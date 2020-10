Kvinnliga och ickebinära röster på årets Cinemafrica

Slagorden från en grupp aktivister tar över en julpyntad restaurang i Chicago vintern 2015:

''While you are here celebrating over brunch, black families are struggling to keep themselves safe from CPD (Chicago police department).”

Så inleds dokumentären ”Unapologetic” som följer de engagerade ungdomarna Janaé och Bella. På varsitt håll driver de kampen mot rasism och polisvåld i USA. Filmen har Europapremiär på Cinemafrica.

Dokumentärens regissör, Ashley O'Shay, påbörjade sitt projekt redan 2015 under en tid där unga i Chicago började alliera sig som en reaktion mot att två invånare dödats av polis.

– Chicagopolisen brukade hålla medborgarmöten där invånarna kunde låta sina åsikter gentemot om dem höras. Under 2015 stängdes dock dessa möten ned och jag kunde se hur unga queera kvinnor började organisera sig i olika aktivistgrupper, säger Ashley O'Shay till DN.

”Unapologetic” är en av filmhöjdpunkterna på årets Cinemafrica, som i år arrangeras online. Festivalen visar afrikanska filmer och filmer från den afrikanska diasporan under två veckor, med start den 1 oktober. Årets tema är Resilience, motståndskraft. Festivalchefen Dina Afkhampour förklarar temat såhär:

– För oss handlar det om att hitta styrka i att vara sårbar. Vi började diskutera vilken spirituell kraft som kan få människor att klara av riktigt dåliga tider och svåra förhållanden. Vi ville också utmana föreställningen om ”den starka svarta kvinnan”, och analysera den djupare, förklarar hon och fortsätter:

– George Floyds död skedde mitt under planeringen av festivalen och Black lives matter blev ännu mer central i urvalet av filmer. Rörelsen har en panafrikansk betydelse, inte minst för afroamerikaner.

På grund av den rådande pandemin visas filmerna på en strömningsplattform. Dina Afkhampour hoppas att onlineversionen av Cinemafrica ska nå en större publik utanför Stockholm eftersom den geografiska räckvidden nu täcker hela landet.

En ytterligare möjlighet med den uppkopplade festivalen är att ha samtal mellan filmfolk på olika kontinenter. Dokumentären ”Whose streets?” handlar om polisbrutalitet i USA. I samband med visningen av filmen arrangeras ett möte mellan den amerikanska regissören Sabaah Folayan och den sydafrikanska aktivisten Anele Sanekwa.

– Den Folayan kommer med ett amerikanskt Black lives matter-perspektiv och Sanekwa med sydafrikanska motsvarigheten Black consciousness. De här samtalen ger en mer nyanserad bild av filmerna. Det är en unik möjlighet som görs möjlig med att internet bygger broar mellan världsdelar, säger Dina Afkhampour.

Förutom filmvisningar anordnar Cinemafrica en musikalisk hiphopmeditation, skolbio och en diskussion på SFI:s Filmrummet om bristen på mångfald och representation i dagens filmkritik.



Festivalchefen hoppas att eventen och filmerna ska inspirera andra afrosvenska nätverk i landet till att engagera sig. Hon tar upp Ashley O'Shays dokumentär som ett viktigt bidrag.

– I ”Unapologetic” känner du den starka viljan att förändra samhället. Att hon kan nå ut med sin film hela vägen till Sverige och inspirera aktivister här är fenomenalt, understryker Dina Afkhampour.

O'Shay håller med om storheten i att nå människor på andra sidan planeten. Hon hoppas att aktivister i Sverige ska kunna relatera till Janaé och Bellas kamp. Filmen spelades in under fyra år i ett alltmer politiskt splittrat USA.

– Det har varit en lång process. Vi ser en resning av Black lives matter som lyfter kulturen kring polisbrutalitet och institutionaliserad rasism. Jag tycker att man kan se att det här är en världsomfattande rörelse, säger regissören och tillägger:

– Men det är viktigt att människor inte glömmer att lyssna till svarta kvinnors, transpersoners och ickebinäras röster mitt i allt det här. Röster som är ännu mer marginaliserade än svarta mäns.

Också inom dokumentärfilmindustrin anas en omvälvande identitetskris. Diskussioner om vem som står bakom kameran, framför kameran och vem som berättar historien har bubblat upp i branschen.

– Bara för att du har en kamera och kan göra en film betyder det inte att du är den rätta personen att forma ett narrativ, säger Ashley O'Shay.