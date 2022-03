Kvinnliga skulptörer i spännande balansgång

Utställning ”Härligt att vara skulptör!” Nationalmuseum, Stockholm. Visas t o m 11/9 Visa mer

I Eva Bonniers målning ”Vid ateljédörren” 1885 står en kvinna på tröskeln mot gården. Inne i ateljén råder mjukt dunkel, därute en hägrande stad och blommande buskar i bländande solljus. När ögat vant sig syns gårdens höga stängsel.

Eva Bonniers målning blev en sinnebild för den kvinnliga 1800-talskonstnärens begränsande villkor. En bild av kvinnan på gränsen mellan frihet och ofrihet, mellan tradition och modernism, ännu omyndig utan rösträtt, utan egen rätt till de offentliga rummen och utan rätt att gå på krogen utan sällskap. Först år 1864 hade hon i Sverige fått rätt till akademiska konststudier, separerad från männen i särskilda fruntimmersavdelningar.

Eva Bonnier var bara en av många akademiskt utbildade kvinnliga konstnärer som i slutet av 1800-talet drog till Paris, vars många mixade privata konstskolor välkomnade kvinnor och tillät nakenmodell och vars Salonger gav utställningsmöjligheter och internationella kontakter. Kvinnliga konstnärer som efter första världskriget skrevs ut ur den manliga konsthistorieskrivningen, för att med den andra och tredje vågens kvinnorörelse åter skrivas in. Bit för bit. Kvinna för kvinna. Framförallt de kvinnliga målarna.

Kvinnobyst av Alice Nordin, variant på ”Andante Patetico”, 1904, patinerad gips. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum

Annat med de kvinnliga 1800-talsskulptörerna. Flertalet gömdes i arkiven och glömdes fortfarande bort. Först nu på 2000-talet skrivs deras rättmätiga historia. Varför dröjde det så länge?

Aningen bistert mindes jag Eva Bonniers målning när jag såg det lyckliga utropet i Nationalmuseums affisch till den nyöppnade utställningen ”Härligt att vara skulptör! Svenska kvinnliga konstnärskap 1880-1920.”

Utropet är skulptören Ida Mattsons från dagboken 1923. Med tillägget: ”Artist. Hurra!”. Då var hon 60 år gammal och hemkommen från Paris. På ett fotografi i den tunga forskningsrapporten ”Nordic women sculptures at the turn of the 20th century”, med Linda Hinners som Nationalmuseums ansvariga intendent, syns hur Matton samma år lägger sista handen på sin monumentala Gustav Vasa-skulptur i hemstaden Gävle. Ett ovanligt uppdrag för en kvinna. I utställningsboken återfinns också Eva Bonniers målning. En tidsikon.

Ida Matton arbetandes på skulpturen av Gustaf Vasa, 1923. Foto: Ida Mattons arkiv, Uppsala Universitetsbibliotek.

Nationalmuseums mångåriga forskningsinsats i samarbete med Danmarks, Finlands och Norges nationella museer möjliggör nu mötet med den första svenska kvinnliga 1800-talsgenerationens akademiskt utbildade skulptörer, samtliga födda runt 1870. Här tolv konstnärskap: professionella, prisbelönta och internationella. De flesta med periodisk bas i Paris.

Det är så intressant. Och första intrycket är inte rättvist. På golvet, i bås och montrar står ett mingel av släta, vita gips- och marmorfigurer. Främst idealt formade bebisar, pubertala flickor, manliga hjältar, förskönande porträtt och köpvänlig småskulptur på populära teman som barn, gummor och katter, etniska folktyper och vardagsscenerier. Ofta glaserade. Skicklig nyklassicistisk salongskonst.

Det är den ena vågskålen – en balansakt mellan överlevnad och konstnärlig individualitet, summerar forskningsrapporten. På närmare håll ser jag motståndet i naturalistiska detaljer, psykologisk inlevelse och diskreta gränsöverskridanden.

Porträttstudie av Ida Matton i terrakotta 1891, möjligen föreställande Matilda Hanström Berendt. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Det skrattas mycket i porträtten. 1910 skulpterar Agnes de Frumerie sig själv på glatt humör i gips. I Ida Mattons gestaltning från 1891 får Matilda Hanström Berendt ett brett, förtjust leende. Det njuts och plågas i kroppsligt, tummade ytor som i Alice Nordins passionerade variant av Andante Patetico.

Ruth Milles (Carl Milles syster) och Gerda Sprinchorn frångår båda ytans kontroll för rytm och linjära rörelser i de bretagnska flickornas långa kjolar och samepojkarnas jackor. På utställningen bildar händer och fötter ett eget språk. I Sigrid Fridmans lilla modell av Ellen Key syns händer stora som verktyg i de vida kappärmarna. Statyn kom sedermera på plats i Jarlaparken.

Underifrån är Sigrid Fridmans ”Kentaur” rent erotisk. Rakt från hästens underliv skjuter mansarmen upp med sitt hårda grepp om den spända bågen. Fast kritikern Gustaf Näsström var inte förtjust: ”Det fattas en verklig man i behandlingen av kentauren” ansåg han. 1939 placerades kentauren på Observatoriekullen i Stockholm.

Bild 1 av 2 Sigrid Fridman med skissen till skulpturen "Kentauren" (1938), här ca 1929. Foto: Okänd Bild 2 av 2 Gerda Sprinchorn, ”Storebror”, bronsskulptur ca 1905. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum Bildspel

De kvinnliga skulptörerna, ”skulptriserna”, mötte könsrasism och förminskanden. I synnerhet vid återkomsten till Sverige. Att syssla med smutsig lera, tungt kroppsarbete och offentliga uppdrag anstod inte en kvinna av högre klass.

Men, visar utställningens forskningssammanställning, de kvinniga skulptörernas gjorde också motstånd genom att inte gifta sig, genom att leva i partnerskap med andra kvinnor, sälja behagfull småskulptur för att ha råd att gjuta i brons och hyra ateljé, samt kompromissa med slät marmor på Salongen för att få utställningsmöjligheter.

Interiör från Nationalmuseums ”Härligt att vara skulptör”, med Agnes de Frumeries Kleopatraskulptur i förgrunden. Foto: Anna Danielsson/ Nationalmuseum

Så ser jag Agnes de Frumeries mäktiga Kleopatraskulptur med nya ögon. På samma gång en antihjältinna som i självmordsögonblicket med ångestspänd kropp och stelt vaktande blick väntar in ormens dödsbett. Skulpturen ställdes ut på Kvinnornas salong i Paris 1899. Nu tycks tiden återigen öppen för de kvinnliga 1800-talsskulptörernas svåra och fascinerande balansgång.

