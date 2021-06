Lars-H Bild: Så ser mötet mellan människor och utomjordingar ut i verkligheten

Kanske är vi ensamma i vår del av universum, trots allt. Den så kallade ufo-rapporten, som lades fram för den amerikanska kongressen på fredagen, innehöll inga bekräftelser på att vi blivit besökta av interstellära resenärer. I alla fall inte än.

Det var inte förrän i början av 2021, enligt en artikel av Zachary Cohen (CNN 17/5), som den amerikanska militären bekräftade äktheten av de filmer på ufo-observationer som läckte ut till allmänheten under 2019. I de läckta filmerna, som tagits från amerikanska stridsflygplan, kan små, pastilliknande föremål synas flyga i ett irrationellt mönster över hav och land. Men materialet är av dålig kvalitet och så pass otydligt att det är svårt att avgöra vad som faktiskt syns i bild. Vilket i sin tur gjort att spekulationerna kring filmerna gått på högvarv: allt ifrån förlupna väderballonger till hemlig spionteknologi har lagts fram som potentiella förklaringar till de irrationella prickarna.

Så även om rapporten inte kan säga vad som visas, och därmed varken bekräfta eller förneka existensen av utomjordingar, vittnar den i alla fall om ett kulturellt skifte bland politiker och militärer – från en total skepsis i frågan om ufon, till att i alla fall öppna sig inför möjligheten att ett sådant besök skulle kunna ske.

Men hur en sådan närkontakt av tredje graden skulle komma att se ut i realiteten, och hur världen skulle reagera på nyheten, finns än så länge enbart beskrivet i fiktionen. Det är bara genom författares och konstnärers fantasier som vi fått våra idéer, inte av hur ett sådant möte är, utan hur det skulle kunna vara. Genom litteratur, film och dataspel har vi redan fått en väl etablerad förväntan på vad exakt utomjordningarna ska göra och säga när de väl kommer. Frågan är om dessa förväntningar är rimliga bortom fiktionen.

I antologin ”The occult world” från 2015 skriver Brian Baker att science fiction-genren går att spåra ända tillbaka till inkvisitionens Rom år 1600, då filosofen Giordano Bruno brändes på bål. Detta efter att Bruno påstod att universum var oändligt och att det därför också skulle kunna finnas andra världar. Något den katolska kyrkan inte uppskattade då man föredrog en världsbild mer fokuserad på människan med Gud i centrum.

Brunos påstående lägger i viss mån grunden för konstens möjlighet att leka med tanken om utomjordiska besök. Historiskt sett har berättelserna om mötet med andra världar gått åt två olika håll: i det ena fallet är mötet med utomjordingarna ett tämligen storslaget fenomen, och i det andra fallet något betydligt mer skräckinjagande.

Filosofen Voltaires kortroman ”Micromégas” från 1752, ett av science fiction-genrens allra äldsta verk, är en berättelse om hur upplysningen tänkte sig ett möte mellan människor och utomjordingar. Från en av Sirius planeter kommer runt åtta mil höga rymdvarelser till jorden. På grund av sin enorma storlek tror utomjordingarna först inte att jorden är bebodd, då de inte kan se några tecken på liv. Det vill säga tills en av rymdvarelserna lyckas få en val på nageln och med hjälp av ett mikroskop kan börja studera livet på jorden och dess innevånare, däribland människan. I Voltaires politiska och sociala satir krockar rymdvarelsernas syn på universum med människans, och de tycker att människans fallenhet för gräl och krig framstår som rent löjeväckande.

I den andra änden hittar vi i stället den tidiga kosmiska skräcken, kanske allra bäst illustrerad av den amerikanska författaren H P Lovecraft. Han var delvis inspirerad av det ”invasionsnarrativ” som hade varit populärt under den senare delen av 1800-talet, och som i sin tur också hade inspirerat H G Wells science fiction-klassiker ”Världarnas krig” från 1898. Men till skillnad från Voltaire och Wells föreställde sig Lovecraft inte en storslagen invasion utan såg framför sig en utomjordisk verksamhet som något mer långsamt och smygande. Och genom att blanda kvarvaron av den gotiska skräcken och science fiction, kunde han måla upp detta möte med ”den andre” som något långt mer främmande och skräckinjagande.

I sin kortroman ”Viskningar i mörkret” från 1931 ger Lovecraft uttryck för denna hotfulla tolkning av det utomjordiska besöket. Berättelsen tar sin utgångspunkt i en stor översvämning i Vermont 1927, efter vilken lokala tidningar börjar rapportera om att mystiska varelser eller kroppar synts flyta i de överfyllda åarna.

