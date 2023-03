Lana Del Reys nya är lite för mycket huvud och för lite nerv

Pop Lana Del Rey ”Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd” (Universal) Visa mer

”Jag lever definitivt från nacken och uppåt”, sa Lana Del Rey nyligen till Billboard. Uttalandet gällde hennes nya, nionde album, men kan även appliceras på den nu 37-åriga singer/songwriterns hela karriär. Få samtida artister har som hon så koncentrerat använt huvudet för att skapa en egen, musikalisk värld.

Med referenser från litteraturen, film-, konst- och modehistorien har hon konstruerat ett universum vars detaljrikedom är imponerande men vars karaktär är oemotsägligt kall. Så kan hon också komma undan med att kalla sig icke-feminist, skriva om destruktiva relationer och alludera på strypsex i sina pressfoton. Hela hennes position är så cerebral att ingen kritiker, i alla fall inte längre, tolkar henne bokstavligt.

”Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd” är en lång titel till och med för den ordrika Del Rey. Platsen är en bortglömd underfart till stranden i hennes hemstad Los Angeles och just denna levandets flyktighet är central i berättandet på skivan. Nostalgi har alltid varit ett bärande tema i Del Reys uttryck, men här går fascinationen inför det förgångna ett steg längre.

”Every time you say you're gonna go, I just smile, 'cause, babe, I already know” sjunger hon i duetten med Father John Misty, ”Let the light in”. I singeln ”The grants” redogör hon för allt hon ska ta med sig när hon går. I ”A&W” har hon redan kapitulerat inför faktumet att hon alltid kommer att vara sin älskares nummer två. Illustrerad med mjuka, sjuttiotalsdoftande texturer som korsklipps med influenser hämtade från modern r'n'b och hiphop skriver hon fram den hjärtskärande upplevelse av alltets förgänglighet som blir så särskilt påtaglig när man, som hon, närmar sig medelåldern.

Hantverket är exemplariskt, som alltid när hitproducenten Jack Antonoff är inblandad. Men estetiken är blodfattig. Precis som vanligt rör sig Lana Del Rey även denna gång, ironiskt med tanke på albumtiteln, på ytan. Så blir också ”Did you know…” dessvärre, för mycket en produkt av upphovspersonens huvud. För lite av hennes hela nervsystem.

Bästa spår: ”A&W”