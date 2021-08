Kulturdebatt. Vi måste börja våga dra rätt slutsatser av klimatkatastrofen

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

”Vilket blir vårt Pearl Harbor?”

Frågan blev hängande i luften efter ett av sommarens middagssamtal. Brisen hade mojnat, lugnet lägrat sig. Träden var mörka siluetter mot den djupblå himlen.

Var det de katastrofala översvämningarna i Tyskland? Rekordhettan i Kanada? Eller efter störtfloden i Henan i Kina, med skräckslagna människor inspärrade i tunnelbanevagnar? Eller studien som kom om att Brasiliens regnskogar gått från att vara en kolsänka till att bli en utsläppskälla?

Jonathan Jeppsson. Foto: Robin Lorentz-Allard

Trots allt lidande var inte nyhetsbilderna från världens olika katastrofhärdar de mest obehagliga beskeden under sommaren. Inte heller, hur konstigt det än kan låta, IPCC:s tunga och dystra klimatrapport som släpptes nyligen. I stället var det rapporten från International Energy Agency (IEA) om våra framtida utsläpp.

Prognosen visar att vi redan 2023 kommer att slå nytt rekord i koldioxidutsläpp. Detta trots att forskarna slagit fast att utsläppen måste ner sju procent per år detta decennium.

Dessa två utsagor går helt enkelt inte ihop.

Fartyget USS Oklahoma sjunker efter den japanska attacken i Pearl Harbor den 7 december 1941. Foto: (c) CORBIS

Författaren Sven Lindqvist satte en gång ord på känslan: ”Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna.”

Liknelsen med Pearl Harbor handlar om vad som blir den stora, avgörande händelsen som tvingar oss att kraftfullt agera mot klimatförändringarna och som tillåter staten att spela en större roll än i dag.

Bombningen av Pearl Harbor gjorde att USA gick in i Andra världskriget. När kriget inleddes stod man utanför. Trots en stark inhemsk opinion kunde kongressen inte bestämma sig för att gå med.

När marinbasen väl attackerades sveptes de sista invändningarna undan.

I ett slag inskränktes den privata sektorn kraftigt. Skatterna höjdes samtidigt som ekonomin omorganiserades på ett dramatiskt sätt. Produktionen av varor för privat bruk begränsades, privat byggande skars ner och stora infrastrukturprojekt sjösattes.

Läs mer. Kristofer Ahlström: Vad är det med er som inte känner klimatångest?

Det märkliga var dock att denna förändring genomfördes utan att den allmänna levnadsstandarden försämrades för de flesta amerikaner.

Nu står vi inför ett långt större hot än ett världskrig. Ändå är ökad statlig kontroll och begränsningar i människors friheter för klimatets skull än så länge en omöjlig tanke.

Det finns en logisk lucka där:

Att kraftigt inskränka mänskliga friheter när det exempelvis gällde corona, var nödvändigt för att rädda liv.

Att göra detsamma för det tusenfalt gånger värre klimathotet kallas för diktatur.

Men det vi ser som okränkbara rättigheter är ju egentligen inte det. Bara faran är tillräckligt stor kan vi, om vi vill, inskränka det vi ser som självklart.

Författaren Sven Lindqvist. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Det finns klart och tydligt stöd i de liberala rötterna att samhället måste ingripa när fara hotar.

Enligt John Stuart Mill måste staten skydda medborgarna från yttre hot: ”Man måste bära sin andel av de mödor och offer som krävs för att värna samhället eller dess medlemmar mot skador och obehag. Samhället har rätt att tvinga individerna att uppfylla dessa skyldigheter”, skriver han i ”Om friheten”.

Statsvetaren Patrick Deneen har formulerat det som att liberalismen inte bara var ett politiskt projekt om konstitutionella frågor och individuella rättigheter, utan också kring människans expanderande dominans över naturen.

Den frihet som lett fram till dagens klimatkris – att konsumera, resa och förverkliga sig själv – är nu hotad i ett repetitivt kretslopp som är ett resultat av samma frihet.

Att vi inte tillräckligt kraftfullt ingriper mot den fara som hotar oss måste nu börja benämnas med sitt rätta namn

Sociologen Zygmunt Bauman skriver sin bok ”Retrotopia” om hur svår den politiska oförmågan just nu är för mänskligheten – den djupa klyftan mellan vad som måste göras och vad som kan göras. Mellan omfattningen av de problem vi står inför och kapaciteten hos de verktyg som finns tillgängliga.

Problemet, menar Bauman, är att mänskligheten har formats in i ett avancerat kosmopolitiskt system, ett världsomspännande ömsesidigt beroende, utan att ännu ha utvecklat ett kosmopolitiskt medvetande. Detta bidrar till den oförmåga att hantera exempelvis klimatkrisen som vi ser i dag.

