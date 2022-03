Kulturen under kalla kriget präglades av en maklös experimentlust

Sakprosa Louis Menand ”The free world. Art and thought in the cold war” Farrar, Straus and Giroux, 880 sidor Visa mer

Den 22 september 1946 skickade den amerikanske diplomaten George Kennan ett över femtusen ord långt telegram från Moskva till sina chefer i Washington. Där hävdade han att den ryska regimen till sin natur var expansionistisk och bäst kunde mötas med ”containment”, uppdämningspolitik. Det har gått till historieböckerna som ”det långa telegrammet” och får ofta markera startpunkten för kalla kriget.

Det som snabbt tappades bort i debatten var att den konservative Kennan var mindre bekymrad över marxism-leninismen, som han betraktade som en hopplös ideologi utan framtidsutsikter. Han ville varna för att Stalins utrikespolitik främst var en fortsättning på en månghundraårig aggressiv och paranoid rysk nationalism. Men till hans frustration togs hans telegram som intäkt för en endimensionell antikommunism som ledde till att USA:s ledning ansåg att alla former av misstänkt sovjetiskt inflytande i världen oförsonligt måste bekämpas. Och, kan man tillägga, till vanföreställningen ett halvsekel senare att det enda som krävdes för att Ryssland skulle bli en liberal demokrati var en dos marknadsekonomi.

Med denna obehagligt aktuella ironi inleder den amerikanske idéhistorikern Louis Menand en av de bästa (och tjockaste) idéhistoriska fackböcker jag någonsin läst, ”The free world. Art and thought in the cold war.” Den handlar inte, som man skulle kunna tro, om hur konst och kultur utnyttjades i den ideologiska propagandan, vilket är ett intressant men tämligen väl utforskat ämne. Menand, som är professor vid Harvard och har vunnit ett Pulitzerpris för ”The metaphysical club, en bok om amerikansk filosofi, ställer en nästan barnslig men ögonöppnande fråga: Vad var det som var ”fritt” med den fria världen?

Människans frihet – eller brist därpå – är förstås ett klassiskt filosofiskt problem. Men Menand menar att kalla kriget gav denna fråga en helt ny dimension. För första gången i historien fanns en grupp länder med USA i spetsen vars politiska legitimitet vilade på att de till skillnad från det totalitära Sovjetunionen stod för ”frihet”. Men vad betydde det att vara fri? Och mer bestämt, vad betydde det för konstnärer, musiker, författare och intellektuella?

Bredden och djupet i hans kunskaper är överväldigande. Men han är alltid på läsarens sida, oavsett om det handlar om Hannah Arendt och Roland Barthes eller om Birgitte Bardot och Ringo Starr.

Menands jakt på svaret på denna fråga tar läsaren på en vindlande resa genom det västliga konst- och kulturlivet mellan 1945 och 1975. Bredden och djupet i hans kunskaper är överväldigande. Men han är alltid på läsarens sida, oavsett om det handlar om Hannah Arendt och Roland Barthes eller om Birgitte Bardot och Ringo Starr. Att sammanfatta detta verk är som att försöka göra en kondenserad version av ”Krig och fred” (eller ”Specialoperationer och fred”, som den numera heter på ryska), men jag ska göra ett försök.

Grovt sett uppstår två konkurrerande berättelser om mänsklig frihet under kalla kriget. Den ena handlar om innehåll och postulerar att friheten ger människan möjlighet att förverkliga något äkta och mänskligt som finns inom henne. I denna ringhörna – trång och fylld av inbördes motsättningar – hittar vi de filosofiska existentialisterna, beatförfattarna, bluesmusikerna, de abstrakta expressionisterna och en rad andra riktningar som utgår från att konstens och tänkandets uppgift är att hitta nya och sannare uttrycksmedel. Att skapa nytt, att vara originell, krävde ett aktivt förhållningssätt till det historiskt givna. Sartre stod stadigt i en fransk filosofisk tradition, Miles Davis hade gått på Juillard, Mercier Cunningham var inspirerad av tyska Bauhusflyktingar i USA, John Lennon skulle inte vara John Lennon om han inte gått på en brittisk konstskola.

Den andra idéen om frihet är mer motsägelsefull. Den utgår från att vi är fångade i språkliga och mentala strukturer som vi omedvetet reproducerar till och med – eller kanske i synnerhet – när vi tror att vi uttrycker något nytt och originellt. En nyckelfigur i denna strömning är den franske antropologen Claude Levi-Strauss, som – mycket förenklat – menade att kulturella uttryck inte kunde förstås utifrån sitt innehåll utan måste analyseras i relation till andra kulturella uttryck inom ett givet system.

Samtidigt brydde Andy Warhol en hel värld med sin popkonst: var det en kritik av kommersialismen eller ett ironiskt bejakande av att konsten blivit en kapitalistisk handelsvara?

