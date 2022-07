Kulturdebatt. Är det slut med spridningen av svenska böcker?

Sedan 1600-talet har Sverige haft lagar om att allt svenskt tryck ska bevaras och spridas. I våras genomfördes en remissomgång inför ny lagstiftning kring det som kallas pliktexemplar, alltså det faktum att allt tryckt material automatiskt ska spridas och finnas för utlåning och läsning i alla delar av landet. Förslaget innebär, enkelt uttryckt, att den spridningen kommer att upphöra. I stället hänvisas allmänhet och forskare till de olika bibliotekens vilja och förmåga att köpa in det svenska tryck man önskar.

Om förslaget till ny lag om pliktmaterial blir verklighet kommer endast Skåne och Stockholmregionen att ha tillgång nya svenska böcker och annat tryckt material. Hittills har sex olika universitetsbibliotek – utöver Kungliga biblioteket – fått så kallade pliktexemplar av allt som trycks i vårt land och kan därmed ge service och tillgänglighet åt både allmänhet och forskare i hela landet, från norr till söder. Som medborgare ska du ha rätt att ta del av det offentliga samtalet, oavsett var du bor. De institutioner som tar emot den svenska publiceringen är öppna för allmänheten och har tillsammans flera tusen besökare per dag – studenter, forskare och allmänhet.

Inte heller det digitala materialet finns självklart tillgängligt. Det material som sedan 2012 samlas in genom e-pliktlagen tillgängliggörs endast via en dator på Kungliga biblioteket och detsamma gäller insamlingen av den svenska webben. För att få del av det måste alla ta tåget till Stockholm och boka in sig på den dator som utgör det enda titthålet i landet.

Utredningen föreslår att i stället för att sprida tryckt material skall biblioteken sluta avtal om licenser för ”tryckförlagor” som ett sätt att tillgängliggöra tryckt material för forskare vid Sveriges lärosäten. Men det är tveksamt om ens studenterna får tillgång på det sättet, än mindre allmänheten. Lösningen med licenser är extremt dyr och vi tappar kontrollen över tillgången på källmaterialet som i stället måste köpas in år från år till allt högre kostnader med skattebetalarnas pengar. Göteborgs universitetsbibliotek har genom sådana avtal för vetenskapligt material ökat mediekostnaderna från 20 till 60 miljoner på tio år – detta utan inflation. Förlagen får ju i praktiken monopol på verksamheten.

Pliktexemplar kan uppfattas som en detalj men det är tvärtom en principfråga som rör demokrati och tillgänglighet

Den som närläser utredningen förstår att just forskare kan ges tillgång till svensk utgivning genom ett särskilt förfarande som förutom tillståndsansökan via KB omfattar loggning och spårning. Utskrifter och nedladdning tillåts ej. Allmänhet och studenter saknar också rätt till access enligt förslaget. Vi behöver påminna oss om att det inte är statshemligheter det handlar om utan svenskt publicerat material som är avsett för spridning.

Tillgången till svenskt källmaterial är en förutsättning för den humanistiska forskning och studier som bedrivs i alla delar av landet. Norge och Finland har behållit ett rikligt antal tryckta pliktexemplar med spridning över länderna, trots att de till och med nått längre med digitala lösningar för tillgång till pliktmaterialet än Sverige. Dessa grannländer ser värdet av att jämlik tillgång till dessa källor måste ta hänsyn till åtminstone två faktorer: demokratiaspekten i förhållande till geografi, huvudstad och periferi samt tillräckligt antal för långsiktig tillgång genom fjärrlån även när exemplaren slits.

Det har anförts att det är orättvist att några universitetsbibliotek får pliktleveranser och att det nu finns fler lärosäten, men det är en motsättning som saknar verklighetsgrund. Tvärtom är snarare förekomsten av ett stort universitetsbibliotek på rimligt avstånd en förutsättning för forskare vid de nyare lärosätena. För dessa studenter, forskare och för allmänheten finns fördelen av att det på en dagsresas avstånd finns ett fullstort universitetsbibliotek.

Pliktexemplar kan uppfattas som en detalj, en fråga för en liten krets närmast berörda, men det är tvärtom en principfråga som rör demokrati och tillgänglighet. Att förlora den självklara tillgången till det som trycks och sprids i vårt land och förlita sig på urval och bibliotekens prioriteringar avseende inköp är att undergräva demokratins principer om öppenhet, transparens och delaktighet. Vi hoppas att dessa aspekter blir vägledande när regeringen ska fatta beslut om ny lagstiftning avseende spridningen av pliktexemplar av svenskt tryck.

