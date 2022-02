Kulturevenemang ställs in i protest mot kriget

Folkets hus och parker finns bland de svenska arrangörer som har valt att ändra i sitt program på grund av invasionen. Vårens livesändningar på bio från Bolsjojbaletten i Moskva har ställts in.

”För att visa vår avsky för att Ryssland kränker folkrätten och skapar stort mänskligt lidande, och för att visa sympati med det ukrainska folket har vi beslutat att ställa in Bolsjojs föreställningar. Det är inte kulturen vi bojkottar utan den ryska nationen”, säger Calle Nathanson, vd för Folkets hus och parker, i ett pressmeddelande.

Även Storbritannien ställer in Bolsjojbalettens föreställningar, medan Metropolitan opera i New York avslutar allt samarbete med artister och institutioner som får eller uttrycker stöd för Rysslands president Vladimir Putin. Beslutet kan påverka den ryska sopranen och Polarpristagaren Anna Netrebkos planerade framträdande i ”Turandot” den 30 april, eftersom hon, enligt New Tork Times, tidigare fotograferats med en flagga som används av ryska separatister i Ukraina. På Instagram skriver sångerskan att hon är emot kriget, men hon protesterar också mot att artister ska tvingas ta avstånd från sitt hemland.

Samtidigt har Berwaldhallen i Stockholm valt att porta den Putintrogne världsdirigenten Valerij Gergiev från årets Östersjöfestival, skriver SVT.

– Under rådande omständigheter är det helt enkelt inte aktuellt med tanke på hans koppling till den ryska regimen, har Staffan Becker, konserthuschef på Berwaldhallen, sagt till SvD med anledning av beslutet.

Valerij Gergiev har också stoppats från att dirigera Wienerfilharmonikerna i Carnegie hall i New York. Han riskerar därtill att förlora sin tjänst som chefsdirigent för Münchenfilharmonikerna i fall han inte tar avstånd från invasionen.

Även stora delar av författarvärlden tar ställning mot kriget. Enligt PEN International har över tusen skribenter världen över skrivit under ett brev som fördömer den ryska invasionen. De vill se ett omedelbart slut på det blodvite som sker och uttrycker solidaritet med ukrainska skribenter, journalister, artister och medborgare.

Med anledning av invasionen kommer Stockholms filmfestival, som anordnas i november, att ha tema Ukraina. Man meddelar också att man portar ryska filmer från festivalen så länge kriget pågår.

”Det beslutet är beklagligt men en nödvändig markering i en tid som denna. Rysslands agerande är oacceptabelt”, säger Beatrice Karlsson vid Stockholms filmfestivals programavdelning i ett pressmeddelande.

Andra arrangörer har ännu inte gett besked om hur de resonerar kring ryska artister och kulturutövare. I sommar spelar den ryska duon Tatu på Liseberg i Göteborg, men nöjesparken avvaktar än så länge beslut.

– Kommer det beslut från UD eller EU om kulturella sanktioner mot Ryssland kommer vi självklart följa dem, sade Per Alexanderson, underhållningschef på Liseberg, till GP på lördagen.

Under måndagsförmiddagen var det fortfarande möjligt att köpa biljetter till föreställningen ”Svansjön” med St Petersburg Ballet Theatre på Cirkus i Stockholm den 16 maj, men nu är biljettförsäljningen stoppad.

– Man har gjort valet att stoppa biljettförsäljningen för att man vill utvärdera om det här är ett evenemang som ska vara på Cirkus. Cirkus ska inte ha en produktion där pengarna går till Putins krigskassa, men beslutet kräver att man utvärderar. Det gör man bland annat genom att ta kontakt med kompaniet, säger Karin Bernhardsson som arbetar med pr och marknadsföring på Cirkus.

Invasionen har också lett till att kulturutövare valt att ställa in evenemang i Ryssland. Det amerikanska punkrockbandet Green Day har till exempel ställt in sin konsert på Spartak Stadium i Moskva den 29 maj.

”Vi är medvetna om att det här inte handlar om rockkonserter, det är mycket större än så. Men vi vet också att rock'n'roll är för evigt och vi är övertygade om att det kommer att komma en tid och plats för oss att återvända i framtiden”, skriver bandet på Instagram.

Även den ryska rapparen Oxxxymiron har, som en protest mot kriget, ställt in sex slutsålda konserter i St Peterburg och Moskva, skriver Pitchfork.

Flera ryska kulturchefer har samtidigt valt att lämna sina poster som en protest mot invasionen. Bland andra Laurent Hilaire, chef för Stanislavskiteatern i Moskva, och Elena Kovalskaya, chef för Moskvateatern Meyerhold center. ”Det är omöjligt att jobba för en mördare och få lön från honom”, skriver hon i ett Facebookinlägg som citeras av Business Insider.

Inte heller den ryska paviljongen på konstbiennalen i Venedig, som öppnar den 23 april, kommer att bli av som planerat. Konstnärerna Alexandra Sukhareva och Kirill Savchenkov, liksom kuratorn Raimundas Malašauskas, meddelade på söndagen att de inte längre har för avsikt att delta, rapporterar ARTNews.

I ett gemensamt uttalande skriver de båda konstnärerna att det ”inte finns utrymme för konst när civila dör i missilattacker, när invånare i Ukraina gömmer sig, när ryska demonstranter tystas”.

Kort därefter meddelade arrangören bakom den ryska paviljongen att den kommer att hålla stängt under biennalen. Om Ukraina och konstnären Pavlo Makov kommer att kunna öppna sin paviljong är i dagsläget oklart. Enligt ett Twitteruttalande från arrangörerna har arbetet försvårats ”eftersom våra liv är i fara”. Venedigbiennalen har å sin sida skrivit att man fördömer alla former av krig och våld och att man stöttar ”alla de som lider som en följd av Rysslands attack på Ukraina”.

Ryssland har också portats från Eurovision song contest, som avgörs i Turin i Italien i maj.

