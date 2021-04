Kulturdebatt: Dagen då BBC inte hade något att rapportera

I dag för nittioett år sedan – fredagen den 18 april 1930, klockan kvart i nio på kvällen – klev en smokingklädd nyhetsuppläsare in i en studio på BBC Broadcasting House i London, satte sig framför mikrofonen och sa:

”Good evening. Today is Good Friday. There is no news.”

Direkt därpå följde femton minuters pianomusik, för något måste man ju ha att fylla upp tomrummet med.

Googlar man datumet i dag finner man att nyheter förvisso fanns – en kraftig tyfon drabbade Filippinerna, indiska upprorsmän genomförde en attack i protest mot det brittiska kolonialväldet – men de hade kommit in för sent för att hinna med i sändningen.

Reklam för BBC, 1930-tal. Foto: TT

BBC-historikern Jean Seaton har förklarat att det hela egentligen inte var så märkvärdigt. Man hade ju inga reportrar ute på fältet, utan anpassade sändningarna efter vad man hade att tillgå, vilket på den tiden enbart var nyhetsbyråernas material och offentliga kungörelser från regeringen.

Högtider som Långfredagen ville man dessutom gärna hålla så strama och, ja, högtidliga som möjligt. Framför allt var BBC vid det laget ännu inte britternas huvudsakliga nyhetskälla, som den blev några år senare, utan talade bara till en liten minoritet. Det var fortfarande tidningarna som gällde för de flesta.

Man fnissar lite nervöst när man ser de där orden, och det har väl mest att göra med attityden bakom dem: både självklar och fantastisk, lakonisk och arrogant. Det låter som något Jeeves skulle sagt till Bertie Wooster, lite så där i förbigående.

Hur man än anstränger sig går det inte att föreställa sig en dag tom på nyheter. En sådan allt omfattande tystnad vore den största nyheten av alla, kanske det mest fejkade av fake news. Varenda människa som har ett fönster att titta ut genom vet att nyheterna aldrig slutar komma.

Ett av skälen är ju att nyhetsrapportering i dag inte längre återger en serie diskreta händelser, det handlar i mycket högre grad om processer: nyheten är inte att folk nu svälter i Jemen utan att de fortsätter svälta dag efter dag efter dag. Den redaktionella hållningen har blivit lika mycket aktiv och analyserande som reaktiv och rapporterande.

Ett annat skäl är att tystnaden omöjligt kan vara allomfattande, utan måste vara selektiv. Ett exempel bland många: följer man majoriteten av brittiska medier skulle man aldrig tro att exporten till EU kraschat med katastrofala 41 procent sedan Brexit, för det kan man i princip bara läsa om i The Guardian och Financial Times.

Och ändå finns det något oemotståndligt lockande i orden. Inga nyheter ska ju vara goda nyheter. Kanske går det trots allt att föreställa sig att inget anmärkningsvärt faktiskt hänt, att världen helt enkelt gått på tomgång det senaste dygnet. Så vi kan ju lika gärna lyssna på en nocturne av Chopin i stället.

Kanske 18 april borde bli dagen vi varje år stänger av nyhetssändningarna och påminner oss själva om att allting i världen har förändrats därför att allting har förblivit som det är.