Kulturhändelser du inte får missa 2022

JANUARI

”Euphoria” (tv-serie, 9 januari)

Andra säsongen av HBO Max skrällserie ”Euphoria” är här. Zendaya spelar huvudrollen Rue, som vi får följa i en tillvaro kantad av droger, sex, sociala medier, kärlek och vänskap.

”Jag är Zlatan” (film, 14 januari)

I regi av Jens Sjögren skildras historien om Zlatan Ibrahimovic – från skolgården till världsarenorna. Filmen är baserad på David Lagercrantz och Zlatans bok med samma namn från 2011.

Mando Diao (konsert, 14 januari)

Mando Diao turnerar med sin senaste, helt svenska, skiva ”I solnedgången”. Den 14 januari börjar den uppskjutna turnén på Konserthuset i Göteborg, och därefter spelar de på flera andra konserthus i landet.

Mando Diao ger sig ut på turné. Foto: Viktor Flumé

Guldbaggegalan (film, 24 januari)

För 57:e gången delas Sveriges främsta filmpris för olika stordåd inom svensk film från det gångna året ut. Galan sänds i SVT.

”Babetta” av Nina Wähä (litteratur, 27 januari)

Efter genombrottet med ”Testamente” kommer Nina Wähä med en ny roman. ”Babetta” handlar om vänskap och skådespel, och är en hyllning till filmkonsten.

Nina Wähäs ”Testamente” nominerades till Augustpriset 2019. Nu kommer romanen ”Babetta”. Foto: Anette Nantell

Göteborgs filmfestival (film, 28 januari–6 februari)

Göteborgs filmfestival är i vanlig ordning tillbaka på Göteborgs biografer i januari, inklusive förra årets digitala salong. Invigningsfilm är Christoffer Sandlers dramakomedi ”Så jävla easy going”.

FEBRUARI

DN:s kulturpris (kultur, februari)

Dagens Nyheter delar ut sitt kulturpris för 16:e gången. Då delas även DN:s kritikerpris Lagercrantzen ut.

”Laurel Hell” av Mitski (musik, 4 februari)

Indierockstjärnan Mitski släpper nytt den 4 februari, tre år efter senaste albumet ”Be the cowboy”. Hon gör konserter i Sverige 11 maj och 1 juli.

Vårsalongen på Liljevalchs (4 februari–10 april)

Museets årligen åtkommande konstutställning Vårsalongen, till vilken vem som helst över 18 år kan ansöka, återvänder till Djurgården.

Mitski kommer till Lollapalooza 1 juli. Foto: Ebru Yildiz

Melodifestivalen (musiktävling, 5 februari–12 mars)

Den första deltävlingen går av stapeln på Malmö arena 5 februari. Lancelot Hedman Graaf, Shirley Clamp, Robin Bengtsson och influeraren Tone Sekelius är några av de artister som är klara för tävlingen.

”CirkusMania” i Stockholm (festival, 11–20 februari)

Lokala världsartister inom modern cirkuskonst fyller Stockholmsregionen med avancerad luftakrobatik, poesi, film, livemusik och cirkusfotografi. Festivalen omfattar 28 föreställningar på ett 30-tal scener över hela regionen.

”Madame d'Ora” på Millesgården (utställning, 12 februari–4 september)

Utställning som skildrar den österrikiska fotografen Dora Kallmus tid och ateljéer i Wien och Paris mellan 1907 och 1957.

”Viva Mexico!” på Världskulturmuseet (12 februari)

Dia de Muertos och andra traditioner tar plats när Världskulturmuseet i Göteborg öppnar en utställning som fångar några ögonblick i Mexikos historia.

”Harmonica” (tv-serie, 20 februari)

Josephine Bornebuschs och Jonas Karlsson dramaserie, som handlar om en gift countryduo vars karriär börjat dala, får premiär på Viaplay.

”Fröken Julie” på Dramaten (teater, 24 februari)

I händerna på den tidigare dramatenchefen Marie-Louise Ekman sätts Strindbergklassikern upp på Dramaten. Trion Marie Göranzon, Krister Henriksson och Per Svensson agerar till musik av Benny Andersson.

