Kulturpubliken som tvingades stanna hemma

”Teatern fanns där som en stor himmel.”

Så står det i Linda Boström Knausgårds roman ”Välkommen till Amerika”. Den handlar om en flicka som slutat prata. Av sin mamma har hon fått en anteckningsbok att meddela sig genom, men hon använder den inte. Det finns egentligen bara en plats där hon känner förtröstan. I teatersalongen. Mamman är skådespelare men det är inte därför hon går dit. Nej, det är för platsen som sådan.

Teatersalongen är frizonen där världen inte tränger sig på, där hon kan delta i kommunikation utan att prata. Under några timmar erbjuder salongen en absolut trygghet som för henne ter sig ”magisk och skimrande”.

När hon inte får gå till teatern händer det att hon längtar så starkt att hon darrar i kroppen.

En liknande längtan har många känt det senaste halvåret. Musiker och skådespelare längtar efter åhörare och åskådare. Och publiken längtar efter att vara publik igen. Visserligen börjar teatrar, konserthus och musikscener så smått öppna på nytt, och regeringen har flaggat för att publiktaket kan komma att höjas till 500 sittande personer från mitten av oktober, men till dess är de få som har möjlighet att ta plats i salongerna och framför scenerna. Max 50 per föreställning, det är huggsexa om de begränsade biljetterna.

För intresset för, och behovet av, kultur i sig tycks inte ha avtagit. Tvärtom, för att hantera isoleringen och oron som följt med covid-19 har många vänt sig till just konsten; hur mycket musik, hur många berättelser, myter och skildringar har vi inte tagit del av via våra skärmar i år? Ändå går åtskilliga kulturaktörer – skapare och utövare – på knäna. Det är en av pandemins många paradoxer.

Scenkonsten hör till de stora förlorarna. Det gäller först och främst de artister, skådespelare, arrangörer och scenarbetare som lever av den. Men förlusten är också publikens, i synnerhet den publik för vilken teater- eller konsertupplevelsen inte enbart är en lyx utan en central, kanske omistlig del av livet. En livsstil.

Kulturmagasinet har träffat fyra hängivna kulturkonsumenter för att tala om hur de upplevt pandemin. Vad har de gjort och hur hade de mått när de inte kunnat gå på spelningar och föreställningar? Och hur ser de på scenkonsten och sig själva efter ett halvår hemma?

Agneta Söderman, 77 år, pensionär, före detta diplomat. Går på klassisk musik och teater.

Lördag 7 mars i år gick Agneta Söderman till Berwaldhallen för att se och höra Barbara Hannigan dirigera Radiosymfonikerna i bland annat Stravinskys ”Pulcinella”.

– Det var fantastiskt. Det var det sista jag gick på innan det svarta hålet öppnade sig och tomheten bredde ut sig i tillvaron.

Som yrkesverksam diplomat var tiden för kulturupplevelser begränsad. Agneta Söderman jobbade mycket, hon var ofta på resande fot. Med pensionen för tio år sedan kom den efterlängtade möjligheten att återuppta körsången hon ägnat sig åt som student. För att inte tala om att gå regelbundet på konsert, opera och teater.

Det senaste decenniet har hon haft flera engagemang per vecka. Hon är medlem i Dramatens vänner, Operavännerna och Radiosymfonikernas och Radiokörens Vänförening. Ofta går hon ensam på föreställningar, någon gång tar hon med sig maken, barnen eller barnbarnen.

– Man kan väl säga att min identitet förnyades vid pensionen. Jag gick från att vara en hårt arbetande yrkeskvinna till en ganska typisk kulturtant.

Vilket behov fyller scenkonsten för dig?

– Den fyller ett behov av sublimering. I salongens mörker uppslukas jag helt av det som händer på scenen och min koncentration är total. Det handlar om lycka.

Hon hade biljetter till många föreställningar i våras. Till en början ställdes de in en och en, därefter i större sjok. Det var småtrist men knappast något hon upprördes av; fokus låg då på helt andra saker än kulturscenen.

