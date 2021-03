Lana Del Rey skalar ner mot det mer jordnära

Pop Lana Del Rey ”Chemtrails over the country club” (Universal Music) Visa mer

I skärningspunkten mellan musik och estetik, poplåtar och lyrik, har Lana Del Rey genom åren byggt en egen värld runt sina låtar. Stundtals eterisk och flyktig, stundtals närmast domedagsprofetisk.

Ända sedan hon slog igenom med låten ”Video games” för tio år sedan har hon omgärdats av kontroverser, ständigt förföljd av frågan om vad som är sant och inte, uppdiktat eller ej; Var börjar personen Lana Del Rey och var börjar artisten, konstnären, den numera publicerade poeten som ständigt uppfinner sig själv?

”Framgång konserverar”, konstaterade den uppburna musikproducenten Kjell Andersson, när han summerade sin långa gärning och sin syn på musik i en DN-intervju tidigare i veckan. Så klart har han rätt, men så klart beror det också på vad som läggs i ordet framgång.

För visst är det väl så att de bästa och mest långlivade artisterna drivs av en framåtrörelse, en önskan om att bryta mark såväl i melodi, som inuti. Komma närmare kärnan i det de vill uttrycka, och det gäller lika mycket för The Beatles, som säg Taylor Swift och Lana Del Rey.

Sen är det ju inte alla som lyckas.

Lana Del Rey å sin sida har ett särpräglat, lågmält och vemodigt uttryck bortom hitsen, men som aldrig riktigt låter sig fixeras. Och som en artist som sålt miljontals skivor har hon alltid varit lite av en udda fågel.

Det är först nu folk ser på henne som en fullödig berättare snarare än en trend, sade hon själv, i en intervju häromveckan. Den kretsade delvis kring att hon, på sitt sjunde album, gör någonting anmärkningsvärt. Skalar av, skalar ner. Som om hon rivstartat bilen och lämnar sitt älskade, soldränkta Los Angeles för betydligt mer lantliga, jordnära trakter. Inte helt olikt Taylor Swift som drog till skogs på ”Folklore”, ett album där också producenten och låtskrivaren Jack Antonoff var inblandad.

Medan föregångaren ”Norman fucking Rockwell!” (2019) hade någonting tveklöst urbant och kaxigt över sig är Lana Del Reys nya skiva till stor del marinerad i folkmusik, americana, förkläden och småstad.

Singeln ”Chemtrails over the country club” och balladen ”Let me love you like a woman” låter mest som det hon gjort innan, medan spåren ”Yosemite” och ”Wanderlust” inleds med någonting i sammanhanget så ovanligt som akustisk gitarr. I den senare sjunger Lana Del Rey som en folksångerska från förr, samtidigt som bakgrundspratet under inspelningen tillåts läcka in.

Tankarna går till Shirley Collins, Kate McGarrigle och Vashti Bunyan. Liksom till Joni Mitchell, vars sång ”For free” (1970) Del Rey tolkar i skivans stora final. Det är en låt om hur musik blir till framgång, men också om insikten av att drivkrafterna är desamma som innan det blev möjligt att köpa smycken för gaget.

Även det inledande spåret ”White dress” vilar på en liknande känsla när hon över ett piano drömmer sig tillbaka till när hon var 19 år, lyssnade på The White Stripes och Kings of Leon och arbetade som servitris. Förvisso alltid som en kvinna bland män, men, sjunger hon, hon saknar det enkla, det som inte kan värderas.

Sången för sångens skull.

Och det är på sätt och vis albumets kärna.

Bästa spår: ”Wanderlust”, ”Yosemite”

