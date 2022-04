Kurt Vile: ”Jag ville tillbaka till känslan jag hade som ung”

De välkända, mörka lockarna och det sneda leendet dyker upp på skärmen från ett hotell i Amsterdam. Att det gångna decenniets sannolikt mest omsusade indierockgitarrist är på resande fot är annars ovanligt nu för tiden. De senaste två åren har Kurt Vile knappt lämnat sitt eget hus, ännu mindre hemstaden Philadelphia.

– Jag var faktiskt rätt slutkörd i januari 2020, säger han.

– Jag hade sett fram emot att hitta ett sätt att kunna spela in hemma redan innan pandemin. Sedan visade det sig att precis det var vad vi alla skulle komma att göra, från och med just då.

Kurt Ville släpper det nionde albumet ”(watch my moves)” den 15 april. Foto: Magnus Hallgren

Han har sina rötter där, i att vara en musiker med sovrummet som studio. Sina allra första släpp spelade han in i tonåren under sent nittiotal och gav sedan ut på kassett. Inspirerad av band som Pavement, Sonic Youth och, inte minst, dåtidens storsäljande lo-fi-ikon Beck drog han runt på lokala rockklubbar och sålde sina egna inspelningar till så många han bara kunde.

– Den unge Kurt hade älskat att ha de möjligheter i studion som jag har nu, säger han när han minns de första åren av vad som senare skulle visa sig bli hans karriär.

– Han hade jättegärna haft all den här hi-fi-utrustningen som jag har nu. Han hade förvisso inte haft någon som helst aning om hur han skulle använda den. Men ärligt talat så har inte jag det nu heller.

Pandemin gav den annars så intensivt turnerande Kurt Vile möjlighet att vara hemma hos familjen samtidigt som han spelade in en ny skiva. Foto: Magnus Hallgren

Studion kallas OKV Central. Den ligger i källaren på det hus i Philadelphiastadsdelen Mount Airy som Kurt Vile bor i tillsammans med sin fru och deras två döttrar. Att få återvända till sitt ursprung, att vara en musiker som arbetar med hemmet som bas, var betydelsefullt inte bara ur bekvämlighetssynpunkt, berättar han.

– Jag har alltid velat vara sann mot mitt yngre jag. Mycket av musiken som jag gillade när jag var tonåring tycker jag ju fortfarande jättemycket om. Det finns något väldigt vackert i att vissa ljud bara går att fånga på just kassett. Jag ville komma tillbaka till känslan som jag hade då, men som vuxen och mer hi-fi.

Hur tänkte du att du ville att din egen studio skulle vara?

– Jag ville kunna vara helt avslappnad. Tidigare har det varit så att jag under turnéer köpt på mig en massa nya instrument och prylar. Men sedan när jag väl skulle spela in en skiva så reste jag ändå i väg. Alla de här sakerna som jag har ackumulerat under mitt liv och som jag skrivit musiken på har jag lämnat hemma. Nu blir musiken mer en helt naturlig förlängning av mitt liv.

Han ville också kunna vara hemma mer, rent allmänt. Hans breda genombrott kom 2011, med albumet ”Smoke ring for my halo”, släppt på klassiska indieetiketten Matador. Då hade hans första dotter ganska nyligen kommit till världen. Den yngsta föddes i anslutning till uppföljaren ”Wakin on a pretty daze”. Övertygad om att mycket omfattande turnerande skulle vara det bästa sättet att förvalta chansen till en hållbar karriär missade den nyblivna farsan alltså stora delar av döttrarnas första år i livet. Detta tar han nu igen med råge.

Kurt Vile Född 1980 och uppvuxen i Philadelphia, USA. Där bor han fortfarande, tillsammans med sin fru och deras två döttrar. Släppte sina första inspelningar på kassett under slutet av nittiotalet. Albumdebuterade 2008 med ”Constant hitmaker”. Då spelade han även med The war on drugs, nyligen Sverigeaktuellt band som han startade tillsammans med frontmannen Adam Granduciel. Fick sitt breda genombrott med skivan ”Smoke ring for my halo”. Nionde albumet ”(watch my moves)” släpps den 15 april, på klassiska jazzetiketten Verve records. Den 17 september spelar han i Malmö. Visa mer

– Sedan vintern 2020 har jag kunnat vara med dem varje dag, precis som min pappa var med mig efter jobbet, säger han.

– Visst, det har varit fint att få komma hem från turnéer och känna att man har varit saknad. Men det blir helt annorlunda när jag kan vara en närvarande förälder så som jag är nu. Att kunna sitta på sängkanten och säga god natt till mina döttrar varje kväll är grymt. De är också i en helt perfekt ålder att vara hemma mycket med just nu. Jag får verkligen på riktigt se dem växa upp.

Döttrarna är i allra högsta grad synliga på den nya skivan ”(watch my moves)”. På omslaget sitter de med avmätta miner på var sin sida av farsan, han iförd krokodilmask. Bilden är talande för uttrycket som präglar det femton spår långa albumet. Det varma och personliga som alltid, precis som man lärt känna Kurt Vile, också bär en glimt av underfundig humor.

Han säger att hans inspelningsprocesser alltid präglas av olika musikaliska besattheter. Denna gång lyssnade han intensivt på hiphop. Framför allt på Wu-tang Clan. Dessutom fördjupade han sig ovanligt mycket i syntar.

– Särskilt moogsynten har jag varit riktigt besatt av, säger han.

– Den har oändliga möjligheter att göra ljud, miljoner olika knappar som låter en liksom försvinna in i andra världar. Jag älskar den rymdiga, psykedeliska känslan som man kan skapa med moogsynten. Den är ett väldigt kraftfullt instrument.

Kurt Vile på en konsert i Fort Lauderdale, Florida 2019. Foto: Johnny Louis/TT

Nog har den psykedeliska influensen alltid varit stark i Kurt Viles atmosfärrika gitarrock. Men denna gång är den mer påtaglig än någonsin. Inte minst tack vare att han lyckats rekrytera en verklig kultfigur inom den afrofuturistiska musiktraditionen som gäst. Saxofonisten James Stewart, känd från ikoniska Sun Ra Arkestra, dyker upp i ”Like exploding stones”, albumets första singel.

– Jag såg honom på en konsert för ett par år sedan och han stack verkligen ut, säger han.

– Han spelade otroligt, han såg otrolig ut, jag visste direkt att jag ville arbeta med honom någon gång. Att han faktiskt dök upp för att vara med på min låt var fantastiskt. Allt som kommer ur hans mun är guld.

Med det sagt har Kurt Vile inte heller denna gång gjort någon renodlad psykedeliaplatta. Här finns också hans vid det här laget patenterade eftertänksamma, referenstäta indierock med rötter i det sena nittiotalet. Och givetvis även en hyllning till en av hans största musikaliska hjältar.

– ”Wages of sin” är så otroligt bra, och ändå har han aldrig gett ut den på ett album, säger han om covern på Bruce Springsteens åttiotalsballad.

– Jag har försökt spela in den tidigare utan att det riktigt funkat, så jag ville testa igen. Eftersom det är en förhållandevis okänd låt visste jag att jag skulle kunna göra den till min egen. Men jag älskar ”Born in the USA”-plattan och hitsen också! Ibland kan de kännas lite sönderspelade, men kom igen…

Han skrattar till innan han börjar rada upp favoritlåtarna:

– ”I’m on fire”, ”Atlantic city”, ”The river”, ”Independence day”… Springsteen är en gud! Om han är sönderspelad är det helt i sin ordning. Han är ju The Boss.