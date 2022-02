Lana Del Reys album ”Born to die” kom den 27 januari 2012. Det var inte hennes debut, men på det självbetitlade albumet från 2010 stavas hennes namn Lana Del Ray, och dessutom drogs det tillbaka efter tre ynka månader på marknaden, så i praktiken är ”Born to die” början på Lana Del Reys artisteri så som vi känner det.

Egentligen är Lana Del Rey döpt till Elizabeth Woolridge Grant. Hon föddes 1985 på Manhattan men växte upp upstate, med en framgångsrik it-entreprenör till pappa och lärare till mamma. Hennes tonår präglades av dödsångest och alkoholproblem. Som artonåring började hon sjunga på undergroundklubbar i Brooklyn, och fick med tiden ett skivkontrakt på ett indiebolag.

Omslaget till Lana Del Reys ”Born to die”. Foto: Interscope/Polydor

Det blev debutalbumet, det som knappt såg dagens ljus innan det försvann från de digitala plattformarna. På grund av svårigheter med lanseringen – upphovskvinnan ville bland annat omväxlande kalla sig för Lizzy Grant, Lana Del Ray och Lana Del Rey, vilket ställde till det för skivbolagets pr-arbete – köpte hon till slut tillbaka låträttigheterna. Skivan släpptes aldrig i fysisk form.

Året därpå gjorde hon i stället Youtubesuccé med två hemmagjorda musikvideor, ”Video games” och ”Blue jeans”. Uppmärksamheten hon fick banade väg för ett nytt album, och ”Born to die” släpptes över hela världen i januari 2012 på skivbolagen Interscope Records och Polydor. Musiken var influerad av triphop och r’n’b, men fylld av stråkar och med arrangemang som förde tankarna till filmmusik. Hon sjöng om storslagen kärlek och dekadenta fester, och låttexterna var stinna av referenser till ett svunnet Amerika – Vladimir Nabokovs ”Lolita”, Walt Whitman, Elvis och Marilyn Monroe.

Albumet fick blandad, ibland milt positiv men inte sällan svidande kritik. På musiksajten Pitchfork jämfördes skivan med ”en fejkad orgasm”, och i Rolling Stone förvånades en kritiker över hur ”tråkig, dyster och svältfödd på pop” den var, ”med tanke på hennes tjusiga image”. ”Born to die” var både överproducerad och underutvecklad, slog rockrecensenterna fast.

Baby, love me 'cause I'm playing on the radioHow do you like me now?

Publiken höll inte med. Under året som gick sålde albumet i 3,4 miljoner exemplar, vilket gjorde det till världens femte mest sålda skiva det året. Häromåret blev Lana Del Rey den första kvinnliga artisten vars debutalbum – nåja, tillgängliga debutalbum – legat på Billboards 200-lista i mer än 400 veckor. För ”Born to die: Paradise edition”, som kom i november 2012 och innehöll åtta nya låtar, nominerades hon till en Grammy.

– Hon var så färdig redan från början, det finns ingen tveksamhet, hon debuterar med självklar auktoritet. Hon har sin persona färdig och klar, hon vet hur hon ska låta och varför. Hon kommer med perfekta låtar, ett unikt sound och en färdigmöblerad värld som lyssnaren kan flytta rätt in i. Som David Bowie med Ziggy Stardust. Allt utstrålar mästerskap, mognad, total kontroll. Det är en klassiker direkt, säger författaren och essäisten Kristoffer Leandoer.

I sin essäbok ”Längta hem, längta bort” från 2020 skriver han om Lana Del Reys gåtfulla persona: ”När detta görs rätt kan det vara ett sätt att ta tillbaka sig själv, rätten till sin kropp, sin bild, sitt kön, sitt namn, sitt uttryck. Jag inbillar mig att det är precis vad Lana Del Rey håller på med. Hon gör bilden till sin bundsförvant i stället för sin bödel, hon använder den till att berätta sin egen historia.”

Lana Del Rey i ”Saturday night live” 2012. Foto: Dana Edelson/NBC

I samband med lanseringen av ”Born to die” gjorde Lana Del Rey ett framträdande i den amerikanska pratshowen ”Saturday night live”. Allmänhetens hån visste inga gränser. Sociala medier fylldes med kritik mot hennes sångteknik och utseende, och i ett läckt mejl kallade NBC:s nyhetsankare Brian Williams hennes insats för ”den sämsta i SNL:s historia”.

I dag framstår kritiken som obegriplig. I spetsprydd vit aftonklänning och högblank peruk växlar hon mellan en djup, nästan operalik basröst och en flickaktig falsett. Hon vajar av och an medan hon sjunger, tidigare nämnda ”Video games” och ”Blue jeans”, och efter varje refräng gör hon en långsam, utstuderad snurr på stället. Blicken har hon fäst i scengolvet så att lösögonfransarna täcker halva ansiktet. Det är hypnotiskt.

You've got the worldBut baby, at what price?

Lana Del Rey blev en ikon för sad girls och för hela den generation som tillbringade sin ungdom på det vagt alternativa internetforumet Tumblr. Det hände sig vid den tiden då tv-serien ”Mad men” sändes och människor anordnade maskerader där de klädde ut sig till Joan Holloway och drack old fashioned, och Lana Del Reys blandning av 50- och 60-talsestetik, olycklig och/eller förbjuden kärlek och alkoholromantik låg rätt i tiden. Albumet förde med sig en doft av dyr parfym och cigaretter, det smakade körsbär och kokain, och tilltalade otaliga tonåringar med fäbless för eyeliner och David Lynch.

– Radar man upp alla filmer, poeter, konstnärer och musiker som aktiveras på olika sätt i hennes texter får man ett ganska rymligt amerikanskt panteon, säger Kristoffer Leandoer.

