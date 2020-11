Lady Gaga till attack mot Trump

USA-valet 2020

Lady Gaga framhöll också att Trump är en man som ”tror att hans berömmelse ger honom rätten att ta tag i era döttrar, systrar, mammor eller fruars kroppsdelar”, och refererade till Trumps ökända skryt från 2005 om att ”ta kvinnor på fittan” (grab them by the pussy).

Trump pratade om Lady Gaga på sitt eget valmöte i Pennsylvania och sade att han ”känner till många historier” om artisten. Där kritiserade han också Jon Bon Jovi, Jay-Z och LeBron James.

Läs mer: Världsartister plockas in i presidentvalets slutspurt