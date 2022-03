”Lamm” en långsamverkande skräckfilm om det lilla livet

Drama ”Lamm” Regi: Valdimar Jóhannsson. Manus: Valdimar Jóhannsson och Sjón. I rollerna: Hilmir Snær Guðnason, Noomi Rapace, Björn Hlynur Haraldsson m fl. Längd: 1 tim 46 min (från 15 år). Språk: isländska. Biopremiär. Visa mer

Ska man skratta eller gråta åt den isländska rysaren ”Lamm”? Rätt vad det är landar i alla fall en lammliknande människa, eller om det är ett människoliknande lamm, framför fötterna på Maria (Noomi Rapace) och Ingvar (Hilmir Snær Guðnason). Ett mirakel i päls på stallgolvet som genast höjer stämningen i ett äktenskap som underordnat sig jordbrukslivets gilla gång. Hon verkar inte ens tveka utan tar den nyfödda ungen i sin famn, medan han strax plockar fram spjälsängen ur förrådet.

Alla vill väl kela med ett litet lamm, men är det inte lite varning på att börja klä det i stickad polo och gullig regnjacka? Eller är det bara en hjärtslitande sorgereaktion på ett förlorat barn?

Jag ser filmen färgad av en trailer som använder The Beach Boys ”God only knows” som självmedveten popkontrast för att sälja in ”Lamm” som en väldigt samtida mindfuck-skräck (låten finns inte med i filmen). Men Valdimar Jóhannssons regidebut berättar snarare om en återskapad familjeidyll utan att blinka, och hemsöks mer av onda aningar än spefull smartness.

Det finns inget skrattretande över glädjen i ansiktet på Noomi Rapace, som gör sin mest spännande roll på x antal år. Maria och Ingvar, visserligen efter en stunds övervägande men besjälad av hustruns livsgnista, är ju plötsligt lyckliga. Därför har de inga biologiskt kritiska samtal utan välkomnar lammet Ada som en välsignelse. Det enda störningsmomentet är tackan som verkar vilja ha tillbaka sin unge. Plus något annat obestämbart mörker som rör sig runt knuten.

Valdimar Jóhannsson har med manushjälp av Sjón skapat en långsamt verkande skräckfilm om det lilla livet, där parets ordkarga relation passar in i det förstummande landskapet. Deras äktenskap är inte kärlekslöst men det finns en outtalad sorg mellan dem, som verkar skingras för vinden när Ada dyker upp. Däremot släntrar Ingvars bror Pétur, en sliten popsångare, in på gården och skapar viss disharmoni.

För den som har koll på isländska filmexporter utspelar sig ”Lamm” i välbekanta vidder. Såväl titeln som inramningen gör det svårt att inte associera till succéer som ”Om hästar och män” och ”Bland män och får”, men djurhållningen i ”Lamm” föder en helt egen dramatik. Den innehåller inte heller på samma slags kärvänligt burdusa humor, även om premissen alltså utmanar publiken att hålla tillbaka skrattet.

Det är inte riktigt samma tröstlösa tillvaro som i Béla Tarrs svartvita ”Turinhästen”, men att den numera pensionerade ungerske regissören är en av filmens producenter känns inte helt främmande. Långa stunder är ”Lamm” lika befriande händelselös. Eller rättare sagt följer filmen tålmodigt deras vardagsrutiner, vilket skapar utrymme för en orolig väntan i bilderna.

Precis som i ovan nämnda isländska filmer befinner vi oss långt från Reykjavik, och bortsett från traktorn och radion skulle ”Lamm” kunna äga rum ungefär när som helst. Resultatet påminner om en olycksbådande vaggvisa, där inte bara den mäktiga omgivningen utan även mytologiska väsen inskärper människans eviga litenhet.

Se mer. Tre andra filmer med isländska landskap: ”Korpen flyger” (1988), ”The juniper tree” (1990), ”Woman at war” (2018).

