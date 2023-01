Lasse Granestrand: Sveket var att inte tackla problemen den höga migrationen skapade

Svek är ett starkt ord. Liksom förakt, som i politikerförakt.

Journalisten Thomas Lerner använder båda i sin polemik mot samtiden i ett inlägg på DN Kultur (3/1).

En gång kom vi båda till DN, och som jag faktiskt tror besjälade av att göra god journalistik för att stärka demokratin i Stockholms förorter. Det är fyrtio år sedan. Tidens vindar har blåst åt olika håll i våra liv och nu ser vi olika på läget.

För mig blev orden svek och politikerförakt förknippat med något helt annat än de exempel Lerner ger från Fälldin (1976) och Kristersson (2018).

I mitt arbete med att följa tre flyktingfamiljers väg i Sverige under åtskilliga år upptäckte jag bit för bit hur rikspolitiker och medier just svek. I att se, uttrycka och hantera de inbyggda problem som uppstår i en skattefinansierad välfärdsstat som under flera decennier tar emot fler migranter i förhållande till sin folkmängd än nästan alla jämförbara länder.

Det fanns ett växande demokratiskt underskott. Opinionsundersökningar från SOM-institutet i Göteborg visade att andelen svenskar som ville se färre migranter i Sverige under en lång rad av år var större än de som ville ha fler.

Och?

Jo i det där glappet växte ett parti, ja med nazistiska rötter, och lade i nästan tio år beslag på frågan. De växte och växte. Sedan kom de andra partierna ut, nästan alla samtidigt, med en förändrad retorik och delvis sakpolitik.

Om politiken (och journalistiken) svarat på de växande problemen på marken i tid hade inte SD lockat en femtedel av väljarkåren. Där finner vi sveket. Och där manifesterade sig ett politikerförakt, eller kanske en politikertrötthet, i många röster på SD.

Nu är vi här.

En hård migrationspolitik skissas. Sannolikt nödvändig en tid, men inte så hård som den ibland framställs. Sverige är fortfarande en demokrati, en stark rättsstat, alla förslag ska utredas, remitteras, knådas. Det tar tid.

Världen i övrigt rusar. Natos sak blev vår. Vi bugar för Erdogan. Ukraina!

Vid sidan av ett bäddset i frotté och en champagneskål erbjuder DN sina prenumeranter nu en beredskapsväska av högsta kvalité.

Vad Fälldin och Kristersson sa om kärnkraft respektive SD för åtskilliga år sedan är passerat.

Tidigare journalist på Dagens Nyheter och författare till boken ”I Sveriges väntrum – om pressade politiker, flyktingar och ett land i förvandling”(Norstedts 2007).