– Minns du hur rädda vi alla var i mars? Vi skulle ju inte ens gå ut och handla, att slå sig ner i en teatersalong var otänkbart.

Agneta Söderman och maken lämnade lägenheten i innerstan för sommarhuset i Roslagen. De promenerade, lyssnade på P2, tittade på tv och på en och annan strömmad föreställning på datorn. De hade det bra. Med tiden och insikten om att pandemin skulle bli långdragen kom saknaden efter att gå på konsert och teater. De strömmade arrangemangen räckte inte som ersättning.

– Utbudet av utmärkta föreställningar som man kan se digitalt har ökat kraftigt. Men jag har haft svårt att tillägna mig dem av tekniska skäl, jag får inte upp dem på tv:n och på datorn blir det varken bra ljud eller bild. Det problemet tror jag att många i min generation har.

Under pandemin har hon funderat en del på vad som skiljer upplevelsen av en god roman eller en tv-serie från en scenkonstupplevelse, och varför behoven inte tillgodoses av den strömmade kulturen. Hon talar om gemenskapen och koncentrationen som uppstår i den levande scenkonsten. Men det handlar också om något annat.

– En föreställning finns inskriven i kalendern, man ska vara på plats vid en särskild tidpunkt. Inför den klär man sig lite finare eller man kammar sig åtminstone. Och sen när man sitter i sorlet i salongen stiger förväntningarna inom en. Hela dagen pekar framåt mot upplevelsen som har något rituellt eller ceremoniellt över sig. Det saknar bokläsandet och tv-tittandet.

Hur har vardagen varit utan dessa sekulära ceremonier?

– I början var den lugn och behaglig, då gladdes jag mycket åt naturen. Men så småningom blev tillvaron alltför upplöst, som en gröt med för mycket grädde i. Tiden bara försvann och jag började klättra på väggarna.

Efter att ha legat nere under vår och sommar har kyrkokören hon är med i nu återupptagit sina repetitioner. Det är hon tacksam över. De träffas en gång i veckan och sjunger med stort avstånd.

Någon konsert eller teaterföreställning har hon inte varit på sedan i mars. Hon ska försöka komma över biljetter men det är svårt, med 50-publiksregeln tar de snabbt slut.

– Jag längtar vansinnigt och hoppas verkligen att det nu – som regeringen sagt – blir ett mer enhetligt regelverk. Om man kan vara över hundra personer i en och samma restaurang eller flera tusen på ett varuhus, så borde man kunna sitta fler än 50 i en konsertsal.

Finns det en risk att publiken inte återvänder till scenerna när de väl öppnar för fler? Att människor vant sig av vid att gå på föreställningar?

– Tvärtom, tror jag. Det finns ett stort uppdämt behov, särskilt bland oss äldre. Vi väntar och längtar, otåligt frustande.

Fanny Bergne, 42 år, projektledare. Går på popkonserter. Foto: Eva Tedesjö

Fanny Bergne, 42 år, projektledare. Går på popkonserter.

– Att uppleva musik live är att ladda batterierna för mig. Ett bra livegig kan vara magiskt, som en upplevelse bortom tid och rum. Vissa går på yoga eller meditation för att komma dit, jag går på spelningar, säger Fanny Bergne.

Det är framför allt den mindre musikscenen som engagerar henne. Den där man kan upptäcka en oetablerad men lovande röst eller musiker, vara med på den kanske allra första spelningen och sen följa artisten genom karriären.

– Det är ett intresse som övergått i något slags livsstil. Mitt sociala umgänge har ofta ägt rum på barer eller på ställen där musiken är i fokus. Det är så jag träffat vänner och det var så jag mötte min man.

Innan corona brukade Fanny Bergne gå på en handfull konserter per månad. Som publik är hon engagerad, står gärna långt fram, dansar. Men hon arrangerar också själv spelningar. I tio år har hon drivit ”Hemma hos Fanny”, en ambulerande musik- och konstklubb med vardagsrumskänsla. Och 2009 startade hon dj-konceptet ”The future is female” som uteslutande spelade musik framförd av kvinnor. När pandemin bröt ut insåg hon snabbt att musikscenerna var hotade.

