Lars Ellström: Ny rapport pekar ut Kinas våldsamma aktioner mot uigurer

”Visa ingen som helst barmhärtighet”, instruerade Kinas högste ledare Xi Jinping när han 2014 i interna tal lade grunden för en kampanj mot uigurer och andra muslimska folk i Kinas nordvästra region Xinjiang.

Till namnet skulle man bekämpa ”terrorism, infiltration och separatism” men i praktiken är det ett frontalangrepp mot dessa folks kultur, traditioner, religion och till och med språk. Islam beskrev Xi som ett virus som alstrar extremism. De som smittas ”förlorar sin omdömesförmåga och mänsklighet och mördar utan att blinka”. Botemedlet är att använda ”vapnen som folkets demokratiska diktatur förfogar över utan att tveka och vackla”.

Dessa och andra dokument blev kända 2019 genom en läcka till New York Times (”The Xinjiang Papers”, NYT 2019-11-16). De förmedlar också en bild av det mest påtagliga resultatet av Xi Jinpings instruktioner: ett nätverk av läger i vilka många uigurer och andra muslimer i Xinjiang har internerats för att ”botas”.

Interneringslägren var då i och för sig redan kända. Forskare och aktivister hade med hjälp av anbudshandlingar och andra kinesiska dokument samt satellitbilder kommit fram till att det fanns mer än 1 000 läger med 1-2 miljoner interner.

Vittnesmål från tidigare lägerfångar och andra målade en bild av terror, dokumenterat av exempelvis Human Rights Watch. Uttryck för muslimsk trostillhörighet, inklusive skägg och huvuddukar, har förbjudits. Moskéer rivs eller används för annat. Uiguriska och muslimska gravplatser demoleras.

Dessutom har ett omfattande system för övervakning och kontroll byggts upp. Mängder av nya polisstationer och kontrollplatser med utrustning för ansiktsidentifiering har inrättats. Övervakningskameror har satts upp överallt där människor samlas. Detta kompletteras med insamling av biometrisk information i form av dna, fingeravtryck, iris-skanning och blodgruppsbestämning. Varje form av utländska kontakter är skäl för ingripande.

Senare har emellertid mer information framkommit om det som sker i Xinjiang. Fördömandena har därmed blivit allt fler och skarpare. I USA har både den förra och den nya presidentadministrationen tillkännagett att man bedömer att uigurerna utsätts för folkmord. Nyligen antog de kanadensiska och nederländska parlamenten enhälligt motioner med samma budskap.

Den 8 mars i år offentliggjordes så en rapport, ”The Uyghur genocide: An examination of China’s breaches of the 1948 genocide convention”, av den amerikanska tankesmedjan Newlines institute for strategy and policy i samarbete med kanadensiska Raoul Wallenberg centre for human rights.

Det är den mest omfattande analysen av all tillgänglig dokumentation om repressionen i Xinjiang genomförd av trettiotre namngivna experter på Xinjiang, kinesisk etnisk politik, folkrätt och folkmordsstudier tillsammans med flera som av säkerhetsskäl är anonyma.

Syftet har varit att klargöra om den kinesiska staten i enlighet med internationell lag gör sig skyldig till folkmord. Folkrättskonventionen uppställer i Artikel II fem kriterier som var för sig räcker för att klassificera handlingar som folkmord:

att döda medlemmar av gruppen;

tillfoga dem svår kroppslig eller psykisk skada;

påtvinga gruppen livsvillkor i syfte att helt eller delvis utplåna den;

förhindra födslar inom gruppen;

med tvång överföra barn från gruppen till annan grupp.

Expertgruppen konstaterar att repressionen i Xinjiang uppfyller samtliga dessa kriterier och att den kinesiska staten därför utan tvivel är skyldig till folkmord.

Rapporten framlägger inga rekommendationer om åtgärder från det internationella samfundet men understryker samtidigt att det är den kinesiska staten och dess högste ledare som bär det yttersta ansvaret och att alla i den repressiva hierarkin ned till lägervakter och annat fotfolk är medskyldiga.

Det är svårt att inte tro att den här rapporten kommer att få betydande konsekvenser. Varje stat och institution som anser sig stå på en grund av respekt för mänskliga rättigheter måste förhålla sig till dess slutsatser.

Den problematiserar den svenska regeringens hållning gentemot Kina, så som den nyligen uttrycktes i Utrikesdeklarationen. Där nämns överhuvud taget inte Xinjiang och inte heller andra kinesiska brott mot mänskliga rättigheter eller internationella lagar, exempelvis fängslandet av den svenske medborgaren Gui Minhai. I stället ”bejakar” man ”ett utökat handelssamarbete med Kina och välkomnar överenskommelsen mellan EU och Kina om ett investeringsavtal”.

