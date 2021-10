Lana Del Rey har fått tillbaka sin kärlek till gatorna

Pop Lana Del Rey ”Blue bannisters” (Polydor/Universal) Visa mer

På ”Blue bannisters” – Lana Del Reys andra album i år och åttonde totalt på nio år – är det som vanligt slutet av juli och kompisarna är på semester någonstans roligare. Allt är som en ovanligt händelselös film noir där tristessen aldrig mynnar ut i något spännande.

Ingen har varit bättre på att tonsätta den där kontrasten mellan på ytan uttråkad coolhet och en önskan om något mer än Lana Del Rey.

På ”Blue bannisters” förstärks melankolin ytterligare av pandemin. ”Violets for roses” inleds med stilla glädje över att se flickor i sommarklänningar – utan ansiktsmasker. I ”Black bathing suit” sjunger hon om längtan efter att träffa någon att möta undergången med.

Efter att hon och producenten Jack Antonoff styrt de två föregående albumen åt det organiskt folkiga hållet är ”Blue bannisters”, med hjälp av hiphopproducenten Mike Dean, en återgång till det mer urbana. Lana Del Rey har, som hon själv uttrycker det, fått tillbaka kärleken till gatorna.

Så långt allt gott. När hon håller sig till sin egen lilla nisch, där 60-talets mest dramatiska stämningar tolkas genom ett postmodernt 90-talsfilter, är ”Blue bannisters” ännu ett utmärkt Del Rey-album. Men hon fyller också ut med några tidigare outgivna låtar som borde fått stanna i arkivet. Det är inte svårt att förstå varför till exempel bleka ”Dealer” inte kom med på ”Chemtrails over the country club”.

När Del Reys försök att bredda sig, som tunna jazzpastischen ”If you lie down with me”, också faller platt till marken önskar man att hon hållit ”Blue bannisters” mer fokuserat. Eller bara väntat ett halvår till och samlat på sig fler vassa låtar.

Bästa spår: ”Beautiful”

