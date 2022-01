La La Lars spelar näringsrika jazzmelodier

Jazzkonsert La La Lars Scen: Fasching, Stockholm. Visa mer

Elbasfantomen Jaco Pastorius sa vid ett tillfälle att även basister behöver lära sig melodin i varje stycke de spelar. Det kan ju tyckas självklart. Men i praktiken händer det att musiker som vanligen har till uppgift att understödja ledmotiven mest bara fokuserar på sitt.

Lars Skoglund är rena föredömet. Nu har han i och för sig komponerat nästan all musik den här kvällen på Fasching. Men under själva framförandet är han trummis. Och som sådan påminner han närmast om, säg, Levon Helm från The Band. Eller Brian Blade. Eller rentav en annan Skoglund: salige Bosse, som dock inte var släkt med Lars. De är olikartade trummisar på många sätt. Men med det gemensamt att de ser (eller såg) bortom sina instrument och i stället till musiken som helhet.

I Skoglunds grupp La La Lars hanteras melodierna främst av saxofonisten Jonas Kullhammar och trumpetaren Goran Kajfes. Även pianisten Calle Bagge och basisten Johan Berthling deltar i det, medan Skoglund själv sällan ens betonar de taktslag som ligger direkt under ledande toner. Men han spelar på ett sätt som hela tiden uttrycker en medvetenhet om vad som sker på alla plan i musiken. Det handlar inte om att i någon mening trumma melodin, utan om att ge den mesta möjliga plats och näring. Kalla det kanske att spegla den – i stället för att spela den.

Flera låtar är uppbyggda så att det snarare är basen som markerar grundpulsen. Där finns på samma gång ofta kontramelodiska motiv, som även plockas upp av Bagge på diverse klaviaturinstrument. Men basistens traditionella roll som ett slags medlare mellan rytm och harmonik – i förlängningen även melodin – tilldelar Skoglund många gånger sig själv.

Alla på scenen är i god form men reflekterar subtilt även den lite dämpade stämning som kommer av återinförda restriktioner, med begränsad publik, obligatorisk sittplats och avstånd mellan sällskapen.