Lasse Berg: Så kan marschen mot folkmord stoppas i tid

Min stora framtidsskräck är vågor av folkmord som sköljer över mänskligheten i klimatkrisernas spår. Enda medlet mot undergången är våra berättelser. Det är med dessa vi genom människans historia löst existentiella problem.

Min livsavgörande berättelse börjar på 1950-talet under min uppväxt i Båstad. Mamma hade besök av tant Bella, en mörk och spenslig kvinna som ibland hjälpte till att städa. Hon fattade tycke för tioåringen. Visade mig en gång sin underarm där en rad siffror tatuerats. Under de kommande åren fick jag veta mer om hennes historia, lägret, Förintelsen.

Jag hade då inte en aning om vad en jude var, ingen sådan fanns vad jag visste i Båstad, ingen i släkten. Enda gången jag hört ordet var i begreppet ”kuljude”, vilket betecknade de killar som var bäst på att spela kula. Fast bakgrunden, fördomarna och hatet kände jag inte till förrän hon berättade. Jag såg. Men det där hade väl inget med mig att göra? Ändå fäste sig hennes historia i mitt inre.

Hon förblev min vän. Hennes ord fick mig senare, för 40 år sedan, att tillsammans med Ingrid som jag just träffat, resa på vår första campingsemester – till Auschwitz. De bilder, känslor och kunskap tant Bella skapade bidrog till att forma mig.

För nästan 20 år sedan hamnade jag mitt i ruinerna av ett annat folkmord. 2001–2004 bodde Ingrid och jag i Rwanda. Där hade 1994 en miljon människor hackats ihjäl under hundra dagar. Den dödade minoriteten kallades tutsier, de andra hutuer. Överallt spåren, allvaret, mumlande skildringar.

Det ovanliga var att hela befolkningen var inblandad, som offer, förövare, betraktare. Morden skedde i väldig skala, systematiskt, oftast dagtid i det öppna på samlingsplatser som kyrkor, idrottsplatser. Inte i det fördolda, bakom slutna lägers taggtråd. Inte i ”Natt och dimma” som Alain Resnais kallade sin film om Förintelsen och som jag tog in med vidöppna ögon när den 1959 kom på svenska. I Rwanda visste alla vad som pågick. En armé huvudsakligen bestående av landsflyktiga tutsier i Uganda, under ledning av landets nuvarande president Kagame, satte stopp för folkmordet.

Jag försökte det omöjliga, att förstå. Intervjuade massmördare i fängelserna. Många hade på egen hand hackat ihjäl tiotals. Präster hade uppmanat tutsier att ta skydd i kyrkorna där de sedan kunde dödas en efter en. Knappt någon verkade ångra sig. Man gjorde som alla andra. Det var ju bara kackerlackor som krossades under bulldozern. Organisatörerna hade varit noga med att se till att hela befolkningen blev medbrottslingar. Kvinnor. Barn – en Unicef-studie visade att nästan hälften av alla barn sett barn dödas av andra barn. Ledarnas tanke var att delad skuld är ingen skuld.

Hat hade medvetet skapats under en längre tid, inte minst genom den kommersiella radiokanal som startades av folkmördarna sommaren före. Den blev mäkta populär med sin blandning av häftig musik och hätsk propaganda mot tutsierna. Lyssnarna förbereddes på vad som skulle ske. Gratis radioapparater delades ut i förväg landet runt.

Det som utspelade sig under tiden från den 7 april till 15 juli 1994 var ingen explosion av massvåld. Folkmordet var förberett sedan ett par år. En milis, interahamwe, bestående främst av arbetslösa killar och kriminella skapades, avlönades och tränades inför det som komma skulle. 581.000 machetes hade köpts in i förväg från Kina. Tillsammans med nya yxor, klubbor, knivar och rakblad hade de distribuerats inom den mordmaskin som målmedvetet byggdes upp.

En av de grävare i arkiven som visat allt detta är Linda Melvern i ”Att förråda ett folk. Västmakterna och folkmordet i Rwanda”, på svenska 2003 (översatt av Stefan Lindgren, jag skrev ett efterord). Nu har hon kommit med en ny viktig bok ”Intent to deceive. Denying the genocide of the tutsi” (Verso). Det är en smärtsam genomgång av omvärldens medverkan och de organiserade folkmordsförnekelserna efteråt.

Från en av minnesplatserna för folkmordet i Rwanda. Foto: Alamy

Metodiken har vi länge sett i Förintelsens spår men nu i ny tappning. Det handlar om varianter av påståenden om att anklagelserna bygger på lögner, det var inget folkmord, det handlade bara om upplopp, det var ömsesidigt dödande, det låg en konspiration mot de påstådda förövarna bakom, antalet dödade var mycket mindre, offren var de verkliga skurkarna.

Under åren i Rwanda kändes det som om jag somnade rasande och vaknade rasande mest vareviga dag. Det handlade om det jag såg utspelas framför ögonen i Kigali, omvärldens aktiva motstånd mot de som stoppat katastrofen. Det leddes av Frankrike, det land som varit nära förbundet med folkmordsregimen och som nu utövade sitt inflytande på ambassader, FN, Världsbanken, grannländerna, alla som kunde hjälpa till att knäcka överlevarnas försök att skapa något nytt. Men det var Rwanda som lyckades. På några år från Afrikas mest sönderslagna land till ett av de mest framgångsrika – när det gäller ekonomi, levnadsstandard, bekämpning av fattigdom, kvinnornas ställning, coronastrategi etcetera.