Repetitioner inför Sara Stridsbergs ”Sårad ängel”. Foto: Nicklas Thegerström

”Sårad ängel” på Dramaten (teater, 25 februari)

När Sara Stridsbergs nyskrivna pjäs sätts upp på Dramaten spelar Melinda Kinnaman och Göran Ragnerstam far och dotter. Föreställningen regisseras av Rebecka Hemse.

”Swedish Grace – konst och design i 1920-talets Sverige” på Nationalmuseum (utställning, 28 februari–28 augusti)

Ett sekel efter att det glada 20-talet ägde rum sammanfattar Nationalmuseum epoken i konst, design, konsthantverk, mode, fotografi, film och revy.

MARS

”Om vi får leva” av Jonathan Johansson (musik, 29 mars)

Jonathan Johanssons nästa album ”Om vi får leva” beräknas släppas tidig vår. Med albumet kommer också en vårturné, med premiär på Stora teatern i Göteborg den 29 mars.

”Natthärberget” på Dramaten (teater, 3 mars)

Maksim Gorkijs mest kända pjäs om samhällets utstötta i regi av ungerske film- och teaterregissören János Szász går upp på Dramatens Stora scen. Pjäsen är nyöversatt av Kajsa Öberg Lindsten.

”Cosi fan tutte” på Folkoperan (opera, 9 mars–3 april)

Den tyska regissören Ulrike Schwab gör sin första uppsättning i Sverige i Stockholm. Resultatet är en uppdatering av Mozarts komiska opera, där två bröllopsplanerande par får kalla fötter.

”Come to Norden” på Nordiska museet (utställning, 11 mars–6 november)

Designutställning om det tidiga 1900-talets nordiska reseaffischer, som ofta lockade turister med bilder på friluftsliv och exotiska fjällvärldar.

Från utställningen ”Come to Norden” på Nordiska museet. Foto: Olle Skrede/Paul Söderström & Göran Englund/Aage Rasmussen & Dansk Plakatmuseum

”Barbro Östlihn: New York imprint” på Göteborgs konstmuseum (utställning, 12 mars–25 september)

Barbro Östlihns egenartade formspråk räknas som ett av de mest intressanta i den svenska efterkrigstidens konst. I vår tar det plats på Göteborgs konstmuseum.

”Svart historia” av Amat Levin (litteratur, 18 mars)

För tre år sedan startade journalisten Amat Levin Instagramkontot ”Svart historia” som i dag har nära 70 000 följare. Nu kommer boken som gör en serie nedslag i Afrikas historia.

Mottagare av Alma-priset tillkännages (litteratur, 22 mars)

22 mars meddelas vem som tilldelas Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Totalt är 282 författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare från 71 länder nominerade.

”Vargarna från evighetens skog” av Karl Ove Knausgård (litteratur, 24 mars)

Den nya romanen är en fristående fortsättning på Karl Ove Knausgårds senaste roman ”Morgonstjärnan”.

Oscarsgalan (film, 27 mars)

Nya Oscarsvinnare ska koras under hela filmvärldens största gala, för 94:e gången.

Karl Ove Knausgårds roman ”Vargarna från evighetens skog” inleds 1986, året för Tjernobylkatastrofen och Palmemordet. Foto: Justin Sutcliffe

”Sasha Velour – Smoke & mirrors” på Göta Lejon (show, 30 mars)

Den amerikanska dragartisten Sasha Velour kommer till Stockholm. Föreställningen beskrivs som en blandning av drag, filmkonst och magi.

Grammisgalan (musik, 31 mars)

Den 39:e upplagan av Sveriges mest prestigefyllda utdelning av musikpriser äger rum på Annexet i Stockholm. Landets främsta musiker, artister, producenter och kreatörer premieras i olika kategorier.

APRIL

”Eskapist” på Kungliga Operan (balett, 1 april–28 april)

Kungliga Baletten och Alexander Ekmans verklighetsflykt ”Eskapist” hade premiär på Operan 2019. Nu gör den hyllade föreställningen comeback.

