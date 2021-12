Lars Ellström: Kinas häxjakt i Xinjiang bryter mot FN:s folkmordskonvention

”Uyghur Tribunal har funnit att Kinas regering är skyldig till brott mot mänskligheten och folkmord mot det uiguriska folket.”

Så sammanfattade Uyghur Tribunal den 9 december sina slutsatser om den kinesiska statens politik mot uigurer och andra muslimska folkgrupper i regionen Xinjiang i den nordvästra delen av Kina. Det bekräftar bedömningar som redan tidigare har gjorts av ett flertal forskare, organisationer och myndigheter, i synnerhet deklarationerna av den amerikanska regeringen – under både Trump och Biden – och av parlamenten i Kanada, Nederländerna och Litauen att det som nu sker i Xinjiang utgör brott mot FN:s folkmordskonvention. Tribunalen uppmanar också den brittiska och andra regeringar att vidta motåtgärder i enlighet med sina skyldigheter under denna konvention.

Tribunalen etablerades 2020 i London med den välrenommerade brittiske advokaten Sir Geoffrey Nice som ordförande. Dess uppgift har varit att utreda om den kinesiska staten begår brott mot mänskligheten och folkmord i Xinjiang. Man har hört vittnesmål från ett stort antal personer som på olika sätt har utsatts för denna repression, eller som har deltagit i dess genomförande, samt rapporter från organisationer och forskare som analyserar den ur politiska, sociala och historiska perspektiv. Allt redovisas på tribunalens hemsida.

En kinesisk polisman som har tjänstgjort i Xinjiang berättar att hundratusentals poliser har rekryterats för att bemanna ett nät av kontrollstationer, för att genomföra massarrester av huvudsakligen uigurer, ibland hela byar, och för att vara vakter i de många läger som har uppförts. Han noterar att de ska bedriva ”omskolning” men konstaterar att det egentligen är fråga om ”hjärntvätt” med syftet att utplåna uigurernas identitet för att konsolidera kinesisk kontroll i regionen. ”Uigurer definieras systematiskt och kollektivt som ’terrorister’.” Tortyr av olika slag används för att tvinga fram ”bekännelser”. Barn till många av de fängslade placeras i statskontrollerade barnhem där de assimileras i kinesisk kultur.

Många vittnar om systematiska våldtäkter, ofta av grupper av maskerade män, uppenbarligen med syftet att fångarna ska tvingas inse att de är fullständigt rättslösa.

Den här bilden bekräftas av övriga vittnen. Återkommande skildras de hemska förhållandena i interneringslägren, överfulla celler, övervakningskameror överallt, mat i form av vattnig risvälling och fläsk som de muslimska fångarna tvingas äta en gång i veckan – och om de vägrar väntar bestraffning – memorering av patriotiska sånger och hyllningar till Xi Jinping och kommunistpartiet. Många vittnar om systematiska våldtäkter, ofta av grupper av maskerade män, uppenbarligen med syftet att fångarna ska tvingas inse att de är fullständigt rättslösa.

Kvinnor vittnar att de har tvingats utföra aborter och genomgå steriliseringar, inklusive insättning av spiraler, samt att de har injicerats och medicinerats med tabletter med okända substanser som har gjort att de har slutat menstruera. Syftet är tydligen att på så sätt reducera födelsetalen bland uigurer och andra muslimska folkgrupper. Forskare konstaterar också att de har sjunkit dramatiskt i huvudsakligen uiguriska områden under senare år.

Uigurer och kazaker som lever utanför Kina beskriver hur de utsätts för hot om de offentliggör uppgifter om dessa förhållanden, antingen direkt från kinesiska myndigheter och organisationer eller indirekt, via släktingar eller vänner. Ibland uppmanas de att återvända till Xinjiang av familjeskäl eller för byråkratiska formaliteter.

Dessa vittnesmål och rapporter kompletterar och bekräftas av många andra som har offentliggjorts under några års tid. Den kanske mest djuplodande är den rapport som nyligen publicerades av ASPI (Australian Strategic Policy Institute) under rubriken ”The architecture of repression – unpacking Xinjiang’s governance”. Rapportförfattarna Vicky Xiuzhong Xu, James Leibold och Daria Impiombato gör en heltäckande genomgång av all befintlig dokumentation om repressionen i regionen.

Som under kulturrevolutionen och andra tidigare politiska kampanjer råder nu ett tillstånd av laglöshet i Xinjiang.

De konstaterar att det är maktutövning med hjälp av kampanjer, liknande den som bedrevs under Mao Zedongs ledarskap, exempelvis under kulturrevolutionen. Liksom då mobiliseras hela samhället för att bekämpa påstådda fiender som nu klassificeras under begreppen ”de tre onda”, terrorism, separatism och extremism, egentligen täckord för alla uttryck för muslimsk tro och icke-kinesisk kulturell identitet. Människor fängslas för ”brott” utan laglig grund som att inneha ett exemplar av Koranen, ha alltför långt skägg eller bära huvudduk, eller ibland bara för att en kvot för arresteringar ska fyllas. Som under kulturrevolutionen och andra tidigare politiska kampanjer råder nu ett tillstånd av laglöshet i Xinjiang.

