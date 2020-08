Kulturdebatt i Storbritannien om ”Last night of the proms”

Under konserten som traditionsenligt hålls i Royal Albert hall på sensommaren framförs verken ”Rule, Britannia!” och ”Land of hope and glory”. De två verken har nu blivit föremål för debatt i landet, sedan de kritiserats för att hylla kolonialismen och slaveriet. Under veckan har lokala medier rapporterat att BBC, som producerar konserten, övervägt att stryka verken från repertoaren i ljuset sommarens Black lives matter-demonstrationer. Något som orsakat en kulturdebatt i Storbritannien.

BBC har trots kritiken beslutat att framföra de traditionstyngda numren, men verken kommer att spelas instrumentalt, utan sång. Något som fått landets premiärminister Boris Johnson att lägga sig i frågan.

– Jag tycker det är dags att vi slutar med vår pinsamma genans för vår historia, våra traditioner och vår kultur. Och att vi slutar upp med den här kampen av självanklagelser och blödighet, säger Boris Johnson till BBC.

En talesperson för det brittiska public service-bolaget framhåller att valet att inte sjunga låttexterna inte har med kritiken mot verken att göra, utan att beslutet har fattats på grund av de coronarestriktioner som råder i landet. Dels kan endast en mindre kör ta plats på scenen, dels kommer det inte finnas någon publik i konserthuset som kan sjunga med i låtraderna.

– För att undvika tvivel, de här låtarna kommer att sjungas nästa år. Vi delar så klart besvikelsen över att konserten måste göras annorlunda men det är den bästa lösningen under rådande omständigheter och vi ser fram emot traditionens återkomst nästa år, säger talespersonen till BBC.

Konsertinstitutionen ”Last night of the proms” har genomförts varje år sedan 1895 som ett avslut på sommarens promenadkonserter i Royal Albert hall. De två kritiserade verken spelas vanligtvis under konsertens andra del till en flaggviftande och sjungande publik.

Årets konsert kommer att framföras den 12 september med en försvagad orkesterstyrka. Till årets upplaga har också den svenska tonsättaren Andrea Tarrodis skrivit kompositionen ”Solus”.

Läs mer:

Andrea Tarrodi: Min bror sa att det var det bästa jag gjort