Björn Lövin på Moderna museet (utställning, 2 april–18 september)

Björn Lövin, en av Sveriges första installationskonstnärer, ställs ut på Moderna museet.

The Kid Laroi på Fryshuset (konsert, 2 april)

I april kommer den amerikanska stjärnan The Kid Laroi till Sverige med sin världsturné ”End of the world tour”. Stockholm får ett besök på Fryshuset den 2 april.

”Tartuffe” på Norrlandsoperan (opera, 2–23 april)

Skandinavienpremiär för operan ”Tartuffe”, som baseras på Molières komedi om en bedragare som nästlar sig in i en familj. Föreställningen regisseras av Anne Barslev.

”Eskapist” på Kungliga Operan 2019. Foto: Nils-Emil Nylander

”Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter” (film, 8 april)

Premiär för den tredje delen i fantasyfilmserien om zoologen Newt Scamander, som spelas av Eddie Redmayne. Filmen är som sina föregångare baserad på karaktärer skapade av J K Rowling.

”Mr Burns” på Göteborgs stadsteater (teater, 8 april–28 maj)

Sverigepremiär för dramatikern Anne Washburns postapokalyptiska fantasi i tre akter, där överlevare återberättar avsnitt av tv-serien ”The Simpsons”.

”Levnadsråd” av Margareta Magnusson (litteratur, 22 april)

Vid 85 års ålder debuterade Magnusson med boken ”Döstädning – ingen sorglig historia”, som nu även ska bli amerikansk tv-serie. I den nya boken kommer hon med tips på hur man åldras bäst.

”Ålevangeliet” på Folkoperan (opera, 27 april–15 maj)

Patrik Svenssons Augustprisade berättelse framförs som nyskrivet oratorium på Folkoperan i Stockholm. Libretto av Stina Oscarson och musik av Emmy Lindström.

I april kommer uppföljaren till ”Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott” från 2018. Foto: Jaap Buitendijk/Fox

MAJ

Wanås konst (utställning, 7 maj)

Årets sommarutställning i skulpturparken Wanås i Skåne lyfter konstnärer som driver förändring och materialutveckling, till exempel den danske konstnären Peter Linde Busk och designgruppen Numen/For Use.

Thåström på Avicii arena (konsert, 22 maj)

I november släppte Thåström sitt album ”Dom som skiner”. I mars ger han sig ut på stor Sverigeturné, men kör också en avstickare till Köpenhamn och Oslo.

”Så som i himmelen” på Scandinavium (musikal, 27 maj)

Efter två år av uppskjutna föreställningar flyttar musikalen ”Så som i himmelen” till Scandinavium i Göteborg. Det är sista gången originalensemblen, med Björn Kjellman, Tuva B Larsen, Philip Jalmelid, Malena Ernman och Morgan Alling, gör musikalen.

”Dom som skiner” är Thåströms elfte album. Foto: Beatrice Lundborg

”Top Gun: Maverick” (film, 27 maj)

Tom Cruise är tillbaka som den våghalsige stridspiloten Pete Maverick Mitchell i uppföljaren till den berömda actionfilmen från 80-talet. Den här gången i regi av Joseph Kosinski.

”Johnsonlinjen och Latinamerika” av Nathan Shachar (litteratur, 11 maj)

Författaren och journalisten Nathan Shachar ger glimtar av livet till sjöss och i hamn från Johnsonlinjens nästan hundraåriga verksamhet i Latinamerika.

JUNI

Summerburst (musikfestival, 3–4 juni)

I juni firar Summerburst sin tionde upplaga på Ullevi i Göteborg. Flera stora artister som David Guetta, Will Sparks, Rebecca & Fiona och Alok dyker upp.

”Decadance #2” på Dramaten (teater, 4–5 juni)

Dramaten gästas av Batsheva Dance Ensemble, som i snart 20 år har dansat världen över med föreställningen ”Decadance”, skapad av Ohad Naharin.

