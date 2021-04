Lars Strannegård: Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte

Under några dramatiska dagar i mars 2020 våndades mina kollegor och jag inför beslutet att stänga Handelshögskolan för fysisk undervisning. Coronapandemin hade slagit till och osäkerheten var stor. Vi fattade beslutet eftersom vi fann det säkrast att låta studenterna stanna hemma. Jag gjorde mig beredd på en storm av kritik men den uteblev och bara några dagar senare kom beskedet från Folkhälsomyndigheten att all högre utbildning skulle skötas utan att studenterna behövde delta i fysisk form.

För bara fem år sedan skulle undervisning utan fysisk närvaro ha krävt en snart sagt omöjlig omställning, men i dag finns teknik väl utvecklad för ändamålet och förhållandevis snabbt kunde vi komma igång med undervisningen. Snart hördes positiva tongångar om hur smidigt det faktiskt gick. Studenterna var förvånansvärt nöjda och kollegiet uppskattade att alla möten nu kunde ske via en uppkopplad dator från hemmet. Våra öppna föreläsningar och seminarier flyttades ut i den digitala världen och antalet anmälningar kunde tiodubblas. Vi började undra om detta skulle bli ”det nya normala”, ett av 2020 års modeuttryck. Vi hörde röster om att vi skulle kunna gå över till en helt digitaliserad modell med väsentligt större studentantal när de fysiska begränsningarna eliminerades. Det låg en frestelse i tanken att stordriftsfördelar kunde utnyttjas. Om tusentals studenter skulle gå våra kurser kunde kostnaden per student minska. Frågan var om det var en rimlig väg att gå.

Denna period fick oss att rannsaka själva idén om högre samhällsvetenskaplig utbildning. Är det något som går förlorat när det fysiska mötet uteblir? Ja, den känslan infann sig, men det var inte alldeles lätt att artikulera vari denna förlust bestod. Ett svar står att finna i historien. I samband med boktryckarkonstens genomslag höjdes oroade röster om att hela idén med universitet riskerade att dö. ”Föreläsare” – alltså lärare – som läste upp sina manuskript inför en församling studerande befarades förlora sin relevans när alla kunde ta del av manuskriptet i en tryckt bok. Då gick det ju att läsa själv i stället för att någon läste upp texten från en pulpet, precis som biograferna förmodades försvinna när videobandspelarna dök upp i alla hem.

Om vi inte lyckas förmedla samhörighet, äkta social interaktion och tilltro till den egna kapaciteten kommer vi få se studenternas mentala ohälsa öka i omfattning

Wilhelm von Humboldt, grundaren av det moderna forskningsuniversitetet och vars paroll var ”Bildung für alle”, skulle förmodligen inte oroat sig för att universitet som institution skulle utmanas i och med digitaliseringen. Humboldt tänkte sig det moderna universitetet inte främst som en föreläsningens plats, utan som en diskussionens och seminariets. Stoffet kunde läsas i böcker, men samtalen om innehållet i böckerna skulle ske i seminariet. Tanken ska alltså ses mot bakgrund av att innehållet, det vill säga information och fakta, fanns spritt och åtkomligt till rimliga priser. Den digitala tekniken kan betraktas som vår tids version av boktryckarkonstens informationstekniska revolution. Den informationsspridning som vi ser i dag, med snart sagt all världens fakta och information i våra skärmar, leder oss återigen till frågan om hur ett universitet behåller och kultiverar sin själ och identitet.

De positiva kursutvärderingarna till trots började studenterna en bit in i pandemin rapportera om en ökande mental ohälsa. Missnöjet grodde, frustrationer djupnade. De uttryckte en stark längtan efter fysiska möten och beskrev en gryende håglöshet och minskande självförtroende. Samtidigt visade utvärderingarna på goda studieresultat. Undervisningen fungerade, men lärandet blev endimensionellt.

Det uppstod ett behov av att tydliggöra och artikulera vad en högre utbildning ger. Vad accentueras och vad förloras utan det fysiska mötet? När utbildningarna från vårt lärosäte lades på analysdivanen utkristalliserades fem ”S”. Utbildning ger stoff – det vill säga vetenskapligt baserad kunskap, innehåll och fakta. Den ger sammanhang, socialitet och samhörighet.

Per Svenssons fina betraktelse ”Pandemin riskerar att förvandla ungdomsåren till en stor minneslucka ”(DN 1/4) pekar på Heinz Budes utsaga om att skolan kanske främst är till för att lära sig leva med och i sociala relationer. Detta kan också sägas om en universitetsutbildning. Universitetet, som kunskapskälla, lärosäte och plats, blir en del av studenternas liv och identitet. Det femte s:et – självförtroende – handlar om att våga tala inför andra, att känna att ens röst betyder något, att man är värd att lyssnas på och att man kan och får ta plats i sociala sammanhang. Sammantaget bildar dessa komponenter själva målet med högre utbildning: självförverkligande och frigörelse.

Mycket av stoffet går att överföra med hjälp av digitala hjälpmedel. Intressanta och viktiga föreläsningar finns i mängder på internet, och det går fint att lyssna på en ljudbok medan man sitter hemma och skriver. Den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare.

Sammanhangsskapandet, kontextualiseringen av stoffet låter sig i någon mån göras på distans, men här ökar svårighetsgraden. I dag används uttrycket ”flip the classroom” flitigt inom högskolepedagogiken. Det är en idé helt i linje med Humboldts tanke att klassrummet bör användas mindre för föreläsningar och envägskommunikation, och mer för interaktion. Det omvända klassrummet innebär att studenter tar del av föreläsningar och stoff under icke-schemalagd tid, medan klassrumstiden används till diskussioner och interaktion med läraren. Det går att läsa, lyssna och se på en föreläsare hemma, för att sedan gå till klassrummet och kontextualisera och fördjupa det stoff man tagit in.

När det gäller skapandet av samhörighet blir styrkan i det fysiska mötet extra tydlig. Samhörighet förstärks med hjälp av aktivering av så många som möjligt av de fem sinnena. När det gäller kontakter i meningen riktiga vänner, personer man kan rekommendera till andra och som man tycker om att vara med så är den digitala världen möjligen en ingång, men inte en hållbar lösning i längden. Utan fysiska möten blir även självförtroende och tillit svåra att bygga upp. I en lärandesituation är det sådant som förmedlas vid sidan av kursinnehållet. Den självtillit som en bra utbildning kan ge är kanske den viktigaste komponenten, om syftet med utbildningen som helhet är att ge individen ökad frihet i livet.

Skrapljuden från stolarna i klassrummen, den dröjande blicken på en medstudent på andra raden, smaken av universitetskaféets kaffe eller lukten från gårdagens tentafest

För den högre utbildningen blir konsekvensen att vi nogsamt måste tänka över hur vi bäst förmedlar och ökar inslagen av stoff, sammanhang, socialitet, samhörighet och självförtroende i våra utbildningsprogram. Om vi inte lyckas förmedla samhörighet, äkta social interaktion och tilltro till den egna kapaciteten kommer vi få se studenternas mentala ohälsa öka i omfattning. Frågan är hur vi bäst använder de digitala hjälpmedel som står till buds för att höja kvaliteten i utbildningarna, med avseende på de fem s:en. Och följaktligen: hur bygger vi en fysisk miljö som stärker utbildningen enligt dessa fem s? Det blir helt uppenbart att vi måste arbeta än hårdare för att utveckla den fysiska platsen. Den måste vara funktionell, estetisk, ergonomisk och trivsam. Platsen måste erfaras, den måste kännas.

Den digitala undervisning som äger rum under det pandemiska tillståndet visar att det är möjligt att bedriva kvalificerad, kognitivt inriktad, utbildning utan fysiska möten. Men den har också satt strålkastarljuset på vad som går förlorat när det sinnliga blir rudimentärt. Läsningar av tonlägen, skämt och kroppsspråk – sådant som kallas för metalärande – förkrymps. Kroppens rörelser och förnimmelser som skapar en närvaro, det vackra släpljuset en eftermiddag i september, skrapljuden från stolarna i klassrummen, den dröjande blicken på en medstudent på andra raden, smaken av universitetskaféets kaffe eller lukten från gårdagens tentafest. Alla sådana sensoriska intryck utgör också delar av den sammantagna undervisningen, av allt som ger en ung människa insikter.

En välfungerande utbildningsinstitution måste utgå från att vi rör oss mellan både förnuft och känsla, det vetenskapligt akademiska och det estetiska och känslomässiga. Därför krävs överväganden om hur vi skapar ännu fler och bättre förutsättningar för denna rörelse. Hur används de digitala verktygen bäst för att öka kunskapsintensiteten och för att få så mycket som möjligt av de fem s:en? Hur utformar vi fysiska platser som gör detsamma?

Det är nog uppenbart för oss alla att vi kommer att träffas i den fysiska världen även i framtiden. Vi kommer också att fortsätta att interagera via skärm. Vi kommer att behöva utforma våra digitala såväl som fysiska lärmiljöer mer ändamålsenligt och baserat på hur vi lär oss och hur undervisningen ser ut. Och våra lärosäten måste utformas som platser vi längtar efter att få uppleva fysiskt.