– Min första instinkt i våras var att gå på alla ställen som var öppna inom ramen för restriktionerna och som fortfarande hade dj:ar eller band. Jag har ju en viss insyn och förstod att arrangörerna och scenerna behövde allt publikstöd de kunde få.

Hon säger att det var otroligt många bra skivsläpp under våren, hon nämner Kjellvander/Tonbruket, Skator, Hanged man och många fler. Hon hade sett fram emot att se de artisterna under sommaren.

När det stod klart att alla releaser och konserter ställdes in arrangerade hon själv två spelningar för 50 personer utomhus, på en innergård på Södermalm. En med Anna Järvinen och en med bandet Bergen.

– Det spöregnade när Bergen spelade. Men jag upplevde att alla som var där var helt euforiska över att få vara med om ett livegig. Redan då fanns det en sådan längtan efter det.

Hur har du själv påverkats av att inte gå på spelningar?

– Jag känner naturligtvis en jättestor saknad och det har varit deppigt. Fast det går knappast någon nöd på mig. Jag är frisk och har två barn att ta hand om, så jag har att göra ändå. Värre har det nog varit för dem som lever ensamma och nästan uteslutande träffat andra människor genom musiken.

Hon tänker mycket på vad som ska hända med scenerna när hela ekosystemet av musiker, ljudtekniker, uthyrare, musikjournalister och bokningsbolag har legat nere i ett halvår, förmodligen längre. Hon säger att hon och många av hennes musikintresserade vänner har svårt att förstå varför reglerna är så olika för olika branscher.

– Restriktionerna har ju gjort att det blivit i princip näringsförbud för musikscener. Jag hade önskat att man lyssnade på branschen, de är proffs på sin verksamhet och det skulle gå att arrangera spelningar under säkra former. Nu är risken stor att de mindre arrangörerna går under.

Vad skulle det innebära?

– För min del skulle det bli oerhört trist. Men konsekvenserna är större än så. Utan mindre scener finns det ingenstans för oetablerade artister att börja. Slås de ut nu, kommer det inte komma något nytt, tja låt säga First Aid Kit, om tio år.

Alf Engström, 76 år, pensionär, före detta bibliotekarie. Går på teater. Foto: Eva Tedesjö

Alf Engström, 76 år, pensionär, före detta bibliotekarie. Går på teater.

1960 gick Alf Engström på 45 teaterföreställningar på Malmö Stadsteater, flera uppsättningar såg han två eller tre gånger. Han var då 16 år och förde bok över alla sina teaterbesök. Det gör han fortfarande. Sen han blev pensionär ser han drygt 70 teaterföreställningar per år, plus flera operaföreställningar och klassiska konserter. Men det var före corona.

– Jag har aldrig varit ifrån teatern under en så lång period som under pandemin. Corona har förändrat min tillvaro ganska mycket.

På vilket sätt?

– För mig är inte teater och opera en hobby, utan en del av livet som stimulerar till tankar och känslor. Jag har både lärt känna mig själv genom teatern och låtit mig omskakas av berättelser jag inte kan spegla mig i. Dessutom har jag intresserat mig för det rent estetiska hantverket. Scenkonsten har fyllt många funktioner.

I mars började teatrar och operahus att lägga ut strömmade föreställningar för gratis tittning. Metropolitanoperan har generöst nog delat en föreställning per dag sedan slutet av mars. Alf Engström har sett de flesta.

– Möjligheten att ta del av kultur digitalt finns, man behöver verkligen inte bli svältfödd. Och jag har upptäckt att den strömmade föreställningen har sina fördelar. Den erbjuder ju närbilder på skådespelare och sångare! Men det digitala utbudet kan aldrig ersätta den levande scenkonsten, för det som sker på teatern är kommunikation, inte konsumtion.

– Skådespelarna svarar från scenen på mitt beteende och mina signaler. Det är ett slags utbyte som jag saknat mycket.

Hur har du påverkats av att inte kunnat vara med om det?