– Precis som i ”En förlorad värld” eller ”Stranger things” bygger hon en värld som är närmast metanostalgisk, nostalgisk över tidigare tiders nostalgi, eller självmytologiserande. Som den amerikanska drömmen under femtiotalet, där Nabokov låter Humbert Humbert och Lolita åka på sin odyssé som en ironisk grimas: det här är vad er reklam egentligen säger, vad er kärnfamiljsidyll egentligen handlar om – kvinnoskräck och pedofili. För henne är poängen att det är en förlorad värld, ett paradise lost, säger Kristoffer Leandoer.

Detsamma gäller hennes filmiska estetik, som hämtad från ett svunnet Hollywood, och hennes popspråk som för tankarna till Beach Boys, menar han.

– Det hon vill åt är de tydliga glappen, solnedgångsglansen och den sjaskiga solkigheten i samma bild. Dennis Wilson och Charles Manson, det är hennes romantik.

Lana Del Rey på väg hem från det mytomspunna hotellet Chateau Marmont i Los Angeles 2012. Foto: Broadimage/REX

Men långt ifrån alla tog Lana Del Rey till sina hjärtan. ”Jag trodde att kraven på autenticitet i musiken var på väg bort, i vår hypermediala värld med alla dess möjligheter till identitetslekar”, skrev DN:s Nils Hansson i sin recension av ”Born to die”, som fick en trea i betyg. Han syftade på den massiva kritik som av såväl musikjournalister som skvallerpress riktades mot Lana Del Reys persona. Bara artistnamnet var suspekt, inspirerat av samtal med vänner från Kuba, femme fatale-skådespelerskan Lana Turner och bilmodellen Ford Del Rey. Vad försökte hon dölja genom att göra sig av med sitt dopnamn? Hade hon gjort injektioner i läpparna? Var hela hennes image bara en cynisk skivbolagsprodukt, designad för maximal uppmärksamhet?

Själv formulerade hon det, i låten ”National anthem”, som att hon ägnade sig åt ”blurring the lines between real and the fake”.

– Hon visste att offentligheten är ett gladiatorspel, att åskådarna vill se äkta blod – och hon gjorde den äktheten till sin mask, skapade en klassisk diva, sårbar och spritindränkt med en olycklig dragning till våldsamma män. När den insatsen väl ligger där på bordet kommer allas blickar att dras dit, och hon kan vara precis vem hon vill där bakom, säger Kristoffer Leandoer.

Många av låtarna på ”Born to die” skildrade kärleksrelationer som var ojämlika ur ett ålders- eller maktperspektiv. Lana Del Rey sjöng om sig själv som undergiven och ständigt längtande efter en mörk, frånvarande mansgestalt, och på omslaget till singeln ”Blue jeans” låg hon med slutna ögon och en tatuerad manshand runt sin hals. Det stack i ögonen i en tid då kvinnliga mainstreamartister just börjat lansera sig som feminister och Taylor Swift låg på topplistorna med ”We are never ever getting back together”.

I heard that you like the bad girls, honeyIs that true?

Kristoffer Leandoer tror att albumets många blinkningar till Nabokovs roman ”Lolita” kan förstås som en kommentar till det han kallar amerikansk populärkulturs kvinnoskräck.

– Den visar sig i att kvinnor aldrig kan vara unga nog eller sårbara nog. Det verkar finnas ett underförstått likhetstecken mellan offer och sexig. Hon verkar på ett sätt identifiera sig lika mycket med Humbert Humbert som med Lolita – hon har den cyniska, litterärt bildade, genomskådande, smarta blicken som ser igenom den glättiga ytan till alla dolda drifter under den. Humbert är melankolisk och nostalgisk precis som Lana Del Reys musik, medan Lolita lever i nuet.

Tio år kan tyckas ha gått fort, men i dag framstår många av konflikterna kring ”Born to die” som föråldrade. Ett par potentiellt förstorade läppar skulle i dag inte få musikkritiker att gå i taket, och det är svårt att föreställa sig att leken med autenticitet och yta i dag skulle orsaka så mycket harm. Dagens kvinnliga popidoler, oavsett om de heter Billie Eilish, Lorde eller Olivia Rodrigo, har Lana Del Rey att tacka för mycket.

Lana Del Rey 2012. Foto: E-Press/TT

I Jia Tolentinos essäsamling ”Falsk spegel” från 2020 skriver hon i essän ”Den besvärliga kvinnans kult”, apropå popstjärnor som Britney Spears och Amy Winehouse: ”En gång framstod besvärliga kvinnor som perversa; numera framstår kvinnor som inte är besvärliga som perversa. Hela tolkningsramen håller på att bli ohållbar. Vi kan betrakta besvärliga kvinnor ur en traditionell synvinkel och tycka att de är kontroversiella, och vi kan betrakta blida kvinnor ur en feministisk synvinkel och tycka att de också är kontroversiella. Vi befinner oss i en situation där kvinnor förkastar den traditionella kvinnligheten i frigörelsens namn och sedan kommer på sig själva med att omväxlande förakta och sukta efter den.”

I det gränslandet rör sig Lana Del Rey på ”Born to die”, och på varje skiva hon släppt sedan dess. Genom åren har kontroverserna som ständigt tycks omge henne blivit fler, men de har ändrat skepnad, liksom Lana Del Rey har ändrat skepnad. Hon är inte längre den våldsromantiserande Lolitafiguren som porträtteras på ”Born to die”. Men besvärligheten består.

This is what makes us girlsWe all look for heaven and we put our love first

Citaten i texten är hämtade ur Lana Del Reys låttexter, i tur och ordning: ”Radio”, ”Million dollar man”, ”Video games” och ”This is what makes us girls”.