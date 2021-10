Kylie Minogue flyttar hem till Australien

– Jag har tillbringat mycket tid med min familj i Australien i år och det kändes väldigt bra och det är något som jag har pratat om ett tag. Men oroa er inte, jag kommer att besöka Storbritannien regelbundet, säger Minogue enligt BBC.

Kylie Minogue slog igenom i såpoperan ”Grannar” i mitten av 1980-talet och har sedan dess haft en framgångsrik popkarriär. Hon har sålt mer än 70 miljoner album världen över och är känd för hits som ”Can't get you out of my head” och ”I should be so lucky”.