Det är inte alltid skurkarna som vinner.

Folkmordens framgångsrika systematik bygger på vår medfödda vilja att för samarbetets skull vara gruppen till lags. Denna drift att söka våra egnas bekräftelse, undvika deras förakt, kan vändas mot andra, göra oss alla till folkmördare.

Viktigast i den verktygslådan är det oöverträffade folkmordsvapnet, att göra de andra till icke människor, kackerlackor som i Rwanda. Bara så kan man krossa vår inneboende vilja att hjälpa varandra

Antalet människor i världen som tvingats fly från sina länder på grund av krig och förföljelse är nu runt 25 miljoner. Flyktingar från andra länder har i maktsyfte använts av populister för att framkalla hat, rädsla, känslan av ”vi” mot ”dom”. Har vi problem beror det på de andra. Denna teknik att härska genom att söndra har använts till att skapa de senaste årens kantring av det politiska samtalet i något som hotar kräla i fascistisk riktning – Ungern, Polen, Indien, Ryssland, USA…

Viktigast i den verktygslådan är det oöverträffade folkmordsvapnet, att göra de andra till icke människor, kackerlackor som i Rwanda. Bara så kan man krossa vår inneboende vilja att hjälpa varandra.

Förföljelse kan bli folkmord. Ett aktuellt exempel handlar om den kinesiska statens framfart i Xinjiang.

I slutet av 1980-talet tillbringade jag ett par månader där, vi gjorde några tv-dokumentärer i upptäcktsresanden Sven Hedins spår. Vi hörde till de första västerlänningar som fick filma där. Redan då var motsättningarna mellan den muslimska uiguriska lokalbefolkningen och den kinesiska staten stora. Massiv, ovanifrån stödd, invandring av han-kineser väckte raseri och motstånd. Det skrevs i världspressen om koncentrationsläger, om kulturellt folkmord, där regeringen försökte utplåna lokal kultur, språk och traditioner.

Våra samtal (med hjälp av egna tolkar) med bybor ledde till att hela teamet sattes i tillfällig husarrest i en småstad i kanten av Taklamakanöknen. Vi fick tämligen explicita varningar om vad som händer ”spioner” i Kina (myndiga lokala ledare visade bilder på offentliga avrättningar). Farliga berättelser måste stoppas.

Greppet har hårdnat än mer sedan dess. Enligt rapporter från människorättsorganisationer arbetar uppåt två miljoner muslimska fångar i väldiga koncentrationsläger med att bland annat tillverka bomull till världens modeindustrier. I somras betecknade Washington Post i en huvudledare den kinesiska politiken där som folkmord. Detta enligt definitionen i 1948 års folkmordskonvention, artikel II. Folkmord är gärningar som syftar till att ”förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”. Detta innefattar också att ”genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen”. Internationella rapporter visar hur extrem digital övervakning och tvingande åtgärder (steriliseringar etcetera) fått uigurernas födelsetal att minska drastiskt.

Under årtionden har en autokratisk regims åtgärder inriktats på att tysta och kväsa de andra i stället för att motverka konflikterna. I kampen om den politiska makten tycks ”vi” och ”dom”-resonemangen oemotståndliga. Marschen mot folkmord måste därför stoppas tidigt om det ska lyckas. Det är våra egna liv det handlar om.

Vi är på väg mot en snar fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären. En stor genomgång som redovisades i tidskriften Science visar att följderna blir värre än vi trott. Fördubblingen (om det mot förmodan stannar där) leder till en ökning av den genomsnittliga temperaturen på 2,5–4 grader. Viktiga delar av den bebodda världen kommer att drabbas av outhärdliga Saharaliknande temperaturer. Människor måste flytta eller dö.

Man kan invända att under årmiljonernas lopp har klimatet växlat gång på gång. Våra förfäder har då rört sig mot nya biotoper eller gått under. Men förr var vi samlare och därmed sällsynta. Vår egen art bestod bara av några tiotusental individer. De tiotals miljoner som i dag försöker hitta nya hem blir miljarder. Detta inom en tidrymd som innebär att dagens tonåringar knappt hinner bli pensionärer innan förändringarna slagit igenom. Problemet är att där de flyende vill bosätta sig lever andra, bakom sina gränser.

Folkmord som kollapsens viktigaste resultat. Det är inte sol, hav och vind som först gör slut på det liv vi vill leva. Till att börja med händer något annat

Det kanske farligaste påståendet i klimatdebatten gäller att uppvärmningen i grunden inte skulle bero på vår livsstil utan på att vi är för många människor på jorden. Om det vore så finns det ju under de närmaste generationerna bara en lösning. Det blir ett argument för radikala utvägar som går ut på att fixa problemen genom att göra de andra till icke-människor, till kackerlackor. Onödiga skadedjur som bara är tärande – hur lite de än själva bidragit till utsläppen. (Detta är naturligtvis inte ett argument mot familjeplanering som bland annat syftar till att minska fattiga kvinnors försörjningsbördor och framtida folkökningar.)

Folkmord som kollapsens viktigaste resultat. Det är inte sol, hav och vind som först gör slut på det liv vi vill leva. Till att börja med händer något annat. ”It’s the politics, stupid”.

Lösningen? Att utsläppen av koldioxid hejdas. Det kan bara ske genom samspråket. Vi har talets gåva. Du kan nå mig, oss andra med beskrivningar av det vi inte vet eller direkt ser framför oss, både i det förflutna och i framtiden.

Berättelser betyder. Tant Bella gav mig insikten att hennes gällde min och allas vår överlevnad.

