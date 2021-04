Lana del Rey släpper ny skiva – igen

Beskedet har lämnat internet i förvirring, då sångerskan tidigare har meddelat att hon ska släppa skivan ”Rock candy sweet” den 1 juni. Den ska vara en sorts svar på den kritik som riktats mot sångerskan om så kallad kulturell appropriering och glamorisering av våld.

Det är bara någon månad sedan Lana del Reys skiva, ”Chemtrails over the country club”, släpptes. I fjol debuterade hon även som poet med ”Violet bent backwards over the grass”, som släpptes som digital ljudbok.