– Jag vet att vissa blivit deppiga eller passiviserade hemma för att de inte kunnat gå på kultur, men så känner inte jag. Min identitet som teater- och operafantast har nog snarare stärks av det här uppehållet, för nu vet jag att jag vill fortsätta gå i väg trots att så mycket finns på datorn.

Nu har han börjat gå på föreställningar igen. Än så länge har han varit på ”Gustav Vasa” på Strindbergs intima teater och på Brahms fjärde symfoni på Konserthuset i Stockholm. Genom ihärdighet och snabbhet har han kommit över biljetter till ytterligare 20 föreställningar i höst.

– De ska bli väldigt trevligt. Men nog måste man väl kunna anpassa publikantalet efter lokalen. På konserthuset var det fem meter till nästa person, det blev rätt glesa applåder och en något dämpad stämning. Förhoppningsvis får vi snart bli fler i salongerna.

Isabella Jansson. Foto: Angelica Hvass

Isabella Jansson, 28 år, förskoleassistent. Går på rock- och popkonserter.

Sommaren var fullbokad med potentiella festivalhelger: Muskelrock, Krökbacken, Midnight Light Festival och andra små och stora gig i hemstaden Göteborg.

När allt ställdes in blev Isabella Jansson, sin egen förvåning till trots, jätteintresserad av trädgårdsarbete. Kollektivet hon bor i har aldrig haft en så vacker täppa som i år.

– Tidigare kunde jag uppleva fomo, en rädsla att missa något underbart om jag inte gick på spelningar på fredags- och lördagskvällarna. Den har försvunnit, det finns ändå inte jättemycket att uppleva nu. Vill man vara positiv kan man säga att jag genom att inte springa på konserter har blivit bättre vän med mina egna tankar och med hemmet. Men det är en sorg i kroppen också.

Det sista giget Isabella Jansson såg live var rockbandet Hällas på Pustervik i Göteborg. Lokalen var sprängfylld och stämningen i publiken smått kaotisk men bandet var lysande, säger Isabella Jansson. Och hon själv var på glatt humör. Det är hon alltid när hon är på konsert.

– Jag var glad både för egen del och för Hällas skull. De hade precis släppt sin tredje skiva och skulle ut på en Europaturné. När det sen blev stopp för alltsammans tyckte jag väldigt synd om dem och andra band som sattes i samma situation.

Innan corona gick hon på en spelning i veckan, ungefär. Några år tidigare ännu fler. Det gjorde många av hennes vänner också, det var genom musiken som vänkretsen umgicks och höll samman. Hon säger att Göteborg med sin undergroundrock- och popscen är ultimat för en sådan livsstil.

– När allt ställdes in slutade jag träffa många av mina vänner. Det gav mig ganska mycket att fundera kring: hur villkorade är mina sociala sammanhang? Hur många av mina vänner kan jag ha tråkigt med, kan jag vara tråkig med?

Flera av de musikscener och klubbar hon brukade besöka var nära att gå omkull redan före corona, bland annat till följd av hyreshöjningar. Under pandemin har många smalare spelställen arrangerat digitala insamlingsspelningar och vädjat till sina besökare om ekonomiskt stöd. Isabella Jansson och hennes pojkvän har kollat på några av de digitala konserterna. Det har varit en mysig men lite vemodig upplevelse.

– Vi ville stötta artisterna och scenerna. För hur vore det om vi kom ut på andra sidan denna pandemi och inga spelställen fanns kvar? Det hade inte blivit något härligt liv.

Har du sparat mycket pengar under pandemin?

– Det har jag sannerligen. I stället för konsertbiljetter har jag köpt ett par vinterskor med bättre kvalitet än jag annars hade haft råd med. Ja, du hör ju. Festen är slut, liksom.

Häromkvällen gick hon förbi klubben Pustervik vid Järntorget i Göteborg. Hon hade varit ute på en spontan middag med vänner hon inte umgåtts med på månader. Det regnade, hon skulle hem men det kändes nästan som förr, när hon skulle ut i natten.

– Jag upplevde det där pirret som man får när man är kär eller är på ett livegig. Det är en känsla av liv som jag saknat.

