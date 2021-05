Lady Gaga berättar om våldtäkt i dokumentär

Sångerskan och skådespelerskan har tidigare berättat att hon blivit våldtagen av en person inom musikindustrin, men berättar i dokumentären ”The me you can't see” fler detaljer om händelsen och hur hon har påverkats av övergreppet.

– Jag var 19 år gammal och jag arbetade i branschen och en producent sade till mig: Ta av dig dina kläder, berättar hon i dokumentären.

Lady Gaga – eller Stefani Germanotta som hon egentligen heter – säger att hon sade nej, men att hon då ska ha hotats med att all hennes musik skulle brännas, och att hon då frös till och sedan knappt kommer ihåg vad som hände.

Musikproducenten, som Gaga inte vill namnge, ska sedan ha släppt av henne utanför hennes föräldrars bostad. Hon upptäckte senare att hon blivit gravid.

Några år senare drabbades världsstjärnan av en ångestattack som krävde sjukhusvård, vilket enligt henne själv fick henne att inse att hon drabbats av posttraumatisk stressymptom efter övergreppen.

– Jag hade ett total psykotiskt sammanbrott och i ett par år var jag inte samma tjej, säger hon i dokumentären, som finns på Apples strömningstjänst Apple tv plus.

Hon säger att det tog ungefär 2,5 år av terapi innan hennes vilja till självskadebeteende försvann.

