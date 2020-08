Läs ett utdrag ur Sanna Torén Björlings nya bok ”Allt vi har gemensamt”

Washingtons öknamn ”the swamp”, träsket, har fog för sig. Staden dryper om somrarna, den som kan flyr luftfuktigheten, men löparna stannar kvar, man ser dem året runt. På gatorna i DC ser man få överviktiga, fetma är en fråga om utbildning och pengar. Folk springer, det finns en yogastudio i varje hörn. Jag simmar, helst utomhus, de kommunala bassängerna är gratis för folkbokförda. Det närmaste badet ligger bara någon kilometer hemifrån och har öppet mellan maj och september.

Marken runt anläggningen är lagd med betong, där finns några rangliga vita solstolar och nästan ingen skugga. Omklädningsrummen är spartanska, duschdraperierna slitna, men bassängen är bra.

– Till Francis Pool går bara européer och bögar, säger en bekant när jag nämner att jag brukar gå dit.

Ingen jag känner simmar. Badar de alls betalar de årsavgift på något av de bättre hotellens spaavdelningar. Ibland finns bassänger i större lägenhetskomplex. Familjen med pojkarna på vår gata är medlemmar i en country club med tre utomhuspooler, golf- och tennisbanor, restauranger, rubbet, och en oändlig mängd vita frottéhanddukar att låna. På Army Navy Club syns inga pengar, allt betalas genom uppgivande av medlemsnummer. Man blir medlem genom rekommendation, inträdesavgiften ligger på närmare 75.000 dollar, men den summan skyltar ingen med.

Jag vet att klyftorna är stora i USA, men den ökande ojämlikheten och den intensiva debatten om den påverkar mig. Under mitt första år gör jag ett stort reportage om de fattiga och de rika, jag intervjuar medellösa människor i Kentuckys dalgångar och mångmiljonärer på Park Avenue i New York. Men så småningom kretsar allt mer av den rapportering och debatt jag följer kring politiska skillnader, inte ekonomiska. Inför presidentvalet 2016 förstärks polariseringen, efter valet känns det som om den hamnar utanpå huden. Motsättningarna är inget jag bara läser och skriver om, alla jag möter och lär känna i USA är påverkade av dem, på något sätt, överallt, och jag reser mycket. Det handlar nästan alltid om partipolitik. Partisympatier har kommit att definiera människor: man är demokrat eller republikan, progressiv eller konservativ.

Skillnaderna mellan folk och folk är större nu. Frågor där uppfattningarna alltid har varit delade – som abort och skjutvapen – har blivit laddade symboler. Jill Lepore, historiker vid Harvard, författare och skribent i tidskriften The New Yorker, skriver i sin tjocka volym om USA:s historia, ”These Truths”, att inställningen till dem ställs på sin spets om man tänker sig en matris och placerar ”abort” och ”skjutvapen” längs ena axeln, ”frihet” och ”mord” längs den andra. Två etiskt laddade politiska frågor som seglat upp som symboler för grundläggande värderingar har blivit allt viktigare för allt fler.

Många har släkt och vänner de knappt kan kommunicera med längre, de märker en förändring på sina arbetsplatser. I mina barns skola blir eleverna tillsagda att inte prata politik, det på en plats där nästan alla är liberaler, flertalet föräldrar högutbildade och politiskt intresserade. Frågan har blivit för infekterad. Som utomstående och icke-amerikan, jag är en besökare, är jag fascinerad och intresserad av vad som händer, men jag blir inte lika känslomässigt berörd som mina grannar och vänner. De får tårar i ögonen när de berättar om människor de en gång stod nära, eller om vad som oroar dem: med gamla relationer, med landet USA, deras land, deras människor. Det är ju inte så att kärleken bara försvinner, eller att människor plötsligt blir förbytta, eller?

Redan innan vi lämnar Stockholm sommaren 2013 hör jag av mig till min barndomsvän Sherry, som bor i Montana.

”Se till att ha full tank och memorera det här, för ni kommer att tappa all täckning. Händer något är man ensam. This is the West”, skriver Sherry i ett meddelande.

Vi kör från Spokane, förbi Coeur d’Alene, Idaho och genom Thompson Pass. Dörr till dörr tar resan över tolv timmar. Barnen är trötta, de är sju år och har just kommit tillbaka till USA efter några veckors sommarlov i Sverige. Från Washington State följer vi den slingrande vägen genom Idaho till Montana, bergen, skogen, dalarna, himlen. Landskapet är storslaget.

Sherry har inte bjudit oss att bo hos dem. Det blir för trångt. Vi är båda medvetna om att det också är en försiktighetsåtgärd, vi vet knappt om vi känner varandra längre. På Riverfront Motel är husen timrade, sängarna i vårt rum har ramar av trästockar. På väggarna hänger målningar med björnmotiv: brunbjörn i skogsbryn, grizzly på bakbenen, björnhona med ungar. Barnen är förtjusta och vill genast springa ned till floden.

Tvärs över vägen från Riverfront Motel sitter på ett högt staket en banderoll i grönt, vitt och rött med ordet Espresso i svart. Att hitta annat än genomskinligt bryggkaffe utanför storstäderna är ovanligt: att komma över en krämig cappuccino i Klippiga bergen är en sensation.

Sherry och jag har inte setts på 24 år. Jag tänker på att hennes man har varit i det militära hela den tiden, och på att deras yngste son har tävlat i pistolskytte sedan han var sex, sju år.

Jag vet inte om de är religiösa, vi har inte pratat om det. Jag har vaga minnen av att hon drack alkohol, men jag vet inte om Sherry dricker vin eller ens kaffe.

