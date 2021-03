Kulturdebatt. Välkommen till det nya kalla kriget med supermakten Kina

Ödesfrågorna för mänskligheten hopar sig: klimatförändringar, ekonomisk ojämlikhet och militär upprustning. För att finna svaren och lösningarna måste rimligen samarbetet mellan världens länder fördjupas. Men samtidigt tornar ett nytt kallt krig mellan den demokratiska västvärlden och Kina upp sig bredvid de ödesfrågor som definierar vår tid.

Demokratiernas förhållande till det allt auktoritärare och mäktigare Kina och dess styrande kommunistparti vållar svårt huvudbry. Hur samarbetar man i en atmosfär av ömsesidig misstänksamhet med en diktatur vars närvaro är global? Frågan är förstås brännhet i ljuset av EU:s nya sanktioner mot kinesiska ledare ansvariga för interneringslägren för muslimer i Xinjiang. Kina svarade direkt med svepande sanktioner mot europeiska institutioner och den svenska forskaren Björn Jerdén vid Utrikespolitiska institutet.

Först måste det klargöras vad man har på andra sidan förhandlingsbordet. Det förföljda kinesiska kommunistpartiet grundades i hemlighet 1921 i ett land som, inte olikt dagens Afghanistan, var söndrat av rivaliserande krigsherrar. Under ledaren Mao Zedong enades landsändarna genom revolutionen 1949. Men vid hans död 1976 låg nationen åter i spillror efter årtionden av Maoismens idé om ständig klassrevolt. Den tidigare andremannen Deng Xiaoping förstod att endast världskapitalismen kunde rädda Kina.

Det som tidigare kallades för Asiens tidigare sjuke man beskrivs numera som en supermakt.

I dagarna hundra år efter grundandet regerar partiet med leninistisk organisation, ekonomisk tillväxt, nationalism och naturvetenskap som ledstjärnor. Kombinationen ter sig oövervinnerlig. År 2003 fanns endast tolv kinesiska företag med på tidskriften Fortunes lista över världens femhundra största företag. Denna siffra hade 2020 ökat till 121; för första gången fler än antalet amerikanska bolag. Kina har också gått om USA i mängden vetenskapliga publiceringar och internationella patent. Det som tidigare kallades för Asiens sjuke man beskrivs numera som en supermakt.

Priset har dock varit högt för de medborgare som inte rättat in sig i ledet. Medan partiet planerar för bemannade färder till Mars och majoriteten av folket stolt blickar mot himlen, spärras landets muslimska minoritet in i nybyggda ”omskolningsläger”. Brotten mot de mänskliga rättigheterna fortgår som vanligt och expanderar till det en gång självstyrande Hongkong. I dag undrar många om detta repressiva men framgångsrika program inte bara gett Kina mer inflytande, utan också gör det attraktivt för andra länder? Vill kanske president Xi Jinping förändra den liberala och demokratiska världsordning som USA har dominerat sedan andra världskrigets slut?

För många tongivande amerikanska bedömare och politiker råder inga tvivel. De menar att Kina har en hemlig strategi för en annan global ordning och att denna måste besvaras kraftfullt. Trumps tidigare utrikesminister Mike Pompeo sa nyligen att ”Xi Jinping tror på en bankrutt ideologi. Det är denna ideologi som vägleder hans under decennier stora önskan om den kinesiska kommunismens globala hegemoni”.

Men efter Maos ideologiskt drivna katastrofer finns ingen sådan önskan. Däremot oroas de kinesiska ledarna på samma sätt som tidigare Sovjetunionen, för just en ideologiskt motiverad inringning av en fientlig västvärld. För Moskva var det en kapitalistisk sammansvärjning, för Kina är det fråga om en demokratisk inringning. Oron döljs bakom allt oförsonligare retorik.

Utposterade i västerländska demokratier, som till exempel Sverige, rycker Kinas ambassadörer ut i medierna med den vita masken för ansiktet.

Nyligen deklarerade Folkrepublikens ambassad i Paris att ”lammets diplomati” ersatts av ”vargkrigarens” eftersom många galna hyenor utklädda till forskare attackerar Kina. Forskaren Pu Xiaoyu har förklarat den orubbligare kinesiska attityden med Pekingoperans dramaturgi. Under Xi Jinpings företrädare bar Folkrepubliken ofta uppriktighetens röda mask, medan det nu vanemässigt bär misstänksamhetens och förrädiskhetens vita mask. Utposterade i västerländska demokratier, som till exempel Sverige, rycker Kinas ambassadörer ut i medierna med den vita masken för ansiktet. Opinionsundersökningar runtom i världen gör emellertid klart att bärandet av den aggressiva vita masken ogillas. Även om eliter fortfarande lockas av det auktoritära, uppskattar befolkningar i både rika och fattiga länder kinesernas investeringar mer än deras värderingar.

