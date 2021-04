Kulturdebatt. Därför flyger årets påskkärringar på Tiktok i stället för till Blåkulla

Intresset för det övernaturliga har varit på uppgående i populärkulturen under större delen av 2000-talet. Fenomenet fick kanske sitt verkliga genomslag 2005 då berättelsen om Bella och hennes förälskelse i vampyren Edward gjordes odödliga i ”Twilight”-serien av Stephenie Meyer. En bokserie som sedermera också banade väg för andra böcker och tv-serier på vampyrtemat, med bland annat Sookie Stackhouse-serien av Charlaine Harris från 2010, som kanske är mer känd under namnet ”True blood”. Denna vurm för det övernaturliga syns också tydligt i tv-serier som ”American horror story” som behandlat övernaturliga väsen som spöken, häxor och vampyrer i ett flertal säsonger. Och att döma av bilder som seriens skapare Ryan Murphy lagt upp på sin Instagram från inspelningarna av säsong tio, kommer även den att kretsa kring någon form av Nosferatu-gestalt.

I Sverige har denna fascination för vampyrer och häxor också en stark litterär anknytning till John Ajvide Lindqvist som började sina skräckberättelser redan 2004, följt några år senare av Engelsforstrilogin, eller Cirkeln-böckerna som de också kallas, av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren från 2011. Men det är inte bara inom fiktionen som det mystiska verkar intressera oss, även ämnen som alkemi och esoterism har fått ny uppmärksamhet genom bland annat boken ”Det ockulta sekelskiftet” av Per Faxneld från 2020. I sin bok undersöker Faxneld de esoteriska strömningar som figurerade i kulturella kretsar vid sekelskiftet 1900 – en tid som var fylld av hemliga sällskap, magiska läror och mystiska riter.

Men det är först under 2020, efter att pandemin lamslagit stora delar av världen, som intresset för att förklara det oförklarliga genom alternativa metoder verkligen exploderar på sociala medier. På Tiktok har hashtaggar som Witchtok genererat hela 10,8 miljarder visningar. Witchtok – som är en kombination av orden ”witch” (häxa) och andra hälften av Tiktok – handlar om att bejaka sin inre häxa. Kreatörerna på appen postar videoklipp på sig själva där de utför små trollformler för tur och välgång, gör ljusceremonier, eller brygger häxdrycker som ska skydda mot dåliga energier.

Kreatörerna på appen postar videoklipp på sig själva där de utför små trollformler för tur och välgång, gör ljusceremonier, eller brygger häxdrycker

I sin artikel ”Why Witchtok self-care is the Tiktok subculture to know”, publicerad i brittiska Vogue förra sommaren skriver Kristen Bateman att fenomenet Witchtok är en del av en större alternativ hälsotrend, som tar sina influenser från häxkonsten i syfte att skapa inre stabilitet och helande.

Fenomenet hänger också ihop med en bredare kulturell strömning som har återupptäckt olika typer av ockulta praktiker som tarot, astrologi, och helande kristaller. Av de ockulta fenomen som häxorna på Tiktok utövar så är det framför allt tarotkorten som verkar ha fått störst genomslag i populärkulturen. På Youtube har intresset för spådomar ökat radikalt och det finns numera ett stort antal kanaler som spår framtiden genom tarotkort. Dessa tarotkanaler gör kollektiva gruppläsningar genom att dela in tittarna i grupper och sedan spå varje enskild grupp med hjälp av de mystiska korten. Under det senaste året har dessa kanaler radikalt ökat i popularitet, till exempel har Eso tarot nästan 150.000 följare och The gem goddess över 700.000.

Även modeindustrin har inspirerats av denna fascination för det övernaturliga, och Diors senaste haute couture-kollektion, inför våren 2021, bygger på motiv ur en av de äldsta överlevande tarotkortlekarna i historien. Kollektionen, som utgörs av 45 skapelser, är alla inspirerade av tarotleken Visconti Sfortza från mitten av 1400-talet. Vid sidan av stillbilder på plaggen ackompanjerades kollektionen också av en kortfilm kallad ”Le château du tarot”, där tio tablåer presenteras baserade på några av de mest igenkännbara tarotkorten som bland annat Överprästinnan, Djävulen och Döden. Det sista kortet som presenteras i filmen är dock De älskande, kanske för att symbolisera en förening mellan det medvetna och det undermedvetna, eller möjligen inge ett uns av hopp i en i övrigt ganska mörk tid.

Foto: Joe Pepler/REX

Även om chefsdesigner Maria Grazia Chiuri baserar sin Dior-kollektion på de 1400-talsmotiv som visas på korten i Visconti Sfortza-leken var det inte förrän i slutet av 1700-talet som man började lägga tarot för att spå. Fram till 1700-talets andra hälft användes tarotleken enbart som ett sällskapsspel och var något av en statussymbol, då de ofta var dyra att producera. Men när den franske esoterikern och frimuraren Antoine Court de Gébelin skrev storverket ”Le monde primitif” (Den urtida världen) 1781, presenterade han i ett av banden också tanken att den suggestiva kortleken kunde användas som ett esoteriskt verktyg. Strax därefter, 1789, producerade Jean-Baptiste Alliette sin tarotkortlek ”Le livre de Thoth” (Thoths bok) som också blir den första tarotlek som tas fram specifikt för spådom.