Men rapportförfattarna går längre än så. Deras syfte är att reda ut hur infrastrukturen för kampanjen mot ”de tre onda” ser ut och det har de gjort genom att gå igenom tusentals kinesiska dokument, inklusive många läckta dokument från polisiära och andra myndigheter. På så sätt har de identifierat flera tidigare okända myndigheter och organisationer med centrala uppgifter i en repressiv arkitektur med syftet att stöpa om uigurer och andra i en ”kinesisk” gjutform, att assimilera dem i ett påhittat enhetligt ”kinesiskt folk” (zhonghua minzu) som Xinjiang-experten James Millward beskriver det i ett av sina vittnesmål till Uyghur Tribunal.

I frågan om ansvaret för repressionen i Xinjiang har Uyghur Tribunal fått tillgång till ett unikt material. Det består av trehundrasjutton sidor läckta hemliga kinesiska dokument som återger tal av och instruktioner från Xi Jinping och andra ledare. Tribunalen har låtit den tyske forskaren Adrian Zenz, som under flera år haft en ledande roll i detektivarbetet om repressionen i Xinjiang, gå igenom dem och han gör bedömningen att dokumenten är autentiska och att de klargör att det finns ett direkt samband mellan ledarnas instruktioner och det som verkställs lokalt i Xinjiang, alltså länkar av ansvar uppifrån och ned.

ASPI:s rapport uppmärksammar att Xi Jinping och andra ledare med ansvar för den pågående repressionen i Xinjiang under kulturrevolutionen själva utsattes för liknande övergrepp, som paradoxalt har haft effekten att de har anammat de idéer och förhållningssätt som då hotade deras egen existens. Därför efterlyser författarna forskning om ”de psykologiska drivkrafterna i Kinas politiska masskampanjer, det kollektiva trauma de genererar och deras sociala implikationer”. De förbiser då att sådan forskning redan föreligger, närmare bestämt om de politiska kampanjerna under 1950-talet, speciellt Robert Jay Liftons banbrytande studie, ”Thought reform and the psychology of totalism: A Study of brainwashing in China” från 1961.

Lifton genomförde djupintervjuer med fyrtio personer som fängslats och genomgått ”tankereform” eller ”omskolning” i samband med olika politiska kampanjer i Kina under 50-talet. Hans analys och slutsatser är brännande relevanta för förståelsen av det som nu sker i Xinjiang. Han beskriver en systematisk metod att med hjälp av mental och fysisk tortyr bryta ned de utsattas identiteter och psykiska försvar, tvinga dem till upprepade ”bekännelser” av påstådda brott, och på så sätt lotsa dem fram till det som inom psykoanalysen kallas identifikation med aggressorn, att överge sin egen djupare identitet och underkasta sig den hotfulla motståndaren.

Det är just detta man nu vill uppnå i Xinjiang: att uigurer och andra muslimska folkgrupper ska överge sin kulturella och sociala identitet och i stället identifiera sig med den kinesiska staten och dess kultur.

Det finns dock en viktig skillnad. De som Lifton intervjuade hade utsatts för ”omskolning” som individer eller medlemmar av en social grupp – ”intellektuella” eller ”imperialister”. De kinesiska kommunisterna hade redan under 1920-talet börjat använda tankereform som en teknik för att vinna över motståndare och dessa metoder har därefter successivt förfinats.

Med Xinjiang har den lyfts upp på en ännu högre nivå. Nu är det ett helt eller flera folk vars identiteter ska omformas och då räcker det inte med att ”omskola” enskilda individer, utan hela kulturen och de sociala strukturerna attackeras – moskéer rivs, gravplatser utplånas, kulturbärande personer tystas bakom fängelsemurar, genom tvångsarbete skolas man till nyttiga medborgare.

Att en tribunal utan officiell ställning och maktbefogenheter skulle kunna stoppa detta är naturligtvis inte tänkbart men det är möjligt att Uyghur Tribunals skarpa ord om den kinesiska statens politik i Xinjiang kommer vid precis rätt tidpunkt. Kritiken mot den växer liksom mot dess brott mot mänskliga rättigheter i andra delar av Kina, inklusive Hongkong.

USA:s, Australiens, Storbritanniens och Kanadas regeringar har beslutat om diplomatisk bojkott av vinterolympiaden i Peking, med hänvisning till förtrycket i Xinjiang. Fler lär följa deras exempel. Det kan bli en vattendelare i förhållandena till regimen i Peking.