Rosendal Garden Party (musikfestival, 8–11 juni)

Under tre junikvällar kommer ett gäng svenska och internationella stjärnor ge konserter på Djurgården i Stockholm. The Strokes kör öppningsfredagen.

Sweden Rock Festival (musikfestival, 8–11 juni)

Guns N' Roses, In Flames, Megadeth och The Hellacopters är några av banden som spelar när Sweden Rock återvänder till Blekinge i sommar.

Daniela Rathana och Tyler the Creator är två av artisterna som bokats till festivalen Rosendal Garden Party. Foto: Beatrice Lundborg

”En himmelsk musikalkonsert” på Skansen (konsert, 10 juni)

Eftersom originalensemblen till musikalen ”Så som himmelen” gör sin sista uppsättning föreställningar ihop bjuder de även på något lite extra: konserten ”En himmelsk musikalkonsert” som hålls på Skansen den 10 till 11 juni.

Leon Bridges på Annexet (konsert, 13 juni)

Texassångaren och soulmusikern Leon Bridges släppte 2021 sitt tredje album ”Gold-diggers sound”. I juni kliver han upp på Annexets scen i Stockholm.

Alicia Keys på Avicii Arena (konsert, 18 juni)

Utrustad med nya skivan ”Keys” landar Alicia Keys turné i Stockholm i sommar.

”Closure/Continuation” av Porcupine Tree (skiva, 24 juni)

Det engelska progressiva rockbandet släpper sitt första album sedan 2009. De spelar på Avicii arena den 27 oktober.

JULI

”Pippi på Cirkus” (musikal, 1 juli)

Björn Ulvaeus, Maria Blom och Tilde Björfors har skrivit manus till föreställningen som är baserad på Astrid Lindgrens berättelse om Pippi. Musik av Björn Ulvaeus och Benny Andersson.

Lollapalooza (musikfestival, 1–3 juli)

Efter ett uppehåll på tre år kommer musikfestivalen Lollapalooza tillbaka till Gärdet i Stockholm. Imagine Dragons, Doja Cat, Måneskin, Veronica Maggio, Benjamin Ingrosso och många fler artister är redan bokade.

Förra årets Eurovisionvinnare Måneskin kommer till Sverige i sommar. Foto: Robin Utrecht/Shutterstock

”Thor: Love and thunder” (film, 8 juli)

Den amerikanska superhjältefilmen, baserad på Marvel Comics karaktär, är uppföljaren till ”Thor: Ragnarök” från 2017. Natalie Portman spelar den första kvinnliga varianten av Thor.

”Där kräftorna sjunger” (film, 22 juli)

Delia Owens bästsäljande roman från 2018 blir film, regisserad av Olivia Newman, med ”Normala människor”-skådespelaren Daisy Edgar-Jones i en av rollerna.

AUGUSTI

Gorillaz på Skansen (konsert, 4 augusti)

Det virtuella bandet, som skapades av Damon Albarn och Jamie Hewlett, har blivit ett fenomen sedan de släppte sitt debutalbum 2001. I augusti kommer de till Skansen.

Robyn spelar på Way out west i sommar. Foto: Petter Hellman

Way out west (musikfestival, 11–13 augusti)

Musikfestivalen Way out west återvänder till Slottsskogen i Göteborg efter förra årets uteblivna festival. Bland andra Robyn, First Aid Kit, The Tallest Man on Earth, Burna Boy och Yung Lean är bokade.

Ed Sheeran på Ullevi (konsert, 10–11 augusti)

Världsstjärnan Ed Sheeran gör två konserter i Göteborg i augusti.

Håkan Hellström på Ullevi (konsert, 19–27 augusti)

Håkan Hellström firar 20 år som artist genom att återvända till hemmascenen: Ullevi i Göteborg.

Ed Sheeran släppte albumet ”Equals” hösten 2021. Foto: Yuki Iwamura

SEPTEMBER

”Sagan om Ringen” (tv-serie, 2 september)

Den oerhört påkostade tv-serien utspelar sig några tusen år före händelserna i J R R Tolkiens ”Bilbo – en hobbits äventyr” och ”Sagan om ringen”-trilogin. Serien släpps på strömningstjänsten Amazon Prime Video i september, ett avsnitt i veckan.

