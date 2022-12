Kvinnorättskämpen Mary Wollstonecraft skildrar det undersköna och eländiga Skandinavien

”För den som önskar sig en stunds verklighetsflykt då och då vet jag inget bättre recept än att läsa gamla resebeskrivningar”, skrev Gunnar Ekelöf på den här sidan i februari 1957. Men, inskärper han, de måste vara av ”god årgång”. Om det historiska avståndet mellan författare och läsare är för stort, krävs så mycket kringstudier och tolkningsarbete att det omedelbara njutningsmomentet försvinner. Helst bör man söka sig till reseskildringens klassiska epok, som i Ekelöfs mening inföll mellan 1650 och 1850, ”med tonvikt på 1700-talet”. Den egna tiden underkänner han fullständigt. Efter Sven Hedin har det gått utför med genren; ”i dag finns praktiskt taget ingenting”.

Om Ekelöf hade levt i dag, på betryggande avstånd från 20- och 30-talets resenärer, skulle han kanske ha bedömt dem vänligare. Åtminstone ägnas de en berömd bok inom reselitteraturforskningen, Paul Fussells ”Abroad: British travel writing between the wars” (1980). Fussell läser reseskildringar av bland andra D H Lawrence och Evelyn Waugh som vittnesmål från det han kallar ”the final age of travel”. Efter 1939 har det nämligen enligt Fussell blivit omöjligt att resa. Det går bara att turista, och det är något helt annat. Där resenären eftersträvar ett klarsynt och jämbördigt möte med verkligheten, är turisten blott en konsument: en ängslig statusneurotiker som har mer gemensamt med ”massagesalongskunder”.

Det är lätt att göra sig lustig över Fussells och Ekelöfs teorier. Slutsatsen av dem blir ju att reseskildringens glansperiod inte alls tillhör en viss epok, utan ett melankoliskt förr med varierande datering. Men måste det naiva resonemanget betyda att de har fel i sak? Utgår man från att kvalitet är relationellt och föränderligt, vore det ju möjligt att hävda att en reseskildring inte blir riktigt intressant förrän några avgörande decennier har förflutit. Att det är först då, när dess människor och platser har sjunkit undan från den samtida optikens synfält, som en reseskildring verkligen kan börja se.

I de banorna funderar jag när jag läser Mary Wollstonecrafts ”Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark”. Wollstonecraft är numera ihågkommen framför allt som en tidig kvinnorättskämpe. Skriften ”Till försvar för kvinnans rättigheter” från 1792, där hon intog den för tiden exceptionella ståndpunkten att kvinnor är lika intellektuellt kapabla som män, blev en grundtext för både den europeiska och den amerikanska feminismen. Medan hon levde var det dock för reseberättelsen som Wollstonecraft var mest uppskattad. Den publicerades 1796, översattes anonymt till svenska två år senare och kom i en andra översättning av Jane Lundblad 1978.

Nu har Ellerströms gett ut en tredje version. Den är gjord av idéhistorikern Elisabeth Mansén, som i det kunniga förordet argumenterar för vitsen med en nyöversättning. Nytt material har kommit i dagen sedan Lundblads tid. Dessutom är de äldre utgåvorna svåra att få tag i. Och det vore helt enkelt synd, menar Mansén, om en så fascinerande text begravdes i antikvariatens magasin.

Mycket riktigt rör det sig om en märkvärdig samling brev. Särskilt gripande blir de i ljuset av sin tillkomsthistoria, också den redogjord för i Manséns förord. Wollstonecraft lämnade England för Skandinavien i juni 1795. Bara en månad tidigare hade hon försökt ta livet av sig, i förtvivlan över att hennes make, affärsmannen Gilbert Imlay, varit otrogen. Genom att åka bort med parets ettåriga dotter hoppades hon kunna rädda förhållandet. Syftet med resan var nämligen att ta reda på vad som hänt med ett skepp som Imlay ägde, och som försvunnit med sin silverlast någonstans i trakten.

Wollstonecraft lyckades aldrig bringa klarhet i skeppets öde. Framåt hösten återvände hon till London, bara för att upptäcka att maken helt öppet levde med en annan kvinna. Wollstonecraft försökte då dränka sig i Themsen. Hon räddades, fann en ny livskamrat i filosofen William Godwin och återupptog sitt författarskap. Två år senare, 38 år gammal, avled hon i samband med födseln av dottern Mary, som under efternamnet Shelley kom att bli känd som författare till ”Frankenstein” (1818).

Själavåndan kan i texten bara anas. Breven – skrivna inte för privat korrespondens, utan för att publiceras – riktar sig till ett ”du” som är lätt att tolka som Imlay, men som kanske hellre bör begripas som en rent litterär adressat. Det gör tilltalet icke-didaktiskt, nästan intimt. Läsaren känner sig personligen apostroferad av Wollstonecraft, inbjuden att tillsammans med henne tänka och se.

Klimatet på den svenska västkusten leder Wollstonecraft till slutsatsen att det måste vara på ett sådant här ställe som människan tog sina första steg

Det man då möter är en underskön, men också fattig och eländig del av världen. Klimatet på den svenska västkusten leder Wollstonecraft till slutsatsen att det måste vara på ett sådant här ställe som människan tog sina första steg. Det ofruktbara Skandinavien gav henne alla incitament att sprida sig över jorden, liksom att dyrka solen som en lynnig, fläckvis närvarande gud. ”Sannerligen, tänkte jag, även om solen någonsin skiner här så kan den inte värma dessa stenar.”