Av de mystiska och esoteriska fenomen som återvänt till populärkulturen i modern tid så är tarot det fenomen som lättast verkar kunna anpassas till olika kontexter. En särskilt designad tarotlek dök nyligen upp i tv-spelet ”Cyberpunk 2077”, som släpptes i slutet på förra året, där huvudpersonen ”V” med hjälp av mystikern Misty kan hitta ett antal tarotkort utspridda över den fiktiva, futuristiska staden Night City, där spelet äger rum. Men det kanske mest absurda och komiska inslaget av tarot i en populärkulturell kontext är Alexis Carrington, spelad av Joan Collins, i 80-talssåpan ”Dynastin” får sina kort lagda av mediet Adriana, spelad av svenska Viveca Lindfors. I sin överdramatiska porträttering av en spådam använder sig även Lindfors av den klassiska Visconti Sfortza-leken.

Det kan verka motsägelsefullt att det övernaturliga och ockulta fått så stort utrymme under 2000-talet, då vi aldrig tidigare i historien haft så stor tillgång till fakta och information. Men historiskt sett verkar det snarare som att tron på, och intresset för, det övernaturliga ökar i tider som är styrda av vetenskap och fakta.

Historiskt sett verkar det snarare som att tron på, och intresset för, det övernaturliga ökar i tider som är styrda av vetenskap och fakta.

Under 1700-talet hade upplysningen sett stora framsteg vad gäller insamlandet och klassifikationen av kunskap, och då inte minst via de första encyklopedisterna – Voltaire, Diderot och d’Alembert – som tillsammans sammanställde den första Encyklopedin i en strävan att samla all världens kunskap, inte helt olikt det projekt som Wikipedia i dag har tagit efter. Encyklopediprojektet var präglat av en förnuftsorienterad, liberal syn på kunskap och politik, samtidigt som det hade en skeptisk hållning till religion och adel, och försökte göra sig av med alla typer av vidskepelse och okunskap. Men parallellt med denna förnuftsgrundade empirism skedde också en form av ”motupplysning”. En underström till upplysningen som i stället för att finna sin kunskap genom förnuftets ljus började söka sig tillbaka till mystiska, äldre esoteriska och ockulta traditioner.

I sin bok ”The western esoteric traditions” från 2008, skriver Nicholas Goodrick-Clarke att denna motupplysning i stället för att hylla förnuftet återvände till en form av nostalgisk traditionalism. Motupplysningen grundar sig alltså i viss mån på en rädsla för förändring: även om upplysningen hade fört med sig stora framsteg för vetenskapen var den till sin form också subversiv, och genom att sätta det fria tänkandet över tradition och auktoriteter så utmanades också det politiska systemet och påskyndade den redan begynnande sekulariseringen. Detta gav i sin tur upphov till en form av irrationalism som hade sin grund i den emotionella, intuitiva och spirituella erfarenheten. Denna irrationalism tog sina influenser från vitt skiftande håll som historiska ballader och seder, till gotisk litteratur och skräck, och till det rent övernaturliga. Även den hermetiska traditionen fick ett uppsving med nytt fokus på alkemi, esoterism och swedenborgianism.

Intresset för det övernaturliga verkar också vara kopplat till övergripande samhällsförändringar. 1700-talet såg, förutom en stark sekularisering till följd av upplysningens effekter på vetenskapen, också ett radikalt politiskt paradigmskifte i samband med franska revolutionen 1789. Osäkerheten som revolutionen lämnade efter sig gjorde också att människor började söka vägledning på alternativa platser, och kanske är det därför som tarotkorten får sin nuvarande form just under 1700-talets sista dramatiska år.

Behovet av vägledning i tider av förändring och kaos är också en tanke som speglas av Fleur Macdonald i New York Times tidigare i år (15/1). I sin artikel skriver Macdonald att antalet personer som sökte efter alternativ vägledning via webbtjänsten Yelp mer än dubblerades under april 2020, just då pandemin nådde sin första våg. Detta kan förklaras med att människor i tider då politiker, världsledare och läkare inte har några bra och tydliga svar, helt enkelt tvingas försöka hitta botemedel för sin ångest och oro på annat håll.

Kanske är det bristen på svar om framtiden som gör att just pandemin fått dessa alternativa strömningar att explodera på sociala medier. På det stora hela lever vi i historiens mest upplysta epok och vi har aldrig tidigare haft tillgång till så mycket kunskap och forskning som nu. Men när pandemin blossade upp räckte inte ens vetenskapen till för att förklara det som hände. Och i en sekulariserad tid, plågad av politisk oro och osäkerhet, kanske vår sista utväg är att söka våra svar i alternativa förklaringar. Frågan är så klart vilken framtid vi får om vi sätter allt vårt hopp till korten?

Quiz: Vad kan du om häxorna i kulturen?