Läskigt spännande i ”Roald Dahls Häxorna”

Familjefilm ”Roald Dahls Häxorna” Regi: Robert Zemeckis.

Manus: Robert Zemeckis, Kenya Barris, Guillermo del Toro.

I rollerna: Octavia Spencer, Jahzir Bruno, Anne Hathaway, Stanley Tucci. Längd: 1 timme, 46 minuter (från 11 år). Språk: svenska. Svensk biopremiär 12 februari. Visa mer

Häxor finns. De hatar barn, och preparerar godis med medel som förvandlar små gottegrisar till möss. Häxorna har sina kännetecken. De har långa handskar för att dölja sina klohänder, peruker för att dölja sin skallighet och kantiga fötter. De kan nosa sig fram till barn, som de tycker stinker motbjudande.

Detta får vår unge hjälte (Jahzir Bruno) höra av mormor (Octavia Spencer). Han hamnar hos henne sedan mamma och pappa omkommit i en bilolycka. När en häxa dyker upp i trakten flyr mormor och barnbarn till ett flott hotell.

Nu hamnar de verkligen i fara: häxor från hela världen har tagit in på just detta hotell för att under ledning av den ondaste häxan av alla (Anne Hathaway) planera massmusifiering av barn. Vår hjälte hamnar i skottgluggen.

Robert Zemeckis filmatisering av Roald Dahls klassiska barnbok är inte så personlig men ändå spännande. Engelsmannen Nicolas Roeg filmade samma berättelse 1990, med Anjelica Huston som häxan och Mai Zetterling som mormor, och det blev en originell barn- och familjeinriktad skräckfilm. Zemeckis är ett drivet proffs: ”Tillbaka till framtiden” (1985), ”Vem satte dit Roger Rabbit” (1988), och ”Forrest Gump” (1994) får räknas som moderna klassiker, eller, om det är att ta i, som filmhistoriska fenomen.

Octavia Spencer har den värme som gör att det känns som om det trots allt finns hjärta i vad som annars nog rakt igenom skulle ha blivit ett filmiskt Happy Meal.

Stanley Tuccis mesiga hotelldirektör och Hathaways häxa är barnfiender ur bassortimentet. I Zemeckis film har familjen blivit svart, det är 1960-tal, och mormor bor i Alabama. Just då mormor och barnbarn anländer till lyxhotellet erkänner filmen att rasism finns – förvånade miner hos personalen – men sedan är det som om den komplikationen bara försvinner ur berättelsen.

Olivia Spencer och Jahzir Bruno i ”Roald Dahls Häxorna”. Foto: SF Studios

Men Zemeckis slarvar inte bort scener som den där det ska stjälas musdryck hos häxan, eller den där giftet senare ska in i restaurangköket och ner i häxornas soppa. Han vill i alla fall en sak med sin film, att den ska bli spännande och läskig. Det blir den.

Filmens andra tillgång är Octavia Spencer, Oscarbelönad för sin roll i ”Niceville” (2011), oemotståndlig i ”Dolda tillgångar” (2016). Ingen brist på personlighet här. Hon har den värme som gör att det känns som om det trots allt finns hjärta i vad som annars nog rakt igenom skulle ha blivit ett filmiskt Happy Meal.