När huvudpersonen Albert Wilmarth börjar intressera sig för rapporteringens äkthet får han ett brev från lokalbon Henry Akeley som berättar att varelserna är utomjordingar och att han har bevis för deras existens. När Wilmarth åker för att träffa Akeley i jakten på svar finner han den mystiska brevskrivaren i ett mörkt rum på en isolerad gård utanför staden Townshend. Dold av mörkret berättar Akeley att han lyckats få kontakt med utomjordingarna som dels delgivit honom vad de har för planer med mänskligheten, dels berättat att de kan utvinna människans hjärnor och förvara dem i talande behållare. Men något stämmer inte, och när Akeley plötsligt försvinner frågar sig Wilmarth om det är Akeley han träffat eller om ”personen” i det mörka rummet i själva verket bara var Akeleys hjärna i en av de utomjordiska behållarna.

Men som en bjärt kontrast till de både storslagna och skräckinjagande förväntningar vi fått på utomjordingarnas besök via fiktionen står mänsklighetens egna samtida verklighet. Vi befinner oss just nu vid en punkt i historien som ligger precis på gränsen mellan ”science fiction” och det vi bara kallar vetenskap. Under det senaste decenniet har den mänskliga ingenjörskonsten lyckats leverera långt mer spektakulära rymdprojekt än de ufon vi ser på de läckta, suddiga radarbilderna från den amerikanska militären. Elon Musks SpaceX livesänder nästan veckovis nya raketuppskjutningar i sitt Starlink-projekt på Youtube – ett projekt som ska ge satellitbaserat internet till världens mest öde områden. När det är klart ska Starlink ha satt hela 42 000 satelliter i omloppsbana runt jorden. Svenska Rymdstyrelsen gick redan i april förra året ut med ett meddelande för att lugna oroliga svenskar som trott sig se ufon då några av Starlinsatelliterna plötsligt syntes som ett pärlband av ljus på himlavalvet ovanför Sverige.

Men av Musks många rymdbedrifter så är det kanske bilderna från den första lyckade landningen Mars i början på året som mest leker med science fiction-genrens estetik. Detta då landningen med den höga, silverfärgade raketen, till skillnad från flygplan, sker vertikalt och inte horisontellt. Och i filmen från landningen finns det sekvenser som ser ut att vara tagna direkt ur en science fiction-film. Den lyckade landningen med Starship innebär också att människan därför är ett steg närmre att sätta sina fötter på Mars, och kanske också därför potentiellt ett steg före utomjordingarna med att börja kolonisera nya planeter. Kanske blir det vi som kommer att hinna besöka dem innan de besöker oss?

Det är dock inte bara Elon Musks rymdflygningar som börjar sudda gränsen mellan den tidiga science-fiction-genren och verkligheten; även den stundande rymdturismen blir dagligen allt mer verklighet än fiktion. Tidigare i år fick de nya bilderna på rymdhotellet Voyager Station, publicerade i designmagasinet Dezeen, också stor uppmärksamhet då hotellets design ligger på gränsen mellan fiktion och verklighet. Hotellet, som ska börja byggas 2026 och planerar att öppna redan 2027, liknar delvis den cirkulära rymdstationen ”Space station V” i Stanley Kubricks rymdepos ”2001: Ett rymdäventyr”.

Men det är inte bara utifrån ett internationellt perspektiv som rymden kommer allt närmre

Men det är inte bara utifrån ett internationellt perspektiv som rymden kommer allt närmre. Även Sverige kommer snart att ansluta till rymdloppet. I oktober förra året meddelade nämligen svenska SSC, tidigare känt som Rymdbolaget, att de 2022 kommer utöka sin verksamhet för att kunna skjuta upp små satelliter i omloppsbana runt jorden från sin bas Esrange Space Center i Kiruna. Vilket gör att Sverige redan nästa åt kommer att bli ett av få länder i världen med förmågan att lansera små satelliter.

Människan är på väg att bli en utomjording i sig själv, och vår strävan att ta över rymden har allt mer börjat bli en verklighet bortom det som vi från början trodde att bara utomjordingarna, och en främmande intelligens, skulle kunna vara kapabla till. Och vid sidan av alla dessa mänskliga rymdframgångar, både nationella och internationella, framstår de suddiga radarbilderna på triangelformade, flygande prickar som aningen modesta. Kanske är våra fantasier om rymden och besöken från andra galaxer redan så storslagna inom både konstens science fiction och verklighetens ingenjörskonst att utomjordingarna, när de väl anländer, inte kommer att kunna leva upp till den status vi har tillskrivit dem?

