Lars Bygdéns sällsamma sorgeskildring ljuder av liv

Lars Bygdéns förra album ”Dark companion” fångade honom mitt i den djupaste sorg efter att hans fru – och deras barns mamma – gått bort bara några månader innan skivan gavs ut. Det var en svensk motsvarighet till närgångna och brutala sorgeskildringar som Mount Eeries ”A crow looked at me” eller Nick Caves ”Skeleton tree”.

Tre år senare har saknaden möjligen förändrats, men inte bleknat bort. Redan i den första textraden i inledande ”A bird and the sea” sjunger den förre Thousand Dollar Playboys-sångaren om att det fortfarande finns ett litet område på hans kudde som frun brukade skrika ut sin smärta i, innan en kör mässar ”mama is gone, we’re home alone”.

I den centrala ”Into the light” konstaterar han först ”Once I sat beside you/ Once I held your hand/Once I was immortal/now I’m just a man” innan han landar i ”I have seen the smile upon your face when you let go/That smile is all that matters/That smile is all I know”.

Countryrocken som präglat en stor del av Bygdéns tidigare karriär, först i Thousand Dollar Playboys och senare som soloartist, är nu mer eller mindre utraderad och ersatt av en posttraumatisk, ibland lätt gotisk, ibland närmast sakral, gospelrock där Bygdén letar efter acceptans och lite tro och hopp inför ett familjeliv som är förändrat för all framtid.

Bästa spår: ”Into the light”

