Kvinnor i manlig kostym slipper undan kulturkriget

Charlotte Engelkes hade aldrig uppträtt i drag innan hon började turnera med föreställningen ”Transplantation” hösten 2020. Klädd i svart frack, med målad mustasch och skägg, dansade hon duett med Qarl Qunt – alias Sofia Södergård – inför skolungdomar och vanlig publik i hela Sverige. Två dragkings i en lek kring identitet, kärlek, liv och död, som ledde till en bejublad, årslång turné. Men upprinnelsen till föreställningen var ingen lek utan blodigt allvar.

Performancekonstnären, regissören och dansaren Charlotte Engelkes, känd för sina omtolkningar av Wagners ”Ringen” under aliaset Miss Very Wagner, hade ett par år tidigare tvingats uppsöka akuten efter en dansföreställning i Tyskland. På sjukhuset fick hon diagnosen aggressiv leukemi. Cellgiftsbehandling sattes in för att döda hennes sjuka stamceller, och en transplantation med nya, friska stamceller räddade hennes liv. Blodet kom från en donator som visade sig vara en 23-årig tysk man.

– ”En synnerligen lyckad transplantation”, sa läkaren efter ingreppet: ”Det finns ingenting kvar av Charlotte Engelkes”. Dessutom hade jag fått en y-kromosom av min donator. Jag blev han, helt enkelt!

Hon skrattar när hon återger scenen från sjukhuset.

DN träffar performancekonstnären Charlotte Engelkes via zoom, eftersom hon befinner sig i Berlin för att repetera in en ny roll. Många som fått organdonationer vittnar om den spöklika känslan av att ha ärvt donatorns kroppsminnen. Även hon känner sig annorlunda efter operationen.

Känner du dig som man?

– Nej, men jag känner mig lugnare, mer stabil.

Eftersom flera av Charlotte Engelkes tidigare projekt utgått från egna upplevelser började hon fantisera kring mannen som blivit en del av henne själv. Hur såg han ut? Vad hade han för egenskaper? Föreställningen ”Transplantation” började ta form, där hon och fantasiversionen av den manlige donatorn smälter samman i queer, Wagneriansk sällhet. Processen med att hitta fram till ett manligt alter ego i ”Transplantation” krävde många sessioner vid sminkbordet. En dag prövade hon att måla en mustasch som pekade neråt, och ett pipskägg som gick upp till öronen. Hon såg sig i spegeln: äntligen hade Hon blivit Han.

Charlotte Engelkes och Sofia Södergård i "Transplantation". Foto: Mats Bäcker

I samband med premiären hösten 2020 försökte performancekonstnären jaga rätt på sin donator, som hon ville lära känna och bjuda in. Efter att ha begärt tillstånd fick hon veta att han var militär och bodde i Tyskland, och började scrolla igenom profiler med hans namn på Facebook. Bilden hon hittade gav henne svindel. På ett snapshot från sjukhuset, där han ligger i sjukhussängen och gör segertecken mot kameran inför stamcellstransplantationen som ska äga rum dagen därpå, bär han samma skägg och mustasch som Charlotte Engelkes använt för sin roll i föreställningen.

– Jag bara dånade! Vi var så lika!

I tusentals år har människan lekt med travesti eller ”crossdressing” på och utanför scenen. I operarepertoaren är det närmast norm att unga män i operor av Händel, Mozart och Strauss är byxroller – alltså spelas av kvinnor. Publiken ställer upp på överenskommelsen att kvinnan med byxor och byst föreställer en man. Men det är långt ifrån självklart att en kvinnlig operasångare känner sig bekväm med att spela mansroller.

Sångaren Tove Dahlberg har sjungit i många svenska och internationella operahus. Hon har upplevt att hon inte fått använda sin egen, kreativa kompetens när hon ska gestalta maskulinitet hos exempelvis den hormonrusige tonåringen Cherubino i ”Figaros bröllop”. Det är svårt, tycker Dahlberg, att undvika att plocka med sig inövade kvinnliga gester och uttryck i en mansroll. Framför allt om regissören saknar en medveten strategi.

Tove Dahlberg undersöker operans genusnormer i ny avhandling. Här som Figaro i Mozarts opera ”Figaros bröllop”. Foto: Hanna Andersson

Nyligen lade hon fram sin avhandling ”Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera” vid Stockholms konstnärliga högskola. Under forskningsarbetet har hon prövat på att spela Mozarts Figaro, skriven för en baryton; och låtit den kvinnliga huvudrollen i franska 1800-talsoperan ”Simson och Delila” bli en byxroll. För att sedan lyfta in schablonmässigt maskulina markörer, som att gå bredbent eller frasera av mindre ordentligt, i en kvinnoroll.