Sherry och hennes man Jake kommer förbi Riverfront i sin pickup. Vi skrattar och kramar om varandra, hon är tunnare än jag mindes, men ser i övrigt precis ut som förr. Men det är inte det jag fastnar för, utan kläderna, och hon ser samma sak. Vi har kläder från samma kedja, ett amerikanskt, sportigt märke. Det är plagg man kan ha när man tränar eller idkar friluftsliv, kläder i lätta material som är perfekta för en reporter, slitstarka, strykfria, torkar fort, lätta att packa. Jag säger att jag snabbt fastnade för butiken på M Street. Hon handlar på nätet, hon gör en gest mot landskapet runtom – här finns inga affärer.

Vi griper tillfället och kommenterar sammanträffandet, lättade över att genast ha hittat en gemensam punkt, om aldrig så liten. Vi är båda nervösa. Jag tror att hon tänker på mig som vänster och som socialist, i den mån alla skandinaver klassas som socialister. Kanske intellektuell på ett liksom suspekt vis, på det sätt som många konservativa i USA ser akademisk utbildning som vänsterstyrd verksamhet.

Jake står vid sidan av, tystare, mer iakttagande under kepsskärmen, med ett litet leende. Barnen hälsar blygt. Sherry sätter sig på huk så att hennes ansikte hamnar i jämnhöjd med deras och talar till dem som man talar till jämlikar, hon har ett uppmuntrande, intresserat och respektfullt sätt att prata med barn. Man kan få en känsla av att hon kanske föredrar kontakt med barn framför vuxna, att hon ser den som lättare, mer otvungen.

De har planerat vad vi ska göra under vårt besök. Vi börjar med att paddla på Clark Fork River, som rinner genom samhället. Jake och Sherry lyfter ned kajakerna från släpet och sjösätter dem vant. Våra flickor har nästan aldrig paddlat. Sally får dela kajak med Joe, som är tio. Hon är kavat och stark, stiger i den rangliga farkosten.

Floden är ström, är man slö med paddeln börjar man snabbt driva. Joe talar om för Sally hur hon ska göra. Där vi befinner oss är floden säkert tjugo meter bred, vår plan är att paddla några hundra meter till en liten sandstrand där man kan bada, men vi har knappt kommit i förrän molnen tätnar. På några minuter övergår växlande molnighet till åskskyar. Det blåser inte över, i stället känns åskan i luften. Våra fyra kajaker är utspridda men vi måste ta oss i land. Joe och Sally har hunnit längst och kan inte vända, det är svårt att paddla uppströms, men Joe vet vad som gäller. Jag följer dem på håll. Såvitt jag kan bedöma följer Sally Joes instruktioner. De styr mot land medan himlen öppnar sig.

Sherry och jag har dragit upp vår kajak och hukar under barrträden ovanför floden. När regnet upphör ser vi Sally och Joe, de är en bit bort. De har grävt en grop i sanden som de lagt sig i, vänt på kajaken och dragit den över sig. Genom en glipa mellan kajaken och sanden blickar de ut över floden. Barnen är hemskt nöjda över lösningen. För oss skapar den misslyckade kajakturen en uppsluppen stämning.

På kvällen tar vi ett par glas vin tillsammans. Jag är lättad över att de dricker, det är så svenskt att bli besvärad av tanken på att någon inte gör det, men alkohol fungerar för spända sällskap.

Vi pratar om vårt liv i DC, om deras i Montana, om Stockholm och om Visingsö, där jag tillbringat alla mina somrar. Jake och Sherry ursäktar sig för att själva Thompson Falls inte är mycket att se.

Skogarna är fulla av djur, man kan råka på björn, puma, älg, hjort. Sherry och Jake är alltid beväpnade när de vistas i bergen, det är en självklarhet som varken döljs eller framhålls. Joe visar flickorna sina ställen. Will ser vi inte till lika mycket.

Vi vuxna är öppna och nyfikna på varandra, vi frågar om varandras länder, om naturen, om allmänna saker, vi är inte särskilt privata. Sherry och jag pratar om hur vi träffades, försöker rekonstruera hur det var, lappa ihop vad vi minns. Min man Olle och Jake tar några öl och grillar kött ihop. Sherry och jag äter hummus, knäckebröd.

Vi sitter i deras kök, det är där man hamnar, matplatsen hänger ihop med vardagsrummet, där finns en köksö med barstolar man kan sitta vid och ett matbord med plats för åtta, tio personer.

En kväll när vi tar ett par drinkar före middagen säger Jake:

– Tycker ni att vi amerikaner är besatta av våld?

Frågan hänger i luften en kort sekund. Jag returnerar den fegt, antar reflexmässigt reporterrollen: Vad tycker du?

Jake förvarar sina vapen i ett vitt förråd vid uppfarten till huset. Vi går aldrig in i det, jag får aldrig veta hur många han har. Idén om att provskjuta på baksidan kommer på tal kvällen innan vi ska åka hem; Jake undrar om vi inte skulle ha lust, Olle eller vi båda, att testa några olika?

Jag har aldrig avfyrat ett skjutvapen förut och vet först inte vad jag ska svara. Ni gör förstås precis som ni vill, säger Jake, Sherry intygar vilken duktig instruktör han är, och hur noga med säkerheten han alltid har varit.

Olle har inte hållit i ett vapen på många år och ser munter ut vid tanken.

Sherry skrattar åt min tveksamhet och säger att Joe kan ta hand om tjejerna så länge.

– Kom nu, så skjuter vi. Du kanske tycker om det.