La Scala-säsongen skjuts upp till februari

Årets säsong skulle ha öppnats med en föreställning av ”Lucia di Lammermoor”, en opera av Gaetano Donizetti från 1835.

Enligt nyhetsbyrån APA är flera av musikerna i symfoniorkestern sjuka i covid-19. Operahuset har nu varit stängt under två veckor. Under våren höll institutionen stängt under fyra månader på grund av den ökade smittspridningen i Lombardiet.

Sedan i fredags har Lombardiet infört karantän med totalt utegångsförbud, skriver APA. Alla teatrar och konserthus är stängda i hela Italien sedan den 26 oktober.