I en rad komplicerade turer utvecklades detta till poststrukturalismen, som skulle komma att få ett så stort inflytande inom den akademiska världen från 1970-talet och framåt. Men Susan Sontag stormade mot att söka avsikterna bakom konstverk i sin berömda essä ”Against interpretation” redan i mitten av 1960-talet, där hon menade att den av Marx och Freud inspirerade jakten på ”mening” hindrade kritiker från att se det som var verkligt originellt, nämligen den estetiska formen – som kunde finnas ”i en maskin, en lösning på ett matematiskt problem, en målning av Jasper Johns, en film av Jean-Luc Godard och i Beatles personligheter och musik”. Samtidigt brydde Andy Warhol en hel värld med sin popkonst: var det en kritik av kommersialismen eller ett ironiskt bejakande av att konsten blivit en kapitalistisk handelsvara?

På det politiska planet kom dessa två olika idéer om frihet till uttryck i den brittiske filosofen Isaiah Berlins begrepp positiv och negativ frihet. Det första innebär ”frihet till” att förverkliga sig själv och innebär att politikens mål bör vara att tillhandahålla medlen för detta: arbete, utbildning, hälsa. Men jämlikhet, rättvisa och kultur är, menade Berlin, inte detsamma som frihet. Det viktiga var ”frihet från” det som hindrade människan från att leva och uttrycka sig som hon själv ville. Frihet var en form, inte ett innehåll.

Denna hemmasnickrade sammanfattning gör inte rättvisa åt Menands bok. De filosofiska och konstnärliga debatter han skildrar är långt mer nyanserade och rika – och värda att läsa utan krav på en röd tråd. De är också skickligt sammanvävda med en serie skarpa miniporträtt av kanske ett hundratal tänkare, konstnärer, musiker och författare. Vi får en bild av Norman Mailer som dansar folkdans, en betraktelse över Susan Sontags totala brist på humor, en kärleksfull blick på Orwell som en författare som satte ärlighet över alla dygder men skrev under falskt namn. Menands filosofiska sammanfattningar är pedagogiska och rättvisa, men ibland tappar han humöret på ett befriande sätt: att läsa Derrida är ”som att skyffla i havet med en spade av vatten”.

Men även om idéerna inte alltid var konsistenta och berättelserna om deras bärare inte alltid är moraliskt uppbyggliga kännetecknades kalla krigets kultur av en makalös experimentlust. John Cages tysta stoppurssekvenser vid flygeln, Rauschenbergs vita målningar, Dylans elektrifierade folkmusik, Elvis höftskakningar, ”På drift” skriven på en rulle telegrampapper – allt speglar en närmast besatt strävan efter att frigöra sin från etablerade former. Filosoferna slog knut på sig i paradoxala försök att hitta friheten genom att definiera ofriheten, publiken flyttade upp på scenen och författarna stred om friheten fanns i språket eller de egna upplevelserna. Allt var inte originellt, mycket var naivt men Menand målar en grandios fresk över en tid då allt tycktes möjligt och inget var förbjudet.

Sverige har allt som allt tre representanter: Alva och Gunnar Myrdal samt Pontus Hultén, Moderna museets chef under 1960-talet.

I alla fall i Frankrike och USA, eller kanske främst i Paris och New York, där det mesta tycks utspela sig. Storbritannien får vara med på ett hörn med Beatles och popkonsten. Sverige har allt som allt tre representanter: Alva och Gunnar Myrdal samt Pontus Hultén, Moderna museets chef under 1960-talet. Ändå är fokuseringen på USA och Frankrike varken provinsiell eller orättvis. Konst och kultur kommer från alla håll, men det går inte att förneka att det var diskussionerna i USA och Frankrike som definierade det intellektuella landskapet under kalla kriget.

Med rörelsen mellan Paris och New York fångar också Menand det stora antalet svarta amerikanska författare, musiker och intellektuella som på 1950-talet sökte både en fristad från den amerikanska rasismen i Paris och dialog med afrikanska intellektuella från de franska kolonierna. James Baldwins och Richard Wrights kamp för att hitta en plats i en litterär värld dominerad av vita är känsligt skildrade. Som Baldwin uttryckte det: USA har inte ett ”negerproblem”, det har ett vitt problem. Över huvud taget är det lite kusligt att läsa om diskussionerna bland svarta amerikanska intellektuella på 1950-talet. Det är väldigt lite som sägs i dagens rasismdebatt som inte redan har sagts för ett halvsekel sedan.

Det gäller kanske också konst-och kulturlivet i stort. Med risk för att göra mig skyldig till historikerns dödssynd – nostalgi – är det svårt att skaka av sig misstanken att kalla krigets vitala kulturklimat berodde på att kommunismen var en intellektuellt mer utmanande motståndare än den samling korrupta och välbeväpnade självhärskare som i dag hotar friheten.

Läs fler texter av Henrik Berggren och fler av DN:s bokrecensioner