Lap-See Lam utforskar världen med kinakrogen som bas

”Folk brukar tycka att det ser ut lite som ett FBI-kontor”, säger Lap-See Lam och sveper med handen genom ateljén i Hjorthagen.

I en lagerhylla står genomskinliga förvaringslådor staplade och anteckningsblocken är sorterade efter färg. Prototyper av hennes konstverk är prydligt placerade på rad. Det bord som upptar nästan hela rummet är täckt av en centimetertjock 3D-modell av en svängdörr.

Just tekniken är en central punkt i Lap-See Lams konstnärskap. Det började under studierna på Kungliga konsthögskolan när hon fick nys om att arkitekturavdelningen hade en 3D-skanner.

Just tekniken är en central punkt i Lap-See Lams konstnärskap. Foto: Fredrik Funck

– Jag var helt ny på det. Det enda jag visste var att de används av arkitekter och inom kriminaltekniska undersökningar. Men jag hade ingen aning om hur materialet skulle se ut konstnärligt. Jag gick in i det med en stor naivitet, säger Lap-See Lam.

Idén var att skanna av den kinesiska restaurang hennes mormor startade på Södermalm i slutet av 70-talet och som drevs av familjen fram till för några år sedan. Men den nya ägaren var tveksam. I stället vände hon sig till andra kinakrogar och ställde upp skannern som registrerade och digitaliserade objekten i rummet.

– För att kunna använda materialet var jag tvungen att konvertera det i datorn. Då uppstod estetiken som finns i mina verk, det sönderfallande, ruinartade. Tankarna går till skeppsvrak och minnesbilder. Platser som håller på att försvinna. Det där var inget avsiktligt utan något jag valde att behålla. Det knöt an till funderingar och känslor jag har men egentligen var det materialet som gav mig ett språk.

Under hela uppväxten hängde Lap-See Lam och hennes syskon på familjens restaurang på Södermalm. Foto: Fredrik Funck

Att hon sökte sig till just kinakrogsmiljöer tycks naturligt. Under hela uppväxten hängde Lap-See Lam och hennes syskon på familjens restaurang på Södermalm. Även hennes mormors bröder öppnade på 70-talet kinesiska krogar. Och hennes föräldrar träffades via en kinakrog på Karlavägen.

Kanske är det den synbart personliga kopplingen som gör att Lap-See Lams konstnärskap ibland beskrivs som en familjeberättelse, en definition hon värjer sig emot.

– Mina verk innehåller fiktiva berättelser. Så klart finns det en subjektivitet men det är inte som att jag öppnar dagboken och har ett färdigt verk. Jag tror att jag är känslig på den punkten för att jag inte vill att folk ska läsa min konst som endast en personlig redogörelse. För då finns risken att läsningen stannar där. Jag vill ju prata om stora och allmängiltiga frågor.

Stillbild ur Lap-See Lams vr-verk ”Phantom banquet”. Foto: Lap-See Lam

Lap-See Lam berättar att hon efter varje avslutat projekt brukar tänka att det nu är nog med den här tematiken. Sedan dras hon tillbaka in igen. ”Mother's tongue” – ett samarbete med regissören Wingyee Wu – var i en första version en mobilapp som senare gjordes om till ett videoverk i form av en tidsresa genom den svenska kinakrogens historia. En central del av verket är att krogen agerar i egenskap av subjekt som reflekterar och pratar om sig själv. ”Mother's tongue” köptes sedermera in till Moderna museets permanenta samling vilket gör henne otroligt hedrad, säger hon, samtidigt som det ökar hennes prestationsångest.

Vr- och installationsverket ”Phantom banquet” som visades på Galerie Nordenhake tidigare i år producerades ursprungligen 2019 för biennalen Performa i New York. Då i samarbete med fyra livemusiker som spelade kantonesisk operamusik.

– Jag har mer och mer förstått att det är en värld som byggs på. Känner jag mig inte klar med ett verk så får det bara fortsätta leva. Jag tänker att de muterar och hakar fast vid varandra i en lång kedja. Det är inget jag planerat utan det har bara blivit så.

Hon utvecklar genom att beskriva kinakrogen som en lins hon analyserar vissa ämnen utifrån. Däri ryms komplexa frågeställningar kring tillhörighet och arv och hur minoriteter framställs som de andra. Samtidigt framhåller ägarna själva ofta restaurangerna som en upplevelse av en exotisk värld. Men trots att hennes verk på många sätt berör kulturell identitet gör de aldrig några identitetspolitiska poänger.

Lap-See Lam rankas i år av amerikanska Forbes som en av Europas 30 mest lovande unga personer inom konst och kultur. Foto: Fredrik Funck

– Jag vill inte hamna i en box där jag blir en konstnär som skapar den andres konst för att upplysa majoritetsbefolkningen. Jag gör ju det här för min egen skull. Vissa saker touchar frågan kring identitet men jag skulle vara oärlig om jag sa att det var utgångspunkten. Jag vill inte att min konst ska vara redogörande utan det måste finnas en öppning för betraktaren att se sin egen blick. De här platserna genererar så mycket konnotationer. Det är viktigt för mig att hålla det öppet mer som visuell poesi än ett uttryck för mina politiska ståndpunkter.

Det verkar vara ett lyckat recept. Lap-See Lam rankas i år av amerikanska Forbes som en av Europas 30 mest lovande unga personer inom konst och kultur. Dessutom är hon nominerad till internationella Future generation art prize där hon valdes ut bland drygt 11.000 konstnärer från 200 länder.

– Det är kul att ens konst får uppmärksamhet men jag blir direkt fokuserad på att börja jobba. I samband med att de tillkännager vinnaren blir det en utställning i Kiev. Jag känner att min hjärna funderar mer över vad jag ska visa för verk än glädjen över att vara nominerad. Det är jättekul men det känns som att intresset för en kan falna när som helst så jag försöker vara glad och leva i nuet. Samtidigt försöker jag att tänka långsiktigt. Jag ska ju göra det här hela livet, säger hon.

Samtalet glider återigen in på restauranger. Lap-See Lam berättar att hon och fadern de senaste månaderna åkt runt i landet och skannat av ett flertal lokaler. Bland annat har de varit i Nyköping och besökt stället moderns kusin numera driver som andra generationens kinakrogsägare. På resorna mötte de familj, vänner och bekanta.

Lap-See Lam, född 1990 i Stockholm och tog examen från Kungliga konsthögskolan hösten 2020. Foto: Fredrik Funck

– Vi var i Eskilstuna, Örebro, lite överallt. Det var som en resa i tiden inte bara på grund av platserna utan även för att min pappa ju känner många av de här personerna. Vissa hade han inte träffat på 30 år. På ett ställe visade det sig att ägaren och pappa var gamla vänner från Hongkong. Det kändes helt surrealistiskt när de började prata minnen. Jag känner att det sätter i gång min skapandeprocess. Att få delta i alla dessa möten och höra alla dessa parallella historier gör att saker får mening.