I analyserna av det nya kalla kriget, refereras ofta till diplomaten George Kennans ”långa telegram” som han 1948 sände från USA:s ambassad i Moskva till Washington DC. I missivet varnades för hur Sovjetunionen skulle försöka splittra demokratiska länder och spela på deras rädslor. I dag anses det vara Kina som ömsom gillrar försåtliga samarbetsfällor, ömsom skräms med förlorat utbyte. Peking understryker behovet av internationellt klimatsamarbete, frihandel, gemensamma etiska regler för forskning om artificiell intelligens och genteknik. Xi Jinpings idé om en ”mänsklighetens ödesgemenskap” – en vision framlagd i FN – för att finna svaren på ödesfrågorna trots kulturella och politiska skillnader, uppfattas av amerikanska realpolitiker som ren krigslist.

President Xis vision om internationell gemenskap är ingen ideologisk pamflett, men ändå stötande eftersom den utger sig för att värna kulturell mångfald. Det låter klokt och är lockande. Men samtidigt görs hankinesisk identitet till norm och den rasistiska diskrimineringen tilltar i Kina. De ansvariga för Xis egen minoritetspolitik i Xinjiang har länge burit den vita masken, och det är därför som EU:s nya sanktioner riktas mot dem.

Historien visar att växande stormakter kräver respekt och – revideringar – av den rådande världsordningen. Och det bästa är naturligtvis om det sker inom den existerande ordningen, i stället för att den våldsamt raseras. Xis nationella vision om ”den kinesiska drömmen” handlar om återkomsten som respekterad stormakt. Detta patriotiska projekt syftar visserligen till revansch, men är ännu inte revisionistiskt. Beroendet av demokratiernas marknader och teknik manar fortfarande mer till kinesisk försiktighet än äventyrlighet.

Det är just på grund av utestängningar som Kina har lyckats etablera egna tekniska standarder och innovationer som gömmer ”bakdörrar” också för auktoritära värderingar.

Motvilligheten att släppa in Kina på dessa marknader har ökat markant under senare år. President Joe Bidens och EU:s oro för industrispionage är befogad, och kanske är utestängning av telekomjätten Huawei från demokratiernas digitala nätverk rimlig. Men samtidigt är risken med snabb teknikutveckling utan ömsesidig insyn och påverkan underskattad. Det är just på grund av utestängningar som Kina har lyckats etablera egna tekniska standarder och innovationer som gömmer ”bakdörrar” också för auktoritära värderingar.

Ett stort moraliskt problem för ministrar, entreprenörer och rektorer vid universitet i demokratiska länder är därför hur olika intressen ska balanseras. Ansträngningarna för att rädda mänskligheten från till exempel klimatkatastrof blir resultatlösa utan välvillig kinesisk medverkan. Den insikten måste vägas mot att samarbete också legitimerar. Forskare i väst som drömmer om Nobelpris och flyttar till kinesiska universitet lockade av enorma anslag är en realitet.

Därför behöver demokratierna tillsammans utverka etiska riktlinjer för smartare samverkan med Kina. När är det motiverat eftersom det verkligen bidrar till att hjälpa hela mänskligheten, och inte bara den enskilde forskarens karriär och prestige? När skänker det bara legitimitet åt och stärker diktaturen, som till exempel genom försäljning av teknik som övervakar dess medborgare?

Det finns ingen perfekt lösning som undviker medgörlighet eller konfrontation i alla upptänkliga fall. Den optimistiskt lagde hoppas att samarbete påverkar motparten. Det kräver dock insikt om både sina egna och den andres värderingar.

Demokratierna får vänja sig vid att möta, och själva bära, den vita masken i det ofrånkomliga samarbetet med det aggressivare Kina.

George Kennan var optimist. Han varnade för det sovjetiska hotet, men trodde ändå att prövningen kunde klaras utan ett förödande världskrig. Hanteringen av det nya kalla kriget med Kina kan visa sig bli en större prövning, eftersom kontaktzonerna genom ömsesidiga problem och beroenden är mer omfattande i dag. Svåra kompromisser på olika områden kommer behöva göras, men FN:s deklaration om de universella mänskliga rättigheterna kan inte vara förhandlingsbar. Om Kina med tiden lyckas omdefiniera dessa rättigheter kan övergrepp komma att accepteras i vissa kultursfärer, som till exempel den konfucianska. En sådan glidning är också farlig för demokratierna själva.

Kennan varnade trots sin optimism för att missmod om de egna värderingarna kunde leda till ”att vi låter oss bli som dem mot vilka vi prövas”. Detta gäller också för det nya kalla kriget som redan kännetecknas av de snabba bytena mellan Pekingoperans masker. Sanktionerna som utväxlats mellan EU och Kina denna vecka är startskottet för denna nya kärva tid. Demokratierna får vänja sig vid att möta, och själva bära, den vita masken i det ofrånkomliga samarbetet med det aggressivare Kina.

