Kurt Vile kontemplerar över det goda i livet

Rock Kurt Vile "(Watch my moves)" (Universal)

I en tid där så gott som allt inom populärkulturen ska ha ett uppbyggligt narrativ för att ta sig igenom bruset är det lite skönt att Kurt Vile låter låtarna tala. Nio skivor in i solokarriären skulle man kunna kalla hans musikaliska universum för vinkellöst. Inte för att det på något sätt är ointressant, men för att det är fullt av mjuka hörn. Som vore hans varmt klingande och influensrika rock en stressreducerande matta av mossa, snarare än mossig i sig.

Det har alltid vilat någonting organiskt, närmast lättjefullt, över Viles konstnärliga uttryck. Eller som han själv konstaterade i låten ”One trick ponies”; han har alltid haft en förkärlek för det repetitiva i musiken, liksom i livet självt.

På ”(Watch my moves)” får den sträva rösten, de mojnande elgitarrerna och de vardagliga, men också stundtals drastiskt humoristiska, texterna fortsatt leda vägen framåt för den hyllade amerikanen. Här existerar den lojt lunkande, men feministiskt sjudande ”Mount airy hill (way gone)” jämte jordiga gitarrsolon, skitiga syntar och flera mer oväntade inslag.

Den ekivokt pianodrivna folkballaden ”Goin on a plane today”, glädjefyllt orkestrerad med saxofon och trumpet, sticker särskilt ut i sammanhanget. I den kontemplerar Vile över det goda i livet, som att lyssna på ”Heart of gold” innan han ska upp på scenen och öppna för Neil Young, bara för att sedan leverera de träffande raderna; ”Man, life can sure be fun/ Imagine if I knew this when I was young”.

Allt medan ”Palace of OKV in reverse” låter som en Young-hyllning i sin egen rätt. Den är, liksom en stor del av detta otroligt välproducerade album, rent ljuvlig att höra.

Bästa spår: ”Goin on a plane today”, ”Palace of OKV in reverse”

