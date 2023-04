Kulturdebatt. ”Göran Hägglund har en svår uppgift med public service”

Sista veckan i mars sammanföll två viktiga mediehändelser. Ledamöterna i den nyss tillsatta statliga public service-utredningen möttes för första gången och kort därefter kom de senaste siffrorna om befolkningens förtroende för public service.

Mätningen från SOM-institutet visar att 77 procent av svenskarna har förtroende för Sveriges Television och Sveriges Radio har en förtroendesiffra på 72 procent. Dessutom har trefjärdedelar av ungdomsgenerationen högt förtroende för Sveriges television.

Det finns därför anledning att tro att Göran Hägglund, som ordförande i den nyligen tillsatta statliga public service-utredningen, har en mycket svår uppgift. Bland en stor allmänhet finns förväntningar på honom att samla en bred majoritet för att säkra radio och tv:s oberoende och breda uppdrag. Det som gör uppdraget svårt är att de regerande partierna och Sverigedemokraterna har medieprogram som ifrågasätter både oberoendet och bredden. I direktiven till utredningen sägs för första gången i historien att det inte längre är givet att public service ska innehålla underhållning och sport. Hur Hägglund ska navigera mellan allmänhetens förväntningar och tilltro till public service och regeringspartiernas och Sverigedemokraternas ståndpunkter är nu hans utmaning.

Han har tid på sig. De viktiga ställningstagandena kommer att ske först om ett år, i slutskedet av utredningens arbete. Men det finns ett problem som inte kan skjutas på framtiden och det gäller hur utredningen ska tolka direktiven, vilka i viktiga avseende inte speglar dagens verklighet och den pågående medieutvecklingen. Det gäller framför allt frågan om public service breda uppdrag att ”informera, undervisa och underhålla”, som ifrågasätts i direktiven med argumentet att underhållning och sport kan skötas av kommersiella aktörer.

Det finns tre starka skäl för att behålla och bredda detta uppdrag.

Det första är just allmänhetens förväntningar på radio och tv i allmänhetens tjänst. Dessa förväntningar är baserade på en stark tilltro till public service. Den nyligen publicerade SOM-undersökningen visar alltså på ett högt förtroende för innehållet i SVT och SR. Över tid har mätningarnas resultat präglats av högt förtroende och framför allt stor stabilitet. Detta är grunden för publikens förväntningar på att public service ska ha ett brett uppdrag, innefattande alltifrån nyheter och kultur till sport och underhållning; endast 12 procent säger sig vilja ha en helt annan, smalare verksamhet.

Även en nyligen presenterad mätning från Medieakademins Förtroendebarometer, gjord i år, visar att public service har de högsta förtroendesiffrorna av medierna.

Det andra skälet är den nya marknads- och konkurrenssituation som nu har växt och växer fram genom digitaliseringen. Allt fler kan ta del av utländska strömningstjänster vilket skapar stenhård konkurrens om människors uppmärksamhet och förtroende. En allt större del av mediemarknaden domineras redan nu av amerikanska och kinesiska medieföretag med enorma intäkter jämfört med SVT:s. Här några exempel (ur Myndigheten för press, radio och tv:s rapport 2022): Disney 580 miljarder kronor, Amazon 224 miljarder kronor, TikTok 330 miljarder kronor, Netflix 298 miljarder kronor. SVT:s intäkter låg motsvarande period på 4,7 miljarder. Sverige är ett litet land med ett litet språk. En av uppgifterna för public service är att se till att en stor del av utbudet i alla genrer produceras på svenska. Trots den starka omgivande konkurrensen bibehålls förtroendet för public service-tv. Mot den bakgrunden anser vi att att företagets bredd och uppdrag behöver stärkas och inte smalnas av.

Det tredje gäller public services roll för nationell beredskap, en fråga som fått en framträdande roll i direktiven: ”SR och SVT ingår i det svenska totalförsvaret och företagens verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas under svåra påfrestningar på samhället och under krig. Inför nuvarande tillståndsperiod tydliggjordes att företagens beredskapsarbete ska genomföras med utgångspunkt i en helhetssyn som omfattar både fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig”. Det som saknas i direktiven är en beskrivning av hur denna uppgift är beroende av att SVT:s och SR:s verksamhet har bredden att kunna nå ut till den stora allmänheten och att allmänheten har förtroende för den information som förmedlas. Detta kan illustreras med vad som skedde under pandemin, när SVT var den i särklass viktigaste kanalen för information om pandemin och vilka åtgärder som vidtogs; SOM-undersökningarna på våren 2020 visade på en exceptionellt hög förtroendesiffra, 81 procent. Denna ledande position bekräftades nyligen av en Novus-undersökning om den främsta informationskällan för att hålla sig underrättad om kriget i Ukraina; 80 procent av de tillfrågade satte SVT som den främsta informationskällan.

Här står Göran Hägglund och hela public service-kommittén inför ett dilemma. Är ordföranden villig att låta kommittén bredda perspektivet och basera sina diskussioner, slutsatser och förslag på dessa fakta om allmänhetens förväntningar, den nya medie- och konkurrenssituationen och public services roll i nationell beredskap? Eller kommer regeringspartiernas och SD:s medieprogram om ett smalare och mindre oberoende SVT och SR att vara styrande?

Som ordförande och vice ordförande i Föreningen Oberoende Public service vill vi spela en konstruktiv roll i dialog med allmänheten och med den parlamentariska kommittén. Vi kommer att bidra med analys och förslag som syftar till att stärka oberoendet och att bredda uppdraget. Vi kommer att förse kommitténs ledamöter, remissinstanser, kulturdepartement och riksdagens kulturutskott med forskningsbaserad analys av public services roll i det nya framväxande medielandskapet. Vi kommer i dialog med Tidningsutgivarna att söka nya lösningar för att skapa synergi mellan radio, tv och tidningar för att stärka inte minst den lokala nyhetsbevakningen och debatten. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Göran Hägglund och ledamöterna i public service-utredningen.

