Rickard Gramfors. Det som breddar bilden av filmhistorien. I podden Cultpix Radio bjuds författare och akademiker in för att diskutera och kontextualisera filmserierna.

Polska filmen ”Och Carol” (1985).

– Vi samarbetar med flera filmarkiv i forna Östeuropa och hade en tjeckisk temavecka i våras med filmer 1960- och 70-talet. Sedan har det känts viktigt att kunna stötta och samarbeta med Dovzhenko Centre, som är Ukrainas filmarkiv.

Då får man ändå säga att Cultpix gör någonting viktigt?

– Jag brukar säga att vi började som filmfan men upptäckte att vi var filmhistoriker, säger Rickard Gramfors.

Nakenchocker och sensationslysten pr spred myten om den svenska synden