Att vi inte tillräckligt kraftfullt ingriper mot den fara som hotar oss måste nu börja benämnas med sitt rätta namn.

Antingen det lite finare: Kognitiv dissonans, den inre konflikt som uppstår i diskrepansen mellan vad vi vet och vad vi gör, och där vi gör allt för att legitimera vårt (bristfälliga) handlande.

Eller det lite fulare: Faktaresistens. Det där som vaccinmotståndare och Trumpanhängare håller på med.

Förra höstens partiledardebatt i SVT:s Agenda. Foto: Jessica Gow, Jessica Gow/TT

Dagens klimatjournalistik måste bli ännu mer systemkritisk. Journalistiken ska granska makten, och om makten utgörs av ett system som obönhörligen leder till vår egen undergång, måste det granskas. Ett belysande exempel på denna journalistik är DN:s artiklar om hur bara en tredjedel av de utsläpp som kommer från något som antingen produceras i Sverige eller kan knytas till svensk konsumtion omfattas av Sveriges klimatmål.

Journalistiken måste ha en skärpa som tränger djupare in i köttet än att acceptera vissa saker som självklara.

Minns den stundtals sorglustiga klimatdiskussionen under partiledardebatten förra hösten, där de flesta partiledare var överens om att livet i framtiden kommer att levas ungefär som i dag. Möjligtvis lite mindre kött. Köra mer på el. Men vi ska fortsätta se världen. Vi ska resa rent och grönt, slog statsminister Stefan Löfven fast.

Ingen konfronterade honom med de fakta som ligger på bordet, att exempelvis elflygplan i absolut bästa fall kan ha ersatt hälften av alla plan i reguljärtrafik först 2050, men bara 15 procent av utsläppen. Och att det finns beräkningar som visar att flygresandet under tiden kommer att ha fördubblats fram till 2037, jämfört med 2016 års nivå.

Likadant var det häromveckan, när infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade den stora satsningen på Norrbotniabanan. Exempelvis skulle sträckan Umeå-Skellefteå kunna vara igång redan 2030. De koldioxidutsläpp som uppstår vid byggandet, skulle kunna vara neutraliserade redan vid 2040, enligt Trafikverkets beräkningar. Efter bara tio år av trafik – det lät imponerande!

Men 2040 är våra koldioxidbudgetar förbrukade.

Hans slutsatser är slående: Den omställning vi står inför globalt kan inte ha som huvudstrategi att byta energiform och bränsle

Vi måste börja lyssna på sådana som Gaya Herrington, chef för hållbarhet och systemanalys vid revisionsbyrån KPMG, som i vintras la fram ett stort analysarbete byggt på Rom-klubbens ”Limits of growth” från 1972. Hennes slutsatser var anmärkningsvärda.

I de två mest sannolika scenarierna förutspås en kraftig nedgång för tillväxten om ett decennium, även i kombination med en aldrig tidigare skådad teknologisk utveckling. Ekonomisk tillväxt kommer att upphöra och därefter kommer ekonomierna att börja krympa, vilket kommer att påverka såväl matproduktion som levnadsstandard kraftigt.

I det scenario som kallats business as usual, sker den stora kollapsen just kring år 2040.

Vi bör också ta till oss det som Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, lyfter fram. I sin senaste bok ”En strimma av hopp” beskriver han de oerhörda krav vägen bort från fossilsamhället ställer på oss.

Hans slutsatser är slående: Den omställning vi står inför globalt kan inte ha som huvudstrategi att byta energiform och bränsle. Den måste innehålla kraftiga energineddragningar inom hela den mänskliga metabolismen.

Det finns de som har skissat på att en tänkbar väg skulle kunna vara att alla jordens invånare skulle kunna tilldelas en koldioxid-ranson, en budget per capita. Men med ett tafatt och splittrat världssamfund och utan ett enhetligt system för hur historiska klimatskulder ska hanteras, känns en sådan tanke orealistisk.

Tomas Tranströmer. Foto: Lars Lindqvist

Vi sitter i sommarkvällen och vet att vi inte gör det som krävs, med det moraliska ansvaret lagt på individens axlar. I climate fiction-boken ”Ministry for the future” av Kim Stanley Robinson får en dödlig värmebölja, som skördar miljontals liv, till slut åtminstone några länder att börja agera. Hur långt in i mörkret måste vi färdas innan vi når fram till vårt eget Pearl Harbor?

Det blev vindstilla. Middagen var avdukad, jag satt ensam kvar. En plötslig rörelse i dunklet, en fladdermus rörde sig där ute mellan träden.

När tar vi kontrollen över vårt eget öde?

Poeten Tomas Tranströmer skriver:

Sanningen finns på marken

men ingen vågar ta den

Sanningen ligger på gatan

Ingen gör den till sin.

Läs fler kulturdebattartiklar.