Nu drömmer operasångaren Tove Dahlberg om att undervisa och regissera, och stärka sångarens handlingsutrymme. I synnerhet kvinnliga sångares arbetsmiljö har synats noggrant på senare år. I samband med metoo 2017 vittnade Dahlberg bland många andra om kvinnans utsatta position på och bakom scenen.

– Det som händer i kulisserna avgör vad som händer på scenen. Trygga arbetsvillkor gör att du vågar vara sårbar. När en sångare bryter mot normen och blandar maskulina och feminina uttryck blir hen konstnärligt intressantare.

Tove Dahlberg ser Charlotte Engelkes ”Transplantation” som exempel på hur en scenkonstnär kan använda sig av sin egen historia på ett normkreativt sätt.

– Snacka om att ta risker!

Kvinnor i drag eller operans travesti triggar aldrig några tidningsrubriker, medan män i drag väckt en mindre politisk storm. Debattörer från höger anklagar dragqueens som kliver ner från scenen och möter barn för att vara sexualiserade.

– Dragqueenartister är ju en teatral kvinnlighet ”deluxe” ovanpå maskulinitet, säger Tove Dahlberg. Drag har inget med könsidentitet att göra, vare sig för en dragqueen eller en dragking; det är en lek med genusuttryck. Dragshow kan förstås innehålla sexuella anspelningar, men det gäller ju all teater och krogshow som riktar sig till en vuxen publik.

"Orlando" gästspelar på Göteborgs stadsteater i september med Jenny König i titelrollen. Foto: Stephen Cummiskey

Inte ens i den spektakulära samling av 300 fotografier från tyska Wehrmacht, som visar soldater klädda i drag, är sexualiteten framträdande. Berlinkonstnären Martin Dammann snubblade över det sensationella fyndet från andra världskriget, och samlade bilderna i boken ”Soldier Studies. Cross-dressing in der Wehrmacht” (Hatje Cantz Verlag, 2019). På bilderna syns soldaterna utklädda till påskkärringar, posera framför swastikan i BH och kjol, eller sitta till bords med nazistiska befäl under en helgmiddag. Inför västoffensiven 1940 gick soldaterna in i övergivna bostäder och plundrade kvinnornas garderober, och roade sig med maskerad i väntan på order från Berlin. Samma regim som förföljde och mördade homosexuella och transpersoner, sanktionerade alltså transvestism och drag i den egna armén.

Performancekonstnären Charlotte Engelkes beskriver turnén med föreställningen ”Transplantation” som konfliktfri och glädjefylld. Varken lärare eller föräldrar har försökt sätta käppar i hjulet för skolbarnens teaterbesök på en föreställning med kvinnor i drag – eller på barnoperan som hon under hösten iscensatte på Kungliga Operan, ”Flyg vart du vill”.

”Slick” på Riksteatern av och med Sofia Södergård, alias Qarl Qunt, har turnerat sedan 2020 genom Riksteatern. Foto: Andreas Nilsson

– När man söker bidrag från Kulturrådet måste man kryssa i olika rutor för att tala om vilken målgrupp man vänder sig till – men jag gör ingen skillnad på barn och vuxna. Alla blir glada, oavsett ålder.

För några år sedan gav Moderna museet ”Charlotte Engelkes och konsten” – där performancekonstnären uppträdde med huvudet instoppat i klockstycket från en bastuba, och berättade och sjöng Hilma af Klint och Marcel Duchamp.

– Det var väl också en sorts sagostunder, precis som när dragqueens guidar på Dramaten, säger hon om sina egensinniga uppträdanden.

Varför just dragqueens i dag provocerar högerkonservativa politiker och debattörer har hon svårt att svara på. Efter 20 år i Berlin, där Engelkes tillhört danskompaniet Sasha Waltz, är hon van vid ett mer tolerant klimat.

Kan hatet som riktas mot dragqueens bottna i avundsjuka? En inre längtan efter att vara lika lekfull och fri själv?

– Det beror ju på vilka rädslor man bär på, hur mycket frihet man haft som barn. Om man bygger en hel rörelse på att försöka motverka något, då tycker jag att man borde titta närmare på sig själv. Vad är det jag saknar – vad väcker det där hos mig?

Fakta. Charlotte Engelkes Yrke: Performancekonstnär, regissör, dansare, skådespelare Ålder: 60 Aktuell: Rolldebuterar som Portia i ” Köpmannen i Venedig” vid Lausitz-festival, Tyskland, i augusti; regisserar nya föreställningen ”Honey, honey” på Regionteater Väst; samt koreograferar ”Livet – 200 barn dansar Mozarts rekviem” med Västerås sinfonietta och kör på Subtopia, Botkyrka, under hösten 2023. Visa mer Visa mindre