”Anastasia” på Malmö Opera (musikal, 2 september–12 november)

Familjemusikal, baserad på den tecknade filmen med samma namn, som handlar om mysteriet med den försvunna tsardottern.

Isaac Grünewald på Prins Eugens Waldemarsudde (utställning, 3 september–12 februari 2023)

Med bland annat måleri, kostymteckningar, konsthantverk och film strävar Waldemarsudde efter att visa mångsidigheten i Isaac Grünewalds konstnärskap.

The Weeknd på Avicii Arena (konsert, 13 september)

Världsartisten The Weeknd kommer till Sverige på sin första världsturné någonsin, ”The after hours tour”.

The Weeknd spelade på ett utsålt Ericsson Globe 2017. I september återvänder han till Sverige. Foto: Anton Tammi

Bokmässan i Göteborg (litteratur, 22–25 september)

Efter två svåra år med digitala möten mellan författare och publik blir det förhoppningsvis litterär trängsel av traditionellt slag i Svenska mässans lokaler.

OKTOBER

Nobelpristagaren i litteratur avslöjas (litteratur, oktober)

Traditionsenligt tillkännages på den första torsdagen i oktober vem som får Nobelpriset i litteratur. Priset delas ut den 10 december.

The Cure på Avicii arena (konsert, 10 oktober)

Den engelska rockgruppen spelar också på Scandinavium i Göteborg den 13 oktober.

”Stilla liv” på Nationalmuseum (utställning, 20 oktober–22 januari 2023)

Lars Norén och filmaren och fotografen Bobo Ericzén står bakom utställningen som har sin utgångspunkt i verket med samma namn från 2017, som Norén skrev och iscensatte på Dramaten. ”Stilla liv” består av bilder, filmer, objekt och ljud.

Nan Goldin på Moderna museet (utställning, 22 oktober–26 februari 2023)

Fotografen och konstnären Nan Goldin är mest känd för sin diabildsserie ”The ballad of sexual dependency” från 1986. Genom videoinstallationer och bildspel letar sig Moderna museets utställning tillbaka till rötterna för hennes konstnärskap.

Albert Edelfelt på Göteborgs konstmuseum (utställning, 22 oktober–12 mars 2023)

I höst öppnar museet en utställning med den finske konstnären Albert Edelfelt, som bland annat berör hans kopplingar till Göteborgs konstliv under det sena 1800-talet.

Nan Goldin ställs ut på Moderna museet hösten 2022. Foto: Nan Goldin

NOVEMBER

Augustpriset (litteratur, november)

Den 34:e Augustgalan sker i sena november. Där kommer som alltid priser för årets fack-, skön- och barn- och ungdomslitteratur att delas ut.

”Black Panther: Wakanda forever” (film, 11 november)

Den 30:e superhjältefilmen i Marvelserien och uppföljaren till ”Black Panther” från 2018.

Charlotte Gyllenhammar på Prins Eugens Waldemarsudde (utställning, 12 november–26 mars 2023)

Skulptur, fotografi, teckningskonst, installationskonst och film samlas i en stor utställning med en av Sveriges mest kända konstnärer: Charlotte Gyllenhammar.

”Cats” på Scandinavium (musikal, 17 november)

Sedan premiären i West End 1981 har den säregna musikalen ”Cats” spelats över hela världen. I november kommer den till Scandinavium i Göteborg och Avicii arena i Stockholm.

I den nya ”Avatar”-filmen är handlingen flyttad från regnskogen till havet. Foto: Rights Managed

DECEMBER

”Avatar 2” (film, 16 december)

Uppföljaren till James Camerons bombastiska sci-fi-saga har låtit sig väntas på i mer än ett decennium. Den 16 december går del två upp på bioduken.

”UFO Sweden” (film, 25 december)

Svensk film från filmkollektivet Crazy Pictures (”Den blomstertid nu kommer”) om en tonåring som misstänker att hennes pappa kidnappats av aliens.