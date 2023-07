Lars Vilks konstnärskap visas i retrospektiv utställning: ”Han hade oerhört mycket humor”

Logga in

Här finns Lars Vilks tidiga målningar från 60-talet. Tidningar han gjorde på 80-talet. I ett hörn står en liten Nimis.

Kuratorn Xi Wallén Keller har helt gått upp i sökandet efter verk som spänner över närmare 50 års skapande. Och det gick till slut. Nu är här fullt med äldre och nyare verk som Blå hallen har fått låna av Lars Vilks vänner, konstnärskollegor och Höganäs kommun för att få ihop den retrospektiva utställningen som visas på kulturcentret under sommaren och hösten.

– Det är hundratals timmar av möten och läsning och insamling som har gjort det här möjligt, det är fantastiskt, säger Xi Wallén Keller.

”Det är helt fantastiskt att gå igenom den här samlingen, den täcker ju över 50 års skapande. Det är jättejätteroligt att det finns så mycket att upptäcka”, säger Xi Wallén Keller. Foto: Daniel Nilsson

Hur har det varit att arbeta med en utställning där konstnären är mer känd än sina verk?

– Roligt. Han var svår att sätta fingret på. Men vi kommer att ta med så många delar som möjligt för att visa hur mångfacetterad han var.

Längs med en vägg kommer en tidslinje över Lars Vilks liv att sättas upp, en tidning kommer att delas ut och en film med olika röster om konstnären kommer att visas – men inte hans rondellhund. Ett knivigt beslut som var långt ifrån enkelt att ta.

– För jag tycker egentligen inte att man kan ha en retrospektiv utställning av Lars utan hunden, det är ju hans mest kända verk! Men vi kan inte. Det är den bistra sanningen och det är med sorg jag säger att utifrån våra förutsättningar mäktar vi inte med säkerhetsarrangemanget som krävs för att kunna visa den, säger Xi Wallén Keller.

Hon är medveten om att det blir ett ställningstagande, hur de än gör. De resonerade om att antingen löpa ”linan ut” och visa rondellhunden, eller helt låta bli att ställa ut Lars Vilks för att slippa de här frågorna. De bestämde sig för att göra utställningen ändå, för att uppmärksamma andra sidor av Lars Vilks breda konstnärskap.

– Risken är att det går för många år, att konstnären, teoretikern och pedagogen Lars Vilks glöms bort och att ”bara” rondellhunden och Nimis finns kvar. Han hade så många olika sidor och gjorde så många olika saker som är så okända, så jag landade i att vi fokuserar på dem nu, säger Xi Wallén Keller.

”Vi är lite galna”, säger Xi Wallén Keller om det enorma arbete som de tagit på sig för att få klart allt inför öppnandet av kulturfestivalen och Lars Vilks-utställningen som sker samma dag i slutet av juli. Foto: Daniel Nilsson

Martin Enget är konsthandlare och köpte 2016 Höganäsbolagets fabrik med tillhörande lagerlokal, i dag kulturcentret Blå hallen som han driver tillsammans med Xi Wallén Keller. Han lyfter fram Lars Vilks humor.

– Han hade oerhört mycket humor. Det är en sån grej som jag tror att folk inte har fattat, säger han.

Responsen har varit positiv, även från de som varit kritiska. Särskilt i Höganäs där Nimis stuckit folk i ögonen, träskulpturen som Lars Vilks byggde i ett naturreservat 1980 som föranlett många rättsliga strider och som han dömdes till dagsböter för. Det är en i dag populär turistattraktion som har fått stå kvar, trots allt.

– Även de som har varit väldigt emot har varit nyfikna på honom som person. Vem var den här ”galningen” som fick för sig att göra det han gjorde? säger Xi Wallén Keller.

”Självporträtt med lagade glasögon”. Foto: Daniel Nilsson

Vad tror ni att han hade tyckt om en retrospektiv utställning av honom som inte också visar rondellhunden?

– Han sa ju ofta att ”allt är en fördel”, så jag tror på något sätt att han hade glatts åt att det blev en utställning och att den blev i Höganäs. Att det är ett ganska stort steg bara det, säger Xi Wallén Keller.

– Men vi utelämnar inte hunden, vi kommer att prata om hunden, säger Martin Enget och hämtar en inramad tavla som kommer att visas i stället för den. På tavlan, signerad Lars Vilks, står det: ”For security reasons the painting cannot be shown.”

– Den är så bra. För den säger så mycket. Men visst, det blir lite av en kompromiss.

