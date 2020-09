”Kvinnostaden” ger historisk kontext i en strålande språkdräkt

Teater ”Kvinnostaden” Upphovsperson: Christine de Pizan, Hildegard av Bingen, Heliga Birgitta, Moderata Fonte, Trota de Salerno, Marie de France, Hroswitha von Gandersheim Regi: Staffan Valdemar Holm. Bearbetning: Staffan Valdemar Holm, Irena Kraus. Översättning: Linda Östergaard, Pamela Jaskoviak, Jens Nordenhök, Alf Härdelin Scenografi, kostym: Bente Lykke Møller. Ljus: Torben Lendorph. Peruk, mask: Barbro Forsgårdh, Anne-Charlotte Reinhold. Medverkande: Inga-Lill Andersson, Stina Ekblad, Lena Endre, Elin Klinga, Marall Nasiri, Ingela Olsson, Marie Richardson, Maria Salomaa, Kristina Törnqvist. Scen: Elverket, Dramaten. Stad: Stockholm. Speltid: 1 timme 45 minuter. Visa mer

In på scenen kliver en grupp kvinnor tillsammans med bestämda steg långt fram mot rampen. Kanske väcks minnet av hur rader av kvinnliga skådespelare under metoomanifestationen #tystnadtagning tågade in på svenska scener för att klädda i svarta eller mörka färger läsa upp vittnesmål från en sexistisk teatervärld.

Denna grupp Dramatenkvinnor är visserligen här för att läsa en sorts vittnesmål i textform men av andra slag och med annat anslag. De ser stolta ut, glada och lugna, iförda avslappnat eleganta klänningar i somrigt blommönstrat, ljusblått och olika toner av beige, med lediga vita gymnastikskor på fötterna. Samlade som till en bättre dammiddag, en litterär salong eller kanske en bildad bokklubb eller läsecirkel.

Allt omkring dem är vitt. Teaterns minimalistiska scenformat den svarta boxen påminner här i Bente Lykke Møllers scenrum i stället om konstens den vita kuben, ett avskalat ljust rum där konstverken ska få utrymme att tala för sig själva. Liksom på en utställning projiceras en textruta med varje alsters upphovsperson och verktitel på den vita fondväggen.

Ur ”Kvinnostaden”. Foto: Sören Vilks

Vad är det då som ställs ut för närläsning? En stad byggd av verk av medeltida kvinnor. Kanske inte en komplett stadssiluett, men åtminstone flera stora byggnader. Regissören Staffan Valdemar Holm har tillsammans med dramatikern och dramaturgen Irena Kraus bearbetat texter skrivna på 900-talet till 1500-talet av kvinnliga tänkare och skapare inom dramatik, medicin, litteratur, poesi, teologi och filosofi.

Inspirationen, ramen och titeln ”Kvinnostaden” är lånad från Christine de Pizans klassiker inom feministisk litteratur, ”La cité des dames” från 1405. Pizan försörjde ensam tre barn genom sitt författarskap och i sin kändaste bok skriver hon fram just en allegorisk stad. Hon befolkar den med framstående kvinnor i historien och sagorna i en argumentation för kvinnors värde och rättigheter i samhället. Kvällen inleds följaktligen med hennes berättelser om Penthesileia och amasonerna, det krigiska kvinnofolket som levde utan män och för krigskonsten, och om den trollkunniga Kirke och andra kvinnor i grekisk mytologi.

En upptagenhet av det kroppsliga blir en påtaglig länk till vår tid men framför allt en ingång till medeltidens tänkande om ämnet. Det handlar inte enbart om beskrivningar av könen och kroppen, utan om hälsodieter, medicinska råd, slem, blod, kroppsfunktioner och välgörande örter.

Mystikern, diktaren och helgonet Hildegard av Bingens ”Läkekunskap” föranleder en kollektiv mimsekvens av en förlossning, och fniss åt råden om muskot mot måttlöst skrattande samt vin, inte vatten, vid feber. Hit hör även författaren och gynekologen Trota di Salernos ”Om behandlingar för kvinnor”. En ambivalent bild av kvinnan och hennes kropp ges i den tyska 1200-talsdikten ”Der Rosendorn” av okänd författare, där en jungfru och hennes vagina hamnar i gräl och skiljs åt. Mustigt eller misogynt, döm själv.

Foto: Sören Vilks

Lyssna, fundera, analysera själv är den generella uppmaningen här. Uppsättningen är dramatiserad läsning mer än dramatisk gestaltning, ambitionen upplysande snarare än direkt politisk. Den som är ute efter dagsaktuell feministisk debatt, lockad av titeln eller min inledning här, hamnar kanske fel men får historisk kontext i stället. I en strålande språkdräkt.

Ibland infinner sig en väl sval distans, troligen inte enbart på grund av den akademiskt litterära tonen utan också av coronaskäl. Skådespelarna är noga med avstånden, och juckande hundar, tungkyssar och svärdskamp listas som närgångna inslag som har försakats i produktionen.

Men intresset vinner, understött av en ensemble med pedagogisk närvaro, ironiska glimtar och ett och annat isande metoovrål. Vi får det mörkt komiska läsdramat ”Dulcitius” av nunnan som på 900-talet blev medeltidens första dramatiker, Hroswitha von Gandersheim, italienska poeten Moderata Fontes fyndigheter i ”Kvinnors förtjänster”, och den rafflande historien om varulven ”Bisclavret” av franska Marie de France. Samt det vackra språket i Heliga Birgittas ”Uppenbarelser”, i en påminnelse om att klostret kunde vara ett rum som gav dåtidens kvinnor skapandeutrymme.