Wollstonecrafts första anhalt är Göteborg. Därifrån rör hon sig norrut till Strömstad och in i Norge med båt. Efter ett par veckors rundresa, bland annat till Oslo (som då hette Christiania), åker hon vidare till Köpenhamn och det ännu danska Altona, numera en del av Hamburg. Hon bor på värdshus och i privatbostäder, träffar bönder och handelsmän, studerar noggrant lokala seder. Svenskar äter oavbrutet. Norrmän älskar musik. Danska barn är sällsynt bortskämda, då deras mödrar saknar ”handlingsprinciper som styr deras känslor”.

Trots de antropologiska spekulationerna värjer sig Wollstonecraft mot begreppet ”nationalkaraktär”, som hon uppfattar som essentialistiskt. Människan formas mer av yttre förhållanden än av någon sorts medfödd, mystisk kärna. Det är därför utbildning är så viktig: för att alla ska få chansen att höja sig ur barbariet. Svårare att påverka är klimatets inverkan på temperamentet. Svenskarnas tröghet förklaras med att de måste lägga tid på att skydda sig mot vinterns påfrestningar, i stället för att utveckla konsten och vetenskapen.

Mer än något annat är Wollstonecraft ett barn av upplysningstiden. ”Att fundera över världens framtida utveckling till det bättre” beskriver hon som sitt ”favoritämne”. Hon tror på förnuftet, och blir under resan övertygad om att ”en nations dygder […] står i exakt proportion till landets vetenskapliga framsteg”. Här kan de skandinaviska länderna knappast mäta sig med kontinenten. Den påstått sofistikerade umgängeskulturen i Stockholm är på sin höjd en pastisch på den franska, ett inövat och rotlöst manér. Då trivs Wollstonecraft bättre på landsbygden. Särskilt i Norge – ”det friaste samhälle jag någonsin sett” – får hon syn på ett okonstlat sätt att vara, i kontrast till det smaklösa Köpenhamn.

Desto mer positiv är Wollstonecraft till de skandinaviska landskapen. När hon beskriver deras skönhet blir prosan målande och inspirerad, i linje med tidens allmänna naturromantik: ”när granarnas spetsiga toppar är fulla av mogna kottar och solen ger glans åt deras ljusgröna nyans, som övergår i violett”.

Ett särskilt intressant stycke rör ett vattenfall i Fredrikstad. Wollstonecraft upplever hur strömmens våldsamma rörelser omedelbart återspeglas i intellektet:

”Mina tankar flög från jorden till himlen och jag frågade mig själv varför jag var fjättrad vid livet och dess elände. Ändå var de omstörtande känslor som denna sublima företeelse väckte behagliga. När jag betraktade [vattenfallet] steg min själ med förnyad värdighet över sina bekymmer. Jag sträckte mig efter odödligheten – och det verkade lika omöjligt att hejda mina tankars ström som strömmen framför mig, ständigt varierande, alltid densamma.”

Nyckelordet i avsnittet är ”sublim”. Under 1700-talet fick detta antika uttryck ett uppsving i och med att estetiken började utkristalliseras som vetenskapsgren. Den engelske filosofen Edmund Burke var en av de första att ägna en längre skrift åt begreppet, och menade att det var just i naturen som det sublima skulle sökas. Orsaken är att det sublima hänger samman med maskulina egenskaper, som förmågan att likt en naturkraft inge fruktan och beundran. Annorlunda fungerar det sköna, som hos Burke är det sublimas begreppsliga motsats. Det sköna är mjukt, behagligt, friktionslöst – det väcker ömhet, snarare än respekt. Med andra ord är det sköna kvinnligt.

När man läser Wollstonecraft känns fattighusen, missväxten och skeppsbrotten inom räckhåll

Wollstonecraft och Burke hörde båda till det intellektuella Londons centralgestalter. De var oense om mycket, inte minst om franska revolutionen, vars betydelse de debatterade i åratal. Mot den bakgrunden får Wollstonecrafts naturbeskrivningar en ytterligare innebörd. Uppenbarligen är det sublima inte manligare än att det kan erfaras av en kvinna, som dessutom förmår omsätta denna erfarenhet i språk. Det sublima skänker även hennes tankar dignitet. Och det sker, kan man tillägga, efter att hon ensam tagit sig över havet, till en avlägsen plats i ett avlägset land, med siktet inställt på att till mänsklighetens fromma ge språk åt det hon ser.

Detta, ”att seende iaktta vad vi ser” och sedan återberätta det, är för Ekelöf en i samtiden förlorad förmåga. Men genom att läsa gamla reseskildringar anser han att vi i någon mån kan återvinna den. Vi måste ”försöka etablera en relativitet inom oss”, för att på så vis uppnå en perspektivisk historiesyn. Det förflutna är ju aldrig helt förflutet. Och när man läser Wollstonecraft känns fattighusen, missväxten och skeppsbrotten inom räckhåll. Men också de askgrå granarna, luftens friskhet, havets storm och stiltje.

Mary Wollstonecraft. ”Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark”. Övers. Elisabeth Mansén. Ellerströms, 301 sidor.