Bild 1 av 3 ”For security reasons the painting cannot be shown.” Foto: Daniel Nilsson Bild 2 av 3 Lars Vilks utropade en självständig mikronation, Ladonien. Med egen flagga, nationalsånger, valuta och egna frimärken. Postväsendet består i att man får tillstånd att leverera brevet själv. Foto: Daniel Nilsson Bild 3 av 3 Ladoniens valuta – Örtug. Foto: Daniel Nilsson

Att visa hunden och riskera att Blå hallen skulle utsättas för hot eller sabotage väcker rädslor som Xi Wallén Keller och Martin Enget har behövt prata mycket om. De har haft kontakt med polisen och vidtagit alla möjliga säkerhetsåtgärder. Som att sätta en säkerhetskontroll vid dörren. Blå hallen är ett öppet, offentligt rum med stora publika arrangemang. Att tänka på säkerhet är inget nytt, men i och med Lars Vilks utställning har de behövt tänka ett extra varv.

– Det är ju ens största skräck. Att någon ska bli skadad. Det här är en konstutställning, visserligen av en kontroversiell konstnär, men det är inga kontroversiella verk som ska visas. För mig känns det helt absurt om inte det skulle gå... Det känns sorgligt att man måste ta alla de sakerna i beaktning, men så är det, säger Xi Wallén Keller.

Martin Enget och Xi Wallén Keller driver Blå hallen själva, utan stöd eller bidrag. Det ger dem frihet att själva välja vad de vill ställa ut. Idén, att ha utställningen här, kom till i sann Lars Vilks-anda.

”Ju mer jag har läst om Lars Vilks och hans liv, så finns också något sorgligt. Jag har träffat alla de närmsta inför arbetet med utställningen. Kollegor, vänner. Han hade mycket vänner”, säger Xi Wallén Keller. Foto: Daniel Nilsson

– ”En riktigt bra idé ska inte vara för välplanerad”, sa han och det har vi haft med oss, för vi kom på idén rätt snabbt och det kändes självklart när det väl kom på tal, säger Xi Wallén Keller.

– Jag pratade faktiskt om att göra det när han levde, men då vågade jag inte. Då hade jag små barn hemma och jag kände nej, aldrig, säger Martin Enget.

Vad var det som gjorde att du kände så?

– Hela hotet mot honom.

Hur tänker du kring det i dag?

– Jag tror inte att hotet är lika stort, i och med att han inte finns.

Blev du då en av de som inte stöttade honom när han levde?

– Jo.

Hur tänker du kring det?

– Jag känner ånger. Det är något jag ångrar. Vi skulle ha gjort den här utställningen då, säger Martin Enget.

”Det finns så mycket mer i Lars Vilks konstnärskap än Nimis och rondellhunden, vi pratade till och med om vilket namn utställningen skulle ha, vi hade ett förslag som var ’så mycket mer än hund och Nimis’, men nu heter den ’Retrospektiv’”, säger Martin Enget. Foto: Daniel Nilsson

Hunden och det höga pris som Lars Vilks fick betala för att han tecknade den är ständigt närvarande även om den inte syns. Xi Wallén Keller tycker att en mer nyanserad diskussion om Lars Vilks har saknats, att den ofta hamnat i att vara ”för eller emot”. Hon hoppas bidra till nyanseringen genom utställningens tillhörande program med föreläsningar och seminarier.

– Vi kommer att prata om valen han gjorde men också om bristen på val. Vi vill skapa en arena för samtal med utställningen som bakgrund, där alla de här frågorna kommer att lyftas.

Hur ställer ni er till att han associerades med islamofober, utan att ta avstånd?

– Nej, han tog inte avstånd. Han hade som idé att följa dit konsten tog honom. Så han gjorde ju inget riktigt urval, men han hade också som grundtanke att så fort man måste rättfärdiga eller förklara konsten, så tog man också på sig ett ansvar som han inte ansåg hörde till konsten, säger Xi Wallén Keller.

Den 21 juli öppnas glasdörrarna till den stora pelarsalen, ett rum på 800 kvadratmeter där utställningen kommer att stå.

– Vi har fått oerhört mycket stöd och det är jättemånga som känner honom som säger att ”det här hade Lars varit glad för”, säger Martin Enget.

Fakta. Lars Vilks Konstnär, konstvetare, författare. Född 20 juni 1946. Växte upp och bodde i Höganäs. Omkom den 3 oktober 2021 i en bilolycka utanför Markaryd. Bland hans kända verk finns träskulpturen Nimis, en träkonstruktion rest av drivved, plankor och trädgrenar i Kullabergs naturreservat 1980. I dag en av de mest besökta turistattraktionerna i trakten. I augusti 2007 publicerade flera svenska tidningar Lars Vilks teckningar av profeten Mohammed som rondellhund. Teckningarna väckte omfattande protester och Vilks blev ett hatobjekt för militanta muslimer. Lars Vilks hade livvaktsskydd sedan 2010 ända fram till hans död. Visa mer Visa mindre

