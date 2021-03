Lars Landgrens skräcknoveller imponerar

Noveller Lars Landgren

”Ljusnan du mörka”

Under åren har jag pratat med många litteraturmänniskor födda på åttiotalet som har samma erfarenhet, nämligen att deras väg in i litteraturen skedde med Stephen Kings skräcknoveller.

Själv minns jag särskilt ”Den typ som överlever” ur ”Den förskräckliga apan” – skriven som en dagbok av en kirurg som i sitt försök att överleva på en öde ö börjar käka heroin och äta sina egna kroppsdelar.

En metafor för författaren som kannibal? Varför inte. Men också ett ganska typiskt upplägg för en skräckberättelse: en opålitlig jagberättare som i slutscenerna försvinner in i galenskapens dimmor.

Lite som i ”Avholmsberget” – en av de mer övertygande novellerna i debutanten Lars Landgrens novellsamling ”Ljusnan du mörka”. En kille på campingtur hamnar i ett slags mardrömslik ”Måndag hela veckan”-tidsloop efter att ha druckit en ohelig brygd.

En författare som ger sig in i skräckgenren måste vara allergisk mot kritiker som kommer dragande med Stephen King som enda referens. Det är mycket möjligt att Lars Landgren snarare är inspirerad av Selma Lagerlöfs spökhistorier, för han skriver med nävarna djupt rotade i hälsingländsk mylla. Och trots att historierna utspelar sig bland pekskärmar och drönare tycks han snarare röra sig i ett förmodernt allmogesverige.

Jag läser på skyddsfliken till ”Ljusnan du mörka” att Landgren är lärare i historia, och det är logiskt. Novellerna befolkas av hemsökta antikviteter, beskrivna med kunnig detaljrikedom, skräckinjagande gamla plagg och torp med skrapande ljud från såpade golv. I stort sett i alla hans skräcksagor är det något från det förflutna som återvänder och straffar samtiden för dess fåfänga.

I den första längre historien har en flintskallig och halvskicklig antikhandlare fått syn på en golvklocka, möjligtvis från tidigt 1700-tal, ett så kallat ”januarium”. De ”två visarna jagar varken sekunder eller ens minuter, de jagar året självt, ytterligt långsamt och över tunna romerska siffror, den ena framåt och den andra bakåt, korsar varandra vid nyår och midsommar”.

Men när mannen släpar hem klockan, till sin hustrus stora förargelse, märker paret snabbt att något knackar inuti. Ett rytmiskt knackande. Kan det ha något att göra med legenden om de försvunna pojkarna i byn?

Men det händer också att tonen inte är riktigt i synk med den samtid som skildras

Det här är en stor bok, jag räknar till sexton noveller, inklusive ramberättelse, och allt är inte lika spännande. Kan man säga att en författare är för duktig? Lars Landgren dras emellanåt med problemet att hans språk är så omsorgsfullt och beskrivande att det inte riktigt svänger. Beskrivningarna av den hälsingländska topografin är många och ymniga. Att boken har högre ambitioner än den vanliga spänningsromanens snabba radbyten kan jag se, och respektera, men det händer också att tonen inte är riktigt i synk med den samtid som skildras, som om det var en betydligt äldre författare som skrev.

Det är ändå en liten anmärkning i en debut som i det stora hela imponerar. En berättelse jag gillar mycket är den om Danne, en nätcasinoberoende, lite för gammal arbetslös ung man som bor hos sin morfar, den uppburna författaren. På dagarna ställer Danne sin cykel vid garaget och sover i bakluckan på sin morfars bil, tills en dag då morfar sätter sig i bilen och kör iväg, utan att veta att Danne ligger i bakluckan. Det blir en faustisk historia som tar oväntade vändningar och där Landgren har möjlighet att ta ut de historiska svängarna ordentligt.

Jag testar till slut att lyssna på ett par av novellerna som ljudbok, inlästa av Ludvig Josephson. Oavsett var man står i ljudboksfrågan just nu – kulturpolitiskt eller kognitivt – är det här historier som tycks stöpta för formatet. Gamla legender lever ju trots allt vidare, även rakt in i denna bok, via muntliga